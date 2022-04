Így látták a kiállítók az InnoElectro 2022 szakkiállítást

Címkék: elektronika elektronikai ipar Endrich Bauelemente InnoElectro 2022 innováció Internet of Things kiállítás

Gazdag szakmai konferencia és program várja az InnoElectro látogatóit 2022. március 29-31. között. A szakmai kérdések mellett az iparágat érintő kihívások és lehetőségek – a chipgyártás és -ellátás nehézségei, valamint a jövő innovációs ökoszisztémája – is terítékre kerültek.

A Magyarországi Elektronikai Társaság (MELT) rendezvénye széles szakmai összefogással valósult meg, ennek megfelelően több mint 50 kiállító vett részt a rendezvényen és három nap alatt 50 előadás hangzott el. Az előadók nem csupán a tervezés és a gyártástechnológia legújabb, innovatív megoldásait mutatták be, de az IoT, a repülés, az űripar, valamint a nagyteljesítményű számítógépek és a kvantuminformatikai is kiemelt helyet foglaltak el a konferenciaprogramban.

Kiállítói vélemények

Kiss Zoltán, export menedzser, Endrich Bauelemente Vertriebs GmbH

Még nem hagytuk teljesen a magunk mögött a világjárványt, ezért a várakozásaink is visszafogottak voltak, de ezekhez képest kellemesen csalódtunk az Innoelectro vonzerejében és látogatottságában. Új megoldásokkal jelentünk meg, ezért még bizonytalan, hogy ezek mennyire találták meg a célközönségüket ezen a szakvásáron. Az mindenképpen biztató, hogy olyan cégekkel is kapcsolatba kerültünk, akiket puszta alkatrész-kereskedelemmel nem tudtunk volna elérni, de a megoldás-szállítás kérdésköre iránt már nyitottabbak voltak. Egy kiállítás számunkra nem sokat ér konferencia nélkül, mi ugyanis nem reprezentálni akarunk, hanem tudást is át szeretnénk adni. Az Innoelectro ebből a szempontból is jól teljesített.

A koncepciónkból is adódóan nem termékeket, hanem megoldásokat mutattunk be, amikből minden vannak újak, hiszen a fejlesztés is folyamatos, amire csak ráerősít a budapesti fejlesztő központ. A standunkon bemutatott, UV-fénnyel működő légtisztító például új elektronikát kapott, amit még sehol sem láthatott a nagyközönség. A látogatóinkat elsősorban az saját fejlesztésű IoT-ökoszisztéma vonzotta, amelynek egyik célja a késztermékek és hagyományos termékek okosítása. Kiemelt témává vált az energiahatékonyság kérdésköre is, amihez egy olyan megoldást mutattunk be, amely automatikusan térképezi fel a gyártó cégeknél jelentkező fogyasztási csúcsokat és segít menedzselni is azokat. A szállítási nehézségek minket is sújtanak, ennek ellenére az Endrich történelmi rekordokat döntött tavaly, mert az általunk forgalmazott alkatrészek semmivel sem rosszabb teljesítményűek, mint a korábbi autóipari slágertermékek, amik jelenleg irreálisan hosszú szállítási határidővel érhetők csak el. Ezekhez képest felértékelődött az általunk képviselt termékvonal.

Hámornik István, ügyvezető igazgató, ELAS Kft.

Rendszeresen részt veszünk a szakmai kiállításokon. Az elmúlt két évben erre nemigen volt lehetőségünk, ezért megragadtuk a lehetőséget és a rendezvény legnagyobb standján jelentünk meg. Új termékvonalat, mesterséges intelligenciát és kollaboratív beültető-, adagoló- és forrasztórobotot egyaránt bemutattunk. Úgy látom, volt is értelme az előkészületeknek, mert sok érdeklődő kereste fel a standunkat. Kissé el is szoktunk az efféle kiállítási hangulattól.

Sok érdeklődőt vonzott a Denso robotra szerelt KITOV végtermék minőség-ellenőrző szkennerünk, aminek a lelkét a mesterséges intelligencia adja: a végtermék szerelési hibáit fürkészi öntanuló képességekkel, vagyis minél több tényleges hibát validálunk rajta, annál jobban fejleszti saját magát a program. Négy kontinensen vannak üzleti partnereink, ezért a szállítmányozási költségek növekedése komolyan érintett minket. A légi szállítmányozás költségeit egyes gépek árrése már nem bírja el, ezért a tengeri utat választjuk, ami viszont jelentősen hosszabb szállítási időket eredményez. Bár ez mindenki sújt, de ezzel együtt is komoly fejfájást okoz a Távol-Keletről származó berendezések logisztikája. Valami mindig úton van, így elfogadható határidőket nyújtunk. Amit nulláról kell megrendelnünk, ott a türelem rózsát terem.

Molnár Ferenc, ügyvezető igazgató, Hoeller Electronic Kft.

1991-ben alakultunk, alapvetően német és japán elektromechanikai alkatrészek forgalmazására. Szinte minden hazai ágazat számára szállítunk alkatrészeket. Az indulás évtizedében mindig részt vettünk a szakmai kiállításokon, de ezek később megszűntek, illetve a nagyobb vásárokba integrálódtak. A nagy vásárok viszont túl sok laikus érdeklődőt vonzottak, az igazán potenciális érdeklődőket ellenben nem.

Az elmúlt két évben az ismert okok miatt nagyon kevés személyes találkozásra volt lehetőségünk, pedig a személyes szakmai tanácsadás és bizalom jelenti az egyik erősségünket már több mint 30 éve. Az Innoelectro kiállításon sokan keresték fel a standunkat és potenciális új ügyfelekkel is találkoztunk.

Fazekas Sándor, ügyvezető igazgató, Hunify Laboratories Kft.

Beckhoff rendszerintegrátorként vettünk részt a kiállításon, vagyis alkalmazás- és berendezés fejlesztéssel foglalkozunk. Úgy fogalmaznék, hogy amit a Beckhoff tud szállítani, azt mi tudjuk integrálni. Jómagam a Beckhoff 2012-es hazai indulása óta foglalkozok Beckhoff megoldásokkal, a saját cégünket pedig 2015-ben alapítottuk. Vegyesek a tapasztalataink az Innoelectro kiállításról, ugyanis egy kicsivel több érdeklődőre számítottunk. A harmadik napra kiderült, hogy számunkra inkább a többi kiállító lehet üzleti partner. Ezzel együtt hasznos volt a jelenlét, mert megértettük, hogy az elektronikai és elektrotechnikai iparban is képesek lehetünk megvetni a lábunkat. Az ellátási láncok lassulása már most érződik, az ügyfelek részéről ugyanis egyfajta kivárást látok.

Cégünk 3D nyomtatással és additív gyártással foglalkozik, ezért látszólag kakukktojásnak számítottunk egy elektrotechnikai szakkiállításon. De abból indultunk ki, hogy az elektronikai termékek fejlesztése során a leendő prototípus termékek burkolatának elkészítésére a 3D nyomtatás rövid határidővel kiváló lehetőséget kínál. A különféle 3D nyomtatási technológiák jól illeszthetők az elvárt igényekhez. Az ESD alapanyagok használatával elektrosztatikus töltődés kiküszöbölhető, míg a DLP technológia segítségével a fejlesztői igényekhez igazítva a legapróbb részletek is tökéletesen kivitelezhetők. A HP Jet Fusion technológia beépíthető, robosztus alkatrészeket biztosít. Az elgondolásunk helyességét vissza is igazolták a kiállítók és a látogatók, mivel sok érdeklődés érkezett a 3D nyomtatási megoldásainkban rejlő lehetőségek iránt. Az Innoelectro kiállításon szerzett pozitív tapasztalatunk alapján a jövőben is részt kívánunk venni a kisebb tematikus szakvásárokon.

A szabadalmak lejárta az elmúlt évtizedben hatalmas robbanást okozott a 3D nyomtatók fejlesztésében, vagyis a gépekben és az eljárásokban rejlő potenciál már óriási, de az oktatás és az ipari rutinok még nem tartanak ott, hogy ezt maximálisan ki is aknázzák. A fém- és műanyagipar régi technológiáit természetesen nem dobhatjuk ki, de teret kell biztosítani az additív eljárásoknak is és azok az innovatív cégek, akik időben felismerik a technológiai mixben rejlő lehetőségeket, a versenytársakhoz képest előnyt fognak élvezni.

TechMonitor-összeállítás