Ipari IT-rendszerek a háborgó vizeken

A gazdasági visszaesés után akár hatalmas keresletnövekedés is zúdulhat a helyi vállalkozásokra, de csak azok tudják majd ezt kiaknázni, amelyek rendelkeznek a megfelelő digitalizált technológiákkal.

Az autóipar tavaly kibontakozó lassú dekonjunktúrája és az által okozott gazdasági lassulás már-már boldog békeidőnek tűnik a SARS-coV-2 koronavírus járvány által keltett társadalmi és gazdasági sokkhoz képest. Most még jóval többen vannak, akik a fejleményeket veszteségként élik meg, de minden kataklizma után óhatatlanul megjelennek a változások nyertesei is. Nyirő Ferenc, az S&T Consulting Hungary Kft. Ipari Digitalizáció Üzletágának vezetője beszélt a válság közbeni tűzoltásról és arról, hogy milyen lépésekkel kerülhetnek a régiós cégek közép- és hosszú távon a nyertes oldalra.

Mivel telnek a tűzoltás hetei?

A jelen helyzetben a legfontosabb prioritás az volt, hogy azonnali támogatást tudjunk nyújtani az ügyfeleknek a megváltozott munkamenethez. Mindenki azonnali megoldásokat akart, ezért házon belül megegyeztünk abban, hogy félre kell tenni a kereskedelmi aktivitásokat és mindenkinek a segítségnyújtásra és tájékoztatásra kell koncentrálnia a válság kezdeti szakaszában. Nem volt például világos a felhasználók számára, hogyan lehet a licenszeket hazavinni és otthonról dolgozni azokkal. Az online support oldalunkon az összes termékünkkel kapcsolatban részletes útmutatót adtunk közre ezzel kapcsolatban. A bérleti konstrukció előnye itt is megmutatkozott, hiszen aki például Creo szoftverbérlettel rendelkezik, az minden további nélkül ki tudja kölcsönözni a céges licenszeket és otthon is használhatja azokat. De a PTC eleve minden licenszhez egy home office licenszt is ad, ami az ilyen esetekben szintén használható.

A cégek számára kulcsfontosságú az üzletmenet folytonosságának megőrzése, amennyire csak lehet. Ehhez rengeteg modern IT eszközzel rendelkezünk, és számos olyan megoldást, szolgáltatást alakítottunk ki, amik segítenek áthidalni az átmeneti nehézségeket. Több partnerünk is díjmentessé tette szoftvereit a járvány várható idejére. Így most pl. az Altair solidThinking végeselemes szimulációs csomag, vagy a Vuforia Chalk AR távsupport eszköz, a Microsoft Teams, a Cisco Webex is ingyenesen használható. Mindezeket az snt.hu/tavmunka oldalra gyűjtöttük össze.

Milyen IT-megoldások kerültek előtérbe a kényszerű home office alatt?

A veszélyhelyzet rádöbbenthette az embereket jónéhány általános hibára, például a rengeteg felesleges utazásra. Ha elmegyünk valahova problémát megoldani, akkor az út önmagában jóval több időt vehet igénybe, mint a problémamegoldás. Most kiderült, hogy a probléma távolról is orvosolható, ami érdekes kérdéseket vet fel a jövőre nézve. Ha a válság elmúlik – mert úgyis elmúlik – akkor nem olyan lesz a munkaszervezés, mint a múltban.

Az egyszerűsítés és az ésszerűsítés alulról jövő kezdeményezésként eddig is létezett, de most hatalmas lökést kapott. Az ország egyik legnagyobb Microsoft-partnereként a Microsoft Teams és emellett a Cisco WebEx kollaborációs eszközökkel is foglalkozunk és már tavaly év végén azt tapasztaltuk, hogy jelentős mértékben megnőtt az érdeklődés a távmunkát támogató eszközök iránt. A trend tehát nem most vette kezdetét, de most gyorsul majd be igazán.

A kollaborációnak természetesen különböző szintjei vannak. Mi van akkor, ha egy projekt közepén vagyunk és személyes közreműködés szükséges egy szerszámgép beállításához, vagy hálózatosításához? Ilyenkor kerülhet például előtérbe a PTC Vuforia Chalk kiterjesztett valóság megoldása, amivel távolról is instruálhatjuk a helyi személyzetet. Hasonló problémát jelentett a képzések zökkenőmentes folytatása.. Az oktatási kurzusokat sem kell lemondani, az eszközeinkkel ezeket is tudjuk folytatni. Nem egyszerű webinárként, hanem kétcsatornás módszerrel: az egyik gépen az oktatót figyelheti a hallgató, a másikon pedig bejelentkezhet az S&T távolról elérhető virtuális munkaállomásaiba, , amiken a gyakorlás végezhető. Amelyik cég most kényszerűségből nem termel, az legalább használja ki a leállás idejét a munkatársainak a képzésére. Emellett elindítottuk az S&T Ipar 4.0 WEB Akadémia sorozatot. Naponta két díjmentes előadást tervezünk, tömör, jellemzően 1-1 órás blokkokban.

Mit hozhat a válság az ipari IT-rendszerek piacán?

Most még korai arról beszélni, hogy a megváltozott gazdasági helyzet milyen kihatással lesz az egyes piaci szereplők eredményre. Kérdés, hogy mikor indulhatnak újra a gyárak és milyen mélységű és típusú (V, U, vagy L alakú) lesz a kibontakozó válság. Sokak véleménye szerint V alakú trend várható. Számomra nem kérdés, hogy egy olyan erős és gyors hajó, mint az S&T, kibírja a háborgó óceánt is, de abban már nem vagyok biztos, hogy minden hajó partot ér majd. Egy ilyen válság velejárója, hogy a leépítések miatt a megvásárolt licenszek nagy részére sem lesz szükség, így egyrészt előtérbe kerülnek a rugalmas bérleti konstrukciók, netán SaaS (szoftver mint szolgáltatás) modellek, másrészt nehéz helyzetbe kerülnek azok a szoftver kereskedők, akik zömében desktop szoftvereket forgalmaznak. Az elkövetkező időszakban inkább PLM-, MES-, IoT-, vagy AR-rendszerek iránt növekedhet meg a kereslet, hiszen ezek befolyásolhatják pozitív irányba a vállalati folyamatok hatékonyságát.

2008 után nyerő stratégiának bizonyult, hogy a csökkentett munkaidőben dolgozó munkatársak képzése után támogatást kaptak a cégek. Ezt a programot a véleményem szerint most itthon is el kell indítani. Az ipari IT-megoldások piaca várhatóan csökkeni fog idén, de azt gondolom, a mi szeletünk jelentősen megnő majd ebből a tortából, így forgalom csökkenéssel sem számolok, feltéve, ha az év második felében magához tér a gazdaság. Bizakodásra ad okot, hogy az első negyedévünk jól sikerül.

Megtörhet, vagy felgyorsulhat a digitalizált rendszerek térhódítása?

Az autóipart érintő kihívások már régóta ismertek voltak, így a lassulás borítékolható volt. 2019 nyarától arra hívtuk fel a figyelmet, hogy már arra kell felkészítenie magát mindenkinek, hogy a későbbi fellendülést minél jobb feltételekkel várja. Most már senki számára nem kérdés, hogy a digitalizáció a túlélés záloga lett és aki előre tekint, az nem halogathatja a digitalizációs eszközök bevezetését.

Hogyan kerülhet egy magyarországi cég a nyertes oldalra?

Kelet-Európa hosszabb távon nyertesen jöhet ki a fejleményekből. Az USA és Kína közöttikereskedelmi háború eredményeként a cégek többsége Kínán kívül gyártóbázisokat kezdett keresni. A felmérések kimutatták, hogy többek között az Európához közeli régiók – Észak-Afrika, Törökország és Kelet-Európa – lehetnek ezen átrétegződés nyertesei. Ez a folyamat tehát már tavaly elindult és a SARS-CoV-2 koronavírus járvány még inkább rávilágított a hatalmas kínai kitettség gyenge pontjaira. Sok európai cég vonja le majd azt a következtetést, hogy nagyobb puffert kell képezni a magországokhoz közeli régiókban. Ha azt nézzük, hogy mekkora Kína gyártási kapacitása, ha abból csak néhány százalékot helyeznek át a mi régiónkba, az is óriási beruházásokat jelenthet számunkra. Ha a visszarugózás és az átrendeződés egyidőben fejti ki a hatását, az hatalmas keresletet teremt majd a régiós cégek számára, de csak azok tudják majd kiaknázni, akik rendelkeznek a megfelelő digitalizált technológiákkal.

Molnár László