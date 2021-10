Így látták a résztvevők az Electrosub kiállítást

Szeptember 30-án zárta kapuit az Electrosub Konferencia és Kiállítás, ami hosszú idő után először tette lehetővé a szakemberek, a kiállítók, a látogatók, a konferencia résztvevők számára, hogy kilépve a virtuális világból személyesen, a kihívásokra megoldásokat keresve és kínálva szakmai megbeszéléseket, üzleti tárgyalásokat folytassanak.

Az eseményen 24 kiállító vett részt, a magyar vállalatok mellett német, osztrák, olasz és bosnyák cégek is bemutatkoztak. A konferencián 23 előadás hangzott el neves külföldi és hazai előadók tolmácsolásában. A bemutatott termékek és az előadások témái az elektronika, az automatizáció, a digitális transzformáció, az AI, IoT témaköröket érintette. Az Ipar 4.0 jegyében zajlott rendezvényt 500 szakember tekintette meg, a színvonalat tükrözi, hogy a látogatók 25 %-a első számú döntéshozó, 82%-a pedig a döntések meghozatalában meghatározó szerepet betöltő szakember volt.

A kiállításon nagy sikerrel mutatkozott be a BME Ipar 4.0 Technológiai Központ, akik most először mutatkoztak be az egyetem keretein kívül. A Központ célja, hogy Magyarországon minél több korszerű, a globális piacokon is versenyképes vállalat működjön az Ipar 4.0 technológiák szélesebb körű alkalmazásával. Szemléletformáló interaktív szcenárióikon keresztül az érdeklődők betekintést nyerhettek a digitális átalakulás előnyeibe.

A rendezvény érdekessége egy Formula 1-es autó volt, amit a BME egyetemistái készítettek, az általuk épített versenyautóval az egyetemek között zajló versenyeken szerepelnek.

Az esemény egyik arany szponzora, a Redel Elektronika Kft. által meghirdetett csatlakozó összeszerelő versenyt is nagy érdeklődés övezete, a jelentkezők folyamatosan sorban álltak a standon. A kihívást 38 főnek sikerült teljesíteni. A legfiatalabb versenyző egy 16 éves ipari tanuló, a legidősebb pedig egy 73 éves nyugdíjas szervízműszerész volt. Közülük a leggyorsabb és egyben az első helyezett Patrik Polena fejlesztőmérnök lett.

Kiss Zoltán, export menedzser, Endrich Bauelemente Vertriebs GmbH

A kiállításszervezők a világ minden táján hatalmas kihívásokkal küzdenek, a pandémia ugyanis jelentősen visszavetette mind a kiállítók, mind a látogatók aktivitását, ami még most is ellehetetleníti a fizikai jelenléttel bíró vásárok egy részének megrendezését. Ahol a szervevők elég kitartók, ott is óhatatlanul zsugorodik a vásár mérete. Mi sem fogalmaztunk meg nagy elvásárokat és ezek összeségében teljesültek is mind standra látogatók, mind a konferencián résztvevők tekintetében. Olyan programokat szerveztünk ide – videófelvétel, külföldi vendégek meghívása – amiket máshol nem tudtunk volna teljesíteni. Idén ez volt a realitás és remélem, hogy 2022-ben már a régi fényükben ragyoghatnak majd a kiállítások.

Az általunk bemutatott IoT-ökoszisztéma bizonyos körökben már ismert és elfogadott, de az látszik, hogy sok munkánk lesz a még szélesebb körű elterjesztésével. Látszik iránta az érdeklődés, itt a kiállításon több egyetemtől kaptam felkérést arra, hogy náluk is tartsak előadásokat, de már diplomaterv is készül belőle. A pandémia egyértelműen felgyorsította a digitális megoldások adaptálását, az online megbeszélések tartása ipari standarddá vált, pedig a járványhelyzet már nem indokolja. Aki okosan járt el, az ebben az időszakban fejlesztett.

Az IoT-ökoszisztéma létrehozásának másodlagos célja a késztermékek és hagyományos termékek okosítása volt, ebből kiindulva mutattuk be a standon leányvállalatunk, az eurolighting GmbH légtisztítóját. A légtisztítók a közösségi terekben való önálló elhelyezése nagyon nehézkes, hiszen a baktériumok és vírusok ellen használt UV-fény egy idő után elveszti az intenzitását, amit észrevenni nem lehet, pedig a légtisztítás innentől kezdve már csak légkeringetést jelent. A mi légtisztítónkban intelligens vezérlés található, ami figyeli a légszűrő telítettségét, az UV-fény intenzitását, stb. és napi szinten jelenti azokat egy adatközpontba, amiket mi kiértékelhetünk és megtehetjük a szükséges intézkedéseket.

Unyi Zsolt, értékesítési és marketing vezető, Prodosoft Kft.

A korábbi munkahelyemen a munkakörömhöz hozzátartozott a külföldi kiállításokon való részvétel, így meglehetősen jól ismerem a nemzetközi kiállítások világát. A hazai vásárok mind méretben, mind a tartalom mélységében elmaradnak az általam megismert nemzetközi átlagtól, de ez nem meglepő, ha az egyes országok vásárlóerejét és a hazai gyártópotenciált is figyelembe vesszük. Szoftverfejlesztőcégként egyrészt saját fejlesztésű termékünket, a PROD ERP és hozzáintegrált MES rendszert mutattuk be az Electrosub kiállításon, emellett a legfontosabb partnereink termékeit is kiállítottuk, amivel azt kívántuk demonstrálni, hogy az ERP miként válhat az elektronikai gyártó vállalatok hasznára. A járványhelyzet miatt túl sok látogatóra eleve nem számítottunk, de volt annyi potenciális érdeklődő, akik minden bizonnyal nyereségessé teszik majd a részvételt.

Litkei Orsolya, értékesítő mérnök, Redel Elektronika Kft.

Évente legalább egy, de jó esetben kettő kiállításon veszünk részt kiállítóként – külföldön Münchent preferáljunk, idehaza pedig az Ipar Napjai, Automotive, Electrosub és Innoelektro négyesből választunk. Az Elctrosub kiállításon is jelen vagyunk gyakorlatilag az indulás óta. Cégünk csatlakozókkal, kábelekkel és kábelkonfekcionálással foglalkozik, idén a csatlakozókból hoztunk ki egy válogatást – a teljes termékpaletta 95 000 változatot jelent, aminek természetesen csak egy töredékét lehet bemutatni egy vásár keretein belül.

Számoltunk azzal, hogy a járványhelyzet miatt a két évvel ezelőtti Electrosubhoz képest csökken a látogatószám. 2021-ben az utolsó pillanatban végrehajtott helyszínmódosítás miatt kevesebben jöttek el a tervezettnél, de a Lurdy Ház ideális helyszínt jelentett és akik idén eljöttek – ügyvezetők, műszaki fejlesztők, műszerészek –, azok a döntéshozói szintet képviselték. A meglévő partnereinkkel előzetes időpont egyeztetés után tudtunk találkozni, de több új kapcsolatra is szert tettünk. Bár az elektronikai iparban szinte mindenki ismer mindenkit, mégis elégedettek vagyunk a kiállítás eredményével, mert ugyan az összesített látogatószám csökkent, nálunk erős volt a forgalom, nyilván a csatlakozó összeszerelő versenyünknek is köszönhetően.

Nagy Barnabás, ügyvezető igazgató, Gémosz Kft.

20 éves múltra visszatekintő cégünk elektronikai bérgyártással foglalkozik. A legelső Electrosub óta ez a második alkalom, hogy kiállítóként részt veszünk a szakvásáron. Bérgyártóként nem sok saját termékkel rendelkezünk, ezért azt demonstráltuk a vásár három napja alatt, hogy milyen lehetőségeket kínálunk az ügyfeleinknek, mit tudnak nálunk gyártatni. A pandémia miatt természetesen mi sem fogalmaztunk meg óriási elvásárokat. Inkább úgy voltunk vele, hogy ha egyetlenegy új vevő meglátogat minket, akkor már megérte a részvétel, ezenkívül a piaci erőnket is meg szerettük volna mutatni, mert ez továbbra is egy nagy reklámértékkel bíró esemény. Az egy új ügyfélből végül is több lett, de azt persze még korai megmondani, hogy ebből mikor realizálódik konkrét üzletkötés. Ez már rajtunk múlik.

Bodnár László, kereskedelmi vezető, M2Mcom Kft.

Első alkalommal állítottunk ki az Electrosub kiállításon. A SIMCom magyarországi forgalmazójaként az IoT-területén tevékenykedünk és az ehhez kapcsolódó LTE, LPWA modulokat, antennákat és SIM kártya előfizetés szolgáltatásunkat mutattuk be. Dinamikus technológiai változások zajlanak körülöttünk, a 3G-t kivezetik, teret nyer a NB-IoT, a CAT-M és az 5G, ezért biztos vagyok abban, hogy az elkövetkező években nagy lesz a kereslet a megoldásainkra. A pandémia hosszú hónapjai után nagyon örültünk annak, hogy végre van egy olyan esemény, ahol fizikailag is jelen lehetünk. Tisztában vagyunk azzal, hogy egy szakkiállítás jelentősége nem csak az adott három nap, hanem van elő- és utóélete is. Összeségében elégedettek voltunk a kiállítással és a vendégeknek nagyon örültünk, akik meglátogattak minket.

Hegyi Krisztina, területi értékesítési menedzser, Onrobot

A legtöbb megfogónkat az autóipar számára értékesítjük, de úgy gondoljuk, hogy az elektronikai ipar számára is épp elég széles a termékválasztékunk – ezalatt főleg az automata csavarhúzó szerszámra, illetve a Gecko megfogóra gondolok. Nyáron öt városba látogattam el, ahol a cégek közvetlenül velem konzultálhattak a gyártási problémáikról. Az Electrusubon pedig minél több elektronikai gyártóval szerettünk volna megismerkedni és be is szerettük volna mutatni nekik a robotikában rejlő lehetőségeket. Kicsit több látogatóra számítottunk, de a résztvevők valóban nyitottak voltak az automatizálásra és a társkiállítók között is akadt olyan, akivel együttműködhetünk a jövőben.

