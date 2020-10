Ilyennek láttuk az idei Ipar Napjai kiállítást

Önmagában a megrendezés ténye is nagy fegyvertény, de a reális várakozásokkal érkező kiállítók és látogatók nagyrészt még a számításukat is megtalálhatták a szakvásáron.

A koronavírus-járvány miatt a megszokottnál kevesebb kiállító és látogató ellenére zömében pozitívan értékelték a részvevők a most véget ért Ipar Napjai szakkiállítást, amelyet ezúttal az Automotive Hungary Nemzetközi járműipari beszállítói szakkiállítással egy időben rendeztek meg a HUNGEXPO Budapest Kongresszusi és Kiállítási Központban.

A pandémia miatti több mint fél éves kényszerszünet után október 19-22. között rendezte a Hungexpo az Ipar Napjai szakkiállítást és vele egy időben a 8. Automotive Hungary Nemzetközi járműipari beszállítói szakkiállítást, amely így együtt – a világjárvány okozta nehézségek ellenére – ezúttal az ipar és a járműgyártás hazai és nemzetközi beszállítóinak és szolgáltatóinak találkozási pontja volt, és amelyen több mint 100 kiállító vett részt.

Az üzleti partnerek egyetértettek abban, hogy a gazdaság újraindítása azon is múlik, hogy a cégek a járvány idején is megtalálják-e a mostani eseményhez hasonló kapcsolatteremtési lehetőségeket. A kiállítás szervezői a helyzethez igazodó rendkívül szigorú egészségügyi és higiéniás intézkedéseket vezettek be, amelyek betartása minimalizálta a fertőzés kockázatát. A kiállítói és látogatói aktivitásból azonban világosan kiderült, hogy a kiállítás, mint műfaj ilyen mértékű (ön)korlátozások mellett nem maradhat talpon, a szervezők szakmai és egészségvédelmi koncepciójától függetlenül.

„A jelenlegi helyzetben a szervezők számára különösen fontosak a kiállítók és a látogatók visszajelzései, mert ezek alapján tervezhetik a jövő évi kiállításokat – mondta a kiállítás zárásaként Ganczer Gábor, a Hungexpo vezérigazgatója. – A most rendelkezésre álló adatok alapján van ok az optimizmusra: már eddig is több mint 60 kiállító jelezte részvételét a 2021-es Ipar Napjai / Mach-Tech kiállításra.”

Kiállítói vélemények

Mezei Tamás, a FANUC Hungary Kft. ügyvezető igazgatója

Cégünk sokáig hezitált a részvétel és a távolmaradás között, végül az győzött meg bennünket a részvétel mellett, hogy egyik nagyobb versenytársunk sem vett részt a kiállításon, bár disztribútorokon keresztül így is akadt konkurencia. Jómagam arra számítottam, hogy a látogatószám a korábbi években tapasztaltakhoz képest kb. 10%-os lesz, ami talán reális is, viszont nagyon hiányoztak a nagy cégek delegáltjai, akik saját cégük szabályozása miatt maradtak távol a kiállítástól. Sajnos a jelenlegi vírushelyzet nem teszi lehetővé, hogy olyan látogatottságú rendezvényeket szervezzünk, mint az elmúlt években, ám ettől függetlenül sikerült ígéretes tárgyalásokba kezdeni. A következő egy-két évben nem várom, hogy helyreállna a vásárok látogatottsága, így más jellegű rendezvényekben gondolkodunk, melyek a biztonságos és a tömegtől mentes találkozásokat helyezik előtérbe.

Nagy Ferenc, a Rehm Hegesztéstechnika Kft. ügyvezetője

1993 óta veszünk részt a hazai ipari szakvásárokon, de idén az utolsó pillanatban döntöttünk a részvétel mellett. Abban biztosak voltunk, hogy kis vásár és kevés látogató várható, de az új automatizálási termékeinket érdemesnek tartottuk megmutatni még a kisszámú érdeklődő számára is. Ami pozitívum: a kevés kilátogató szinte mindegyike ellátogatott a standunkhoz és néhány komoly tárgyalást is le tudtunk bonyolítani. A standunkon kiállított Universal Robots és Onrobot megoldások sok érdeklődőt vonzottak hozzánk. A kollaboratív robotok miatt a jövőben valószínűleg még több kiállításon veszünk részt, hiszen ez a technológia nemcsak a gépipar és az autógyártás, hanem az élelmiszer- és gyógyszeripar, stb. számára lehet érdekes.

Seres Réka, a Megakrán Nyrt. kereskedelmi vezetője

Több mint 20 éve vagyunk jelen az emeléstechnika és a géptelepítések piacán. Idén mutattuk meg magunkat először kiállítóként az Ipar Napjai szakvásáron. A standunk egyik fő látványossága egy 1 100 tonna teherbírású gantry volt, amivel speciális géptelepítési feladatok végezhetők el. A másik kiállított gép egy önjáró elektromos alvázra épített csarnokdaru volt, ami zéró emissziós eszközként tisztaterekben is használható. Kerekei nem hagynak nyomot, alacsony felépítése révén pedig kis helyiségekbe is bejut. Nem számítottunk ilyen mértékű visszalépésekre, de ezektől függetlenül mi örülünk annak, hogy itt lehettünk. Nagyobb részvételt és szakmaibb tárgyalásokat vártunk, de a helyzethez képest a kedd és a szerda eredményesnek mondható. Remélem, hogy a következő években pezsgőbb szakkiállításokon vehetünk majd részt.

Gaál Csaba, a Pressematic Kft. ügyvezető igazgatója

Alapvetően tekercsből dolgozó gyártórendszerekkel foglalkozunk, idén pedig egy standard préskiszolgáló berendezést, egy kézi szerszámszállító kocsit, ROTOBLOC eszközöket, illetve egy pneumatikus előtolót állítottunk ki. Több mint 20 éve veszünk ki a hazai ipari szakkiállításokon és az idei rendezvény eredményessége számunkra siralmas volt. Előzetesen arra számítottunk, hogy néhány versenytársunk, illetve a meghívott partnereink egy része jelen lesz majd, de mindkettőben csalódnunk kellett. A támogató személyzet nagyon segítőkész volt, de talán jobb döntés lett volna a kiállítás elnapolása és a befizetett előlegek kreditként történő felhasználása. Jelenleg nem számolunk azzal, hogy 2021-ben kiállítóként veszünk majd részt a szakvásárokon.

Sereghy Ádám, a DDD Manufaktúra Kft. ügyvezető igazgatója

Ötödik alkalommal állítunk ki a Hungexpón és idén gyakorlatilag nulla elvárással érkeztünk. De ha már kijöttünk, akkor úgy érzem, ki is tettünk magunkért a stand felépítése és berendezése, valamint a partnereink meghívása terén. Ezt nem könnyítette meg, hogy azt sem tudtunk, hatóságilag engedik-e majd októberben a kiállítások megtartását. Fő látnivalónk egy teljesen automata mérő- és minőségellenőrző berendezés volt, ezenkívül két új fejlesztésű szkenner kapott helyet a standunkon. Hétfőtől szerdáig minden napra jutott egy kétórás sáv, amikor annyi látogatónk volt, hogy ketten alig győztük. A csütörtök nagyon gyenge volt, de összességében találkoztunk annyi komoly érdeklődővel, ami már megtérülővé teheti a kiállításra költött pénzt. A kis kiállításnak is megvan a maga előnye: bár kevesebb az érdeklődő, de akik kijönnek, azok biztosan megtalálnak minket.

Szabó András, a Vendinvest Kft. értékesítési vezetője

Idén állítottunk ki a második alkalommal a Hungexpo területén rendezett szakkiállításokon. Idén a forgótányéros eszközkiadó automatával, illetve a szekrényes automatával bővült cégünk termékválasztéka, ez adta az apropót a kiállítói jelenléthez. Megközelítőleg 250 automatát üzemeltetünk Magyarországon és átlagosan 30-40 százalékos fogyóeszköz-csökkenést tudtunk elérni a partnereink körében. Voltak érdeklődők a standunkon, de több résztvevőre számítottam. A fiatalok szervezett vásári látogatása üdvözlendő, de egyelőre nem ők jelentik a felvevőpiacot. A számunkra potenciális vevőnek számító cégek köréből nagyon kevesen látogattak ki a szakvásárra. A járványhelyzet most sok előzetes számítást felülírt, de a kiállítások a jövőben is az értékesítés szerves részei maradnak.

Nagydíjasok

Kreisz István, a Lasram Engineering Kft. ügyvezető igazgatója

A Wigner Fizikai Kutatóközponttal és az Csepeli Szerszámgépgyár Kft-vel közösen egy olyan lézercellát fejlesztettünk ki, amely egy lézeres additív gyártóberendezésből, egy hagyományos megmunkálóközpontból és egy azokat kiszolgáló és szervező robotegységből áll. A cella egy komplett alkatrész elkészítésére képes, amelyhez az első fázisban a 3D nyomtató elkészíti az alkatrész testét. A robot ezt a megmunkálóközpontba helyezi, ami elvégzi az utómunkálatokat (felületkialakítás, illetve az illesztőfelületek megmunkálása). A cella minden olyan alkalmazásban használható, ahol 3D nyomtatott alkatrészekre van szükség, de a tűrésekre és a felületre vonatkozó követelmények miatt a hagyományon megmunkálást sem lehet elhagyni. Az opcionális rendelkezésre álló, képfeldolgozáson alapuló mérőrendszer a megmunkálás előtt, után, sőt akár közben is képes minőségellenőrzést végezni. Külföldön is kaptunk már díjat innovációs tevékenységért, de hazai pályán ez talán még nagyobb megtiszteltetés.

Kiss Zoltán, az Endrich Buelemente Vertriebs GmbH exportigazgatója

Alkatrész disztribútorként nem az az elsődleges feladatunk, hogy megoldásokat hozzunk létre, de a termékek működésének jobb megértése érdekében egy komplett nyílt forráskódú oktató infrastruktúrát hoztunk létre, ami azt mutatja be, hogy miként lehet az Endrich alkatrészeit IoT-célokra felhasználni. Az ehhez kellő hardver- és szoftvermegoldásokat, valamint a felhőben tárolt adatbázist saját magunk készítettük el. A már elérhető alapkoncepció dokumentációja és az Endrich Cloud Database szolgáltatás szerződött partnereink számára teljesen ingyenesen hozzáférhető, a szenzorok által mért értékeket valós időben mutatni képes webes alkalmazással egyetemben, a kiértékelő kártya pedig megvásárolható. Lehetőség van általunk közvetített külső partnertől 3D virtuális valóság alapú egyedi kijelzési szolgáltatás rendelésére is. Az IoT-megoldások kiépítése mindenki számára megkerülhetetlen, átfogó tudásanyaggal viszont kevesen rendelkeznek hozzá. bízunk abban, hogy a korszerű M2M-technológián alapuló nagydíjas IoT-ökoszisztémánk sokak számára jelent majd segítséget.

2015 óta gyűjtjük össze az adott évben általunk írt leghasznosabb technikai cikkeket, amikből már egy, az Endrich által képviselt gyártók termékeinek használhatóságát és működési elvét bemutató, elektronikai témájú, saját kiadású kétnyelvű, hétrészes szakkönyvsorozat állt össze. A tudásbázist 2019 végén egy angol és magyar nyelvű portálon (http://electronics-articles.com) is elérhetővé tettük. A fejlesztőmérnökök számára létrehozott ismeretanyag különdíjat nyert az idei Ipar Napjai kiállításon.

Molnár László