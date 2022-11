Innovációk egy fenntartható világért

A világ megmentése érdekében mindent egy lapra, a digitalizációra kell feltennünk. Jó hír is akad: ehhez már mindent feltaláltunk

A Schneider Electric október 12-én rendezett élő online konferenciáján a vállalkozásokra világszerte lecsapó hármas (energia-, gazdasági és éghajlati) válság kezelésére keresték a választ. Az Innovation Summit World Tour 2022 a fenntarthatóság, az energetika és az automatizálás jövőjét meghatározó megatrendeket és újdonságokat mutatta be a bekapcsolódott nagyszámú érdeklődőnek.

Felgyorsultak a társadalmi és környezeti változások. Napjaink energiaválsága máris megnövekedett költségeket és ellátási bizonytalanságot eredményezett, a fenntartható működés vált tehát az ipar Szent Gráljává. Az összekapcsolt, nyitott és digitális technológia üzleti előnyöket teremt, és kézzelfogható nyereséget biztosít a hatékonyság és az üzleti rugalmasság terén. Ez támogatja a vállalkozásokat abban, hogy teljesítsék kettős céljukat, azaz egyszerre óvják környezetüket és szállítsák az elvárt üzleti eredményeket. Az ipar jövőjét egyetlen egyenlettel is le lehet írni: fenntarthatóság = digitalizáció + villamosítás.

Ez a mi munkánk, és nem is kevés

Jean-Pascale Tricoire, a Schneider Electric elnök-vezérigazgatója a beszédében világosan leszögezte, hogy a világ egy fordulóponthoz érkezett el. A karbonsemlegesség középtávon történő elérésének a rövid távú energiaátállási problémák felszámolásával összhangban kell megtörténnie. Ehhez három kulcsfontosságú lépést kell megtennünk.

Az első és legfontosabb dolog az energiatakarékosság, ami – a jelenlegi energiaárak mellett – egy gyorsan megtérülő befektetés. Másodsorban át kell alakítanunk az energiafelhasználás módjait a mobilitástól kezdve a lakóépületekig. Végezetül sokkal több villamos energiát kell előállítanunk, mert a villamos energia az egyetlen út a dekarbonizáció irányába.

Nagy a lemaradás, de még mindig nem késő

A párizsi egyezményben elfogadott és a tavalyi COP26 találkozón megerősített éghajlati célok eléréséhez éves szinten már 15,2%-os szén-dioxid-mentesítésre lenne szükség, miközben a G-20 országokban – amelyek az energiatermeléssel összefüggő globális szén-dioxid-kibocsátás körülbelül 80%-áért felelősek – 2021-ben mindössze 0,2% volt ez az érték, vagyis két évtizede a legalacsonyabb. Tricoire elmondása szerint az elkövetkezendő 10 évben 10-15 gigatonnányi CO 2 -ot kellene megtakarítanunk, de a fenntarthatósági terveket egyelőre csak a Fortune 500 globális vállalat közül is csak 8% képes teljesíteni. A problémát a legtöbbször az adatok elérhetősége okozza, de még van lehetőség cselekedni.

Minél inkább digitalizálunk mindent az irodákban, a gyárakban vagy éppen az otthonunkban, annál jobban megérthetjük, hogyan használjuk fel az energiát. A Schneider Electric az integráció öt szintjét határozta meg:

Az energiafelhasználás és az értékteremtési folyamat integrálása. Vertikális integráció: a létesítmény teljes átláthatósága. A létesítmény tervezésétől és építésétől kezdve az üzemeltetésig és karbantartásig egy digitális ikerpár létrehozása. A hagyományos, telephelyenkénti irányítástól egy egységes üzemeltetési központ felé való elmozdulás. A kereslet összehangolása a kínálattal.

Minden eszköz a rendelkezésre áll

A Schneider Electric EcoStruxure IoT-platformja már eddig is képes volt minden energia- és folyamatadatot összekapcsolni a gyártósoron helyben és a felhőben, de eljött az idő az ipari metaverzumok használatára: az Enterprise Metaverse-ben az üzem egy teljesen valósághű, fotorealisztikus, valós idejű digitális ikerpárja hozható létre. Az AI-kompatibilis metaverzumban szimulálhatjuk a folyamatokat, felderíthetjük a szűk keresztmetszetek és az energiapazarlás okait, és ha a digitális ikerpárban optimalizáltuk a folyamatot, akkor száz százalékig biztos, hogy az a fizikai világban is működni fog.

Jean-Pascale Tricoire kihangsúlyozta, hogy a jelenlegi válságban minden energiaforrásra szükségünk van, de ezek termelését és felhasználását a lehető legnagyobb mértékben karbonmentesíteni kell. Ehhez a kulcs az elektrifikáció, aminek legtöbbet reklámozott oldala a járműveink lecserélése, de ennél többről van szó. Az elektrifikáció a kínálati oldalt is átalakítja: lehetőség nyílik a helyi energiatermelésre, amit közvetlenül felhasználhatunk, tárolhatunk, vagy akár másnak is elküldhetünk. Csak a ma elérhető technológiákkal 2030-ra kétharmadával lenne csökkenthető a CO 2 -kibocsátás.

A fenntarthatóság új Fantasztikus Négyese

A Schneider Electric négy új megoldást mutatott be a 2022-es Innovation Summit World Touron, amelyek a zéró emisszió és a biztonságos energiaellátás megvalósításában segítik a vállalkozásokat. Az iparcégeknek egyre több terméket kell előállítaniuk egyre kevesebb energia felhasználásával, de a hagyományos energiagazdálkodást és a folyamatautomatizálást egymástól függetlenül működtetik, ami szinte ellehetetleníti a cél teljesítését. Az EcoStruxure Power és Process megoldás digitálisan egyesíti az elektromos és az automatizálási rendszert. Meglévő üzemben is bevezethető, így nem kell újraépíteni a modelleket. Az EcoStruxure Power és Process segítségével egyetlen irányítási architektúrában egyesíthetők a folyamatirányítás, a biztonságtechnika és az energiavezérlő rendszer képességei.

Az EcoCare programba azon ügyfelek léphetnek be, akik a nagyobb teljesítmény, rugalmasság és biztonság, valamint a kisebb karbonlábnyom elérése érdekében igénylik rendszereik proaktív kezelését. Minden tag már az első eszköz telepítésének napjától egy kinevezett ügyfélsiker-menedzsert kap, aki a távoli és helyszíni szakértőkből és partnerekből álló csapatokat irányítja. Az EcoCare-tagok a digitális technológiák révén a hálózatosítható termékekben és a digitális ikerpárokban rejlő teljes potenciált is kiaknázhatják, a meghibásodások tehát megelőzhetők, még mielőtt azok bekövetkeznének.

Az SM AirSeT egy olyan középfeszültségű kapcsolóberendezés, amely teljes mértékben mellőzi az SF 6 -gáz használatát. A rendszer a már több mint 1,5 millió darabszámban eladott SM6-ból jól ismert felépítéssel rendelkezik, ívoltó közegként pedig vákuumtechnológiát alkalmaz az eddig használt SF 6 helyett. A berendezés Active felszereltségével olyan integrált digitális szolgáltatásokkal is bővíthetők a hagyományos funkciók, mint a folyamatos egészségiállapot-felügyelet vagy a biztonságos távolságból való működtetés okoskészülék segítségével.

Az EcoStruxure Energy Hub felhőalapú szoftver egyszerű és rugalmas módon nyújt betekintést az épület energetikai rendszerébe. A jövőben minden épületnek hatékonyabban kell felhasználni a rendelkezésre álló energiát. Az Energy Hub elemzésekkel segíti az elektromos rendszer valós idejű megfigyelését – márpedig a tapasztalatok szerint pusztán azzal, hogy odafigyelünk az energiafelhasználásra, és folyamatosan mérjük is azt, már 10% körüli megtakarítást lehet elérni. Az Energy Hub elemzi az energiafelhasználást, és vizuálisan szemlélteti az épület leginkább pazarló rendszereit.

A 2022-es Innovation Summit World Tour nem is választhatott volna húsbavágóbb témakört. Ahogy növekszik az energiahatékonyság pénzügyi indokoltsága, úgy vizsgálja meg egyre több vállalkozás az alacsonyabb energiafelhasználás lehetőségeit, és változtat eddigi energiaszemléletén. A rendezvény optimista kicsengése annak köszönhető, hogy a szükséges technológia zöme már rendelkezésre áll, csak a kezünket kell kinyújtani érte. És a leghosszabb út is az első lépéssel kezdődik.

Molnár László