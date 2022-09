Így lehet sikeres a digitális átállás az ipari vállalatoknál

Címkék: automatizálás DCS digitalizálás EcoStruxure Schneider Electric

Az ipari vállalkozások 94 százaléka szerint a digitális átalakulás nagy hatással lesz a működésükre a következő 2-3 évben, ugyanakkor 55 százalékuk még mindig csak részben felkészült a hatékony digitalizációra – derül ki a Schneider Electric és az Omdia közös felméréséből. Számos cég kiemelten kezeli a fejlett elosztott vezérlőrendszerek (DCS) bevezetését.

Bár a digitális átalakulás kulcsfontosságú az ipari vállalkozások számára is, sokan közülük még nem készültek fel az ezzel járó feladatokra – többek között ezt állapította meg az energiamenedzsment és ipari automatizálási megoldások területén vezető multinacionális vállalat, a Schneider Electric és az Omdia kutatócég új kutatása. A hat ágazat - vízipar, vegyipar, olaj- és gázipar, finomítás, cellulóz- és papírgyártás, valamint energiatermelés – többszáz észak-amerikai, európai, közel-keleti és ázsiai piaci szereplője körében végzett, az elosztott vezérlőrendszerek (DCS) hatékonyságára összpontosító felmérésben részt vevők több mint háromnegyede (78%) nyilatkozott úgy, hogy egy vagy több létesítményben valósítanak meg digitális átalakítási kezdeményezéseket. Ugyanakkor a válaszadók valamivel több mint a fele (55%) saját bevallása szerint csak "részben felkészült" ezen tevékenységek hatékony végrehajtására. Ez a hiányosság hatalmas kihívást jelent, mivel szinte minden szervezet (94%) arra számít, hogy a digitális átalakulás jelentős hatással lesz a működésükre a következő két-három évben.

Út az eredményes digitális átálláshoz

A kutatás keretében megkérdezett vállalkozások 88 százalékánál jelezték, hogy az elosztott rendszervezérlő megoldásukat szállító partner szakértelme mind a frissítések, mind a korszerűsítés támogatása esetében kiváló volt. Ez az eredmény azt mutatja, hogy az ipari felhasználók bíznak a DCS megoldásszállítókban, vannak azonban olyan a területek, ahol további fejlődést szeretnének, hogy még hatékonyabban működjenek az elosztott vezérlőrendszerek. Ilyen területek:

Jobb rendszerteljesítmény és funkcionalitás

Nagyobb rendszerintegrációs képességek

Bizonyított megtérülés

A fejlett DCS-megoldások, mint például a Schneider Electric EcoStruxure™ Foxboro DCS folyamatautomatizálási rendszerének bevezetése sok szervezet napirendjén előkelő helyen szerepel. Az EcoStruxure Foxboro DCS különösen az ipari folyamatokat és üzemeket támogatja hatékonyan a biztonságos és mérhetően jövedelmezőbb működés elérésében többek között azáltal, hogy a bevezetésével kapcsolatos befektetés egy éven belül 100 százalékosan megtérül.

Az IT és az OT közötti határvonal elmosódása

A Schneider Electric és az Omdia közös felmérése azt is megállapította, hogy a sikeres digitális átalakuláshoz nagyobb együttműködésre lenne szükség az információtechnológia (IT) és az üzemeltetési technológia (OT) között. Bár az IT és az OT közötti konvergencia már megkezdődött a vállalkozásoknál, azonban igen eltérő eredményeket értek el az együttműködés összehangolása és a közös prioritások kapcsán.

A kutatás kimutatta, hogy az OT és az IT részlegek leginkább a vállalati informatikai kérdések kezelésében működnek együtt, és a legkevésbé a hálózatbiztonsági stratégia és felügyelet terén.

Nyitott ökoszisztéma és skálázhatóság kell a sikerhez

A jelentés szerint az elosztott vezérlőrendszerekhez kapcsolódó nyílt automatizálást és interoperábilis architektúrákat viszonylag fontosnak tartják az új technológiák bevezetésekor vagy az új megoldásszállítókkal való együttműködéskor a megkérdezett vállalkozásoknál. Ez a megközelítés támogatja az olyan megoldások alkalmazását, mint például az EcoStruxureTM Automation Expert, amelyek egyértelmű hatékonyságot mutatnak a mérnöki automatizáláshoz tervezett nyílt ipari környezetekben.

A jobb skálázhatóság - az interoperábilis architektúra kulcsfontosságú értéke - a harmadik helyen szerepel az irányítási rendszerek digitális technológiáinak bevezetését befolyásoló legfontosabb tényezők között. Emellett a válaszadók 88%-a számára a nyílt ökoszisztémák "nagyon fontosak" voltak a vezérlőrendszer-gyártók kiválasztásakor.