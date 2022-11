Iparágfüggetlen műszerezés a gyakorlatban

A Siemens Process Instrumentation innovatív mérési megoldásai kiszámíthatóvá teszik az üzem működését és növelik annak hatékonyságát

Minden vállalkozás, minden iparág más és más, de a siker alapja a terepi szinten elvégzett helyes integráció. A digitalizálás ugyanis elsősorban nem a felhőről, hanem a terepről származó adatokról szól. Budai Béla, a Siemens Zrt. értékesítő mérnöke a cég rendszerintegrátori konferenciáján elhangzott előadása kapcsán beszélt az adatok értékké alakításának iparágfüggetlen lehetőségeiről.

Van érzékelhető különbség az egyes iparágak digitalizációs felkészültsége között?

Budai Béla: A digitalizációhoz való hozzáállás nem is annyira az adott iparágtól, hanem az adott cégtől függ. Sok helyen elindult már a folyamatok digitalizálása, de nincs egységes kép, hogy a vállalatoknak mit jelent ez; van, ahol az energiafogyasztás-mérők elhelyezése már digitalizációnak számít, máshol a teljes folyamat digitalizált, és már a peremhálózati megoldások kiépítésénél tartanak. Mi abban segítünk, hogy az egyedi igényekre adjunk hardver- és/vagy szoftveres megoldást, illetve ezek kombinációját a digitalizációs folyamat bármely lépcsőjén álló szervezet számára.

Budai Béla, a Siemens Zrt. értékesítő mérnöke

Az energiaválság okozott digitalizálási boomot Magyarországon?

Az 50 kW feletti névleges teljesítményű önálló villamos berendezésekhez már most is törvényi kötelezettség almérőt telepíteni, más kérdés, hogy a nagyobb fogyasztás nem mindig érte el a cégek ingerküszöbét. Egy üzemben a legnagyobb energiafogyasztók a motorok, de egy energiahatékonyabb motor rendszerint drágább is. Ez korábban már elegendő érv lehetett az energiahatékonysági beruházás ellen, de a mostani árak rávilágítottak a minél hamarabbi fejlesztés szükségességére és a gyors megtérülésre.

A műszerezés terén ugyanaz a helyzet a szeleppozicionálókkal, amelyek a töredék műszerlevegő felhasználás miatt érnek el megtakarítást. Az üzemek jelenleg tele vannak olyan szeleppozicionálókkal, amelyek akkor is fújják el a levegőt, amikor a szelepek nem mozdulnak. Több száz pneumatikus szelep lehet egy üzemben, ami óriási mennyiségű műszerlevegő-felhasználást eredményez. A döntéshozóknak a bekerülési költség helyett a teljes birtoklási költséget érdemes figyelembe venniük, és szerencsére látunk is ilyen irányú elmozdulást. Az az előremutató, ha a költségcsökkentés érdekében technológiailag előre lép a vállalkozás.

Milyen iparágfüggetlen termékeket ajánlottál a konferencia résztvevőinek a figyelmébe?

Az előadásomban elsősorban nem a termékeinket, hanem a Siemens szemléletét igyekeztem ismertetni. Minden gyártó azt mondja, hogy a saját folyamatirányító rendszereihez a saját méréstechnikai műszerei illeszkednek a legjobban. A legtöbb esetben azonban a műszerek integrációs szintje alacsony, hiszen az esetek 60-70 százalékában egy 4–20 mA-es analóg jel megy be a műszerekről a folyamatirányításba. Ezen igyekszünk változtatni. A PCS 7 és a TIA Portal rendszerekbe a SITRANS Library könnyíti meg a teljes integrációt. A SITRANS Library tartalmazza az egyes műszerek funkcióblokkjait és kezelőfelületét, így az adott készülék mind a folyamatirányító rendszerben, mind a TIA Portalban megjeleníthető és használható.

A fontosabb termékeinkhez már rendelkezésre állnak ezek a csomagok, amiket ingyenesen a felhasználó rendelkezésére bocsátunk. A SIMATIC ET 200SP IO-sziget esetén adott technológiai kártyák képesek kezelni az egyes műszereket, ezért például nem kell nagy elektronikát tenni magára az áramlásmérő csőre, hanem a csőről egyetlen kábel fut az IO-szigethez, amiben már láthatók a mért adatok kiértékeléssel, diagnosztikával stb. A SIMATIC ET 200SP IO-sziget bárhova kapcsolódhat többféle kommunikációval – vagyis más gyártóktól származó PLC-khez, folyamatirányító rendszerhez stb. is.

A fent leírt megoldás előnye a tervezési és rendszerintegrációs idő, illetve költség csökkentése, a működési teljesítmény és az integrációs szint növelése, a fejlett diagnosztika és eszközhozzáférés révén a karbantartási folyamatok javítása, valamint a beüzemelési és beállítási költségek csökkentése.

A kulcs tehát a terepi szint digitalizálása?

A hatékonyságot és minőséget csak akkor lehet növelni, ha a terep szintjéről indulunk ki, a folyamatok pontos és átlátható méréseivel. Ez ugyanúgy igaz a vegy-, élelmiszer-, gyógyszer- és fémiparra, mint a fűtés-szellőztetés-légkondicionálás vagy éppen a megújuló energiaforrások alkalmazásaira. A szoftvereszközökbe vagy a felhőbe érkező összes adatáram a terepről származik. Okos műszereinkben rengeteg adat rejtőzik arra várva, hogy digitális elemző és vezérlő eszközeinkkel életre keltsük őket. Mérjünk tehát mindent, ami számít, és legyen az nyomás, hőmérséklet, áramlás, szint vagy tömeg, a Siemens minden alkalmazáshoz kínál intelligens műszerezési megoldásokat.

