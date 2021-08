Innovatív, informatív, élő: online OPEN HOUSE-t rendezett a CHIRON Group

Lehet akár analóg, akár virtuális: a CHIRON Group OPEN HOUSE rendezvénye is meghatározó hajtóerő és kommunikációs platform az egész ágazat számára

Címkék: 3d fémnyomtatás 3D nyomtatás additív gyártás additív technológia CHIRON CHIRON DataLine fémnyomtatás forgácsolás Házi Kiállítás megmunkálóközpont rolatast

A cégcsoport idén is ráérzett arra, hogy milyen inspirációra van szüksége a világ minden tájáról érkező szakmai látogatóknak. A 2021. június 15–18. között tartott második OPEN HOUSE ONLINE rendezvényen számtalan látni- és felfedeznivaló akadt, amit a napi gyakorlatba is átültethettek az érdeklődők. Az élőben közvetített Innovation Talks beszélgetések is hasznos impulzusokat tartalmaztak.

Tovább a siker útján

„Megerősödtünk a válság ideje alatt, és pozitívan tekintünk a jövőbe!” – Ezekkel a szavakkal köszöntötte Carsten Liske, a CHIRON Group SE márciusban kinevezett új vezérigazgatója az OPEN HOUSE ONLINE nyitányán az Innovation Talks résztvevőit. A vezérigazgató elmondása szerint 2020 vége óta négy erős márka egyesítette erőit a CHIRON Group új, átfogó vállalati struktúrájában. A tavaly megkezdett átalakítás most fejeződött be, és az új struktúra nagyobb teret enged a jövőbeni sikeres együttműködés számára.

A csoport következetesen halad tovább az innovációs program mentén, szélesíti a termékkínálatát és ruház be az egyre fontosabbá váló digitalizálásba annak érdekében, hogy még jobban és célzottabban tudja kiszolgálni a magas keresletet. Az első látható eredmények, például a CHIRON Group Precision Factory jelenlegi teljes kapacitáskihasználtsága azt bizonyítják, hogy a lean struktúrák, a hatékony folyamatok és az optimalizált termékkínálat kikövezik a siker útját a CHIRON Group számára.

Megmunkálóközpontok minden alkalmazáshoz

A 360°-os túrákon az OPEN HOUSE ONLINE látogatói exkluzív módon ismerhették meg a különféle szakterületeket, és sokféle módon nézhették végig a kiemelt termékeket. A CHIRON Group ezenkívül a „géppark” összes megmunkálóközpontjához részletes információkat is mellékelt. Megtekinthető volt például a CHIRON DZ 28 megmunkálóközpont 1 200 mm-es orsótávolsággal a nagy méretű alkatrészek rendkívül termelékeny megmunkálásához. Az ikerorsós megmunkálóközpont magában hordozza a CHIRON gépekre jellemző pontosságot, dinamikát és magas műszaki rendelkezésre állást. Erősségei különösen az autó- és légiiparban domborodnak ki.

Az OPEN HOUSE ONLINE 2021 egyik újdonsága: CHIRON DZ 28 megmunkálóközpont 1 200 mm-es orsótávolsággal a nagy méretű alkatrészek rendkívül termelékeny megmunkálásához

A 715-ös sorozat világpremierjére is most került sor. A következetesen az autonóm hatoldali megmunkálásra tervezett új gépplatform tökéletesen egészíti ki a CHIRON Group termékportfólióját a rúdmegmunkáló alkalmazásokban. A nagy pontosságú mikromegmunkálás – orvostechnika, órák, ékszerek, precíziós gyártás – iránt érdeklődők számára a rendkívül kompakt és dinamikus Micro5 központ számított a rendezvény ékkövének. Sok érdeklődőt vonzott a VariocellUno automatizálási egységgel, robottal és munkadarab-tárolóval felszerelt CHIRON DZ 16 W is. A kombináció lehetővé teszi az előgyártmányok és a késztermékek a sorozatgyártással párhuzamosan történő, különösen termelékeny cseréjét, és így sok alkatrész nagyon rövid ciklusidő alatt történő legyártását.

Az online OPEN HOUSE napjaira időzített MT 715 világpremier tökéletesen egészíti ki a CHIRON Group termékportfólióját a rúdmegmunkáló alkalmazásokban

Additív gyártás: a kompetencia elmélyítése

Az innovatív Additive Manufacturing részleg már a tavalyi OPEN HOUSE ONLINE során bemutatta az AM Cube 3D fémnyomtatót. Az azóta eltelt időben a poranyag vagy hegesztődrót formájában adagolt adalékanyaggal végzett lézeres felhordóhegesztés technológiája sikeresen bizonyított az iparban. A fémnyomtató új digitális VisioLine AM rendszere segítségével – a felhordófej automatikus cseréjével – a hegesztési folyamat immár valós időben rögzíthető, ami kulcsfontosságú a sokféle folyamatigény megvalósításához. A folyamatadatokat ezzel egy időben a DataLine AM dokumentálja.

Rendkívül kompakt és kimagaslóan dinamikus: a Micro5 központ maximális hatékonyságot biztosít a mikromegmunkálás során

Digitális termékek és szolgáltatások – a valódi hozzáadott értékekért

Megnövelt hatékonyság, rendelkezésre állás és termelékenység: a SmartLine portfólió digitális rendszerei megteremtik a feltételeket a megmunkálóközpontokból származó információk kiértékeléséhez. Ily módon láthatóvá és ezáltal fejleszthetővé válnak a gyártásban rejlő konkrét lehetőségek. A SmartLine modulok képezik az alapját a SmartServicesnek, a CHIRON Group új digitális szolgáltatásainak is, amelyek célzott intézkedéseket tesznek lehetővé a rendszer átfogó hatékonyságának növelése érdekében. A hatás maximalizálása érdekében a SmartServices szolgáltatások a gépek és rendszerek életciklusának különböző szakaszain alapulnak: beindítás, gyártás, korszerűsítés.

Az ügyfelek, az együttműködő partnerek és beszállítók visszajelzései rendkívül pozitívak voltak az OPEN HOUSE ONLINE 2021 sokszínű újdonságait és élményanyagát illetően. Az esemény jól demonstrálta, hogy a CHIRON Group termékportfóliója megfelelő válaszokat képes adni a jelenlegi és a jövőbeli követelményekre.

www.chiron-group.com

www.rolatast.hu