Így gondozd a robotod

A megfelelő időközönként végzett szakszerű karbantartás akár 15 éven túlra is kitolhatja a robot élettartamát

Címkék: automatizálás ipari robot karbantartás KUKA Robotics robot robotika

Sok cég hajlamos hátradőlni, miután sikerült vevőt találnia a termékére. Holott kellő odafigyeléssel az after sales tevékenység során lehet étékesíteni a legnagyobb hozzáadott értékű szolgáltatásokat, arról nem is beszélve, hogy a vevőt megtartani sokkal könnyebb, és így jobban megéri, mint új ügyfelet szerezni. A KUKA after sales szolgáltatásairól Veres Mihai, a KUKA Hungária Kft. CS-menedzsere beszélt a TechMonitor olvasóinak.

A KUKA nemcsak robotokat, hanem after sales szolgáltatásokat is értékesít. Miért érdemes a robottulajdonosoknak ezeket a szolgáltatásokat igénybe venni egy robotvásárlás után?

Valóban, szervizportfóliónkban az értékesítést előkészítő tevékenységek (presales) mellett ugyanúgy megtalálhatók after sales szolgáltatások is. Úgy gondoljuk, Customer Service tevékenységeinket két fő tényező különbözteti meg a versenytársaink által végzett hasonló feladatoktól, ez pedig nem más, mint munkatársaink egyedi szaktudása, valamint a KUKA által kínált portfólió egyedisége és ügyféligényekre szabhatósága. Fontos számunkra, hogy kollégáink szakmailag a lehető legfelkészültebbek legyenek, így mielőtt értékesítő munkatársainkat, szervizmérnökeinket vagy programozóinkat kiküldenénk az ügyfelekhez, előtte a központ által szigorúan szabályozott oktatási programban vesznek részt. A szervizmérnökök beosztásától függően a program akár egy-két évet is igénybe vehet. Csapatunk folyamatos tájékoztatást kap a legújabb KUKA-termékekkel és technológiákkal kapcsolatos hírekről, és elvégzik az ehhez szükséges oktatásokat. Ennek a folyamatnak is köszönhető, hogy naprakészek vagyunk a legfrissebb szoftvercsomagok, a megelőző intézkedések, valamint a KUKA robotokat érintő változásokat illetően.

Veres Mihai, a KUKA Hungária Kft. CS-menedzsere

Legalább ennyire lényeges after sales portfóliónk egyedi tartalma is, amely a normál pótalkatrészek és képzések mellett karbantartást és helyszíni hibaelhárítást is magába foglal. Amennyiben az ügyfél számára kiemelten fontos gyártósorainak magas fokú rendelkezésre állása, szerviz- és karbantartási szerződéseinket garantált kiszállási idővel kibővítve, illetve az ügyféligényeknek megfelelően rugalmas karbantartási tervekkel kínáljuk. Természetesen tanácsadást is nyújtunk ügyfeleinknek, hogy robotjaikat mindig a lehető legoptimálisabb módon használhassák. Ehhez általában a meglévő programokat optimalizáljuk, vagy az új termékekhez teljesen új programokat hozunk létre. Szolgáltatásainkat külön csomagokban kínáljuk, aminek célja, hogy ügyfeleink minél hosszabb ideig használhassák KUKA robotjaikat.

Mi a tapasztalat Magyarországon, mennyire tudatosak az ügyfelek a robot megfelelő állapotának megóvásában, illetve a karbantartás megtervezésében?

Sajnálatos módon a megelőző karbantartás továbbra sem bevett gyakorlat az iparban. Számos ügyfél van még azon a véleményen, hogy a szakemberek által végzett megelőző karbantartás igazából semmilyen problémát nem előz meg, és nem nyújt segítséget a potenciális meghibásodások megelőzésében sem. A megfelelő időközönként végzett szakszerű karbantartás azonban akár 15 éven túlra is kitolhatja a robot élettartamát. Sőt, a karbantartással elkerülhetők a költséges javítások is.

Mivel hosszabbítható meg egy robot élettartama?

Egy robot élettartamát több tényező befolyásolhatja, így például – ahogy korábban is említettem – hatással van rá a megfelelő karbantartás és szerszámterhelés, valamint a helyes programozás is. A megfelelően, a KUKA éves karbantartási ütemezésével összhangban karbantartott robotok várható élettartama körülbelül 15 év. A robotot a beszerzés pillanatától kezdve a célszerű szerszámterheléssel és a műszaki előírásoknak megfelelően kell üzemeltetni. A programozást javasolt szakemberrel elvégeztetni, hogy a robot mozgása optimális legyen, ezért is egyik fontos eleme szolgáltatásunknak a programoptimalizálás.

A KUKA robotok karbantartása egyszerű feladat, mert a normál beavatkozást és karbantartást évente mindössze egyetlen alkalommal kell elvégezni. Az éves karbantartás a robot üzemóraszámától és korától függően változik. Egy karbantartási ciklus négy évig tart.

Vannak a karbantartásnak/felújításnak szintjei?

A felhasználási területtől, illetve attól függően, hogy az ügyfélnek van-e KUKA-val kötött karbantartási szerződése, a karbantartási terv az igények szerint testreszabható. Többféle szintű felújítás létezik, amelyek a ráfordítás mennyiségétől függően hosszabbítják meg a robot élettartamát. A beavatkozások keretében sor kerülhet az alkatrészek cseréjére, a robotok mechanikus rendszerének felújítására, a teljes elektronikus vezérlőegység cseréjére, ahogyan újrafelhasználására is. Az eljárás minden tekintetben a robot felhasználási területétől és igénybevételének jellegétől függ.

Amennyiben egy KUKA robotokat használó cégnél felmerül egy probléma, mi a forgatókönyv? Van garantált kiszállási idő?

A robot meghibásodása esetén e-mailben (service.hu@kuka.com) vagyunk elérhetők, ahol több kollégánk is foglalkozik a beérkező igények feldolgozásával. Amennyiben az ügyfélnek szervizszerződése van velünk, kiemelt segélyvonalat biztosítunk számára, amely a hét minden napján, nonstop hívható. A szervizszerződést kötő ügyfeleink számára az év minden napjára érvényes kiszállási időt garantálunk. A kiszállási idő rendszerint két munkanap, azonban ez a szükséges pótalkatrészek elérhetőségétől függően változhat.

Miért előnyösebb a karbantartást a KUKA-val elvégeztetni?

Szervizcsapatunk és az általuk használt eszközök mindig naprakészek a karbantartási terveket, az új és optimalizált karbantartási eljárásokat és a felhasznált anyagokat illetően. Szervizes kollégáink a németországi KUKA-központban kapják meg a kötelező karbantartási munkák elvégzésére jogosító képzést, így megfelelő ismerettel rendelkeznek a termékről. A karbantartási lehetőségeken kívül mindenképpen kiemelendő, hogy kizárólag a központ által jóváhagyott, minőségi alapanyagokat és alkatrészeket használunk.

További fontos érv, hogy Magyarországon külön alkatrészraktárunk van, ahol mindig készleten tartunk a leggyakrabban szükséges alkatrészekből azért, hogy ne csupán szolgáltatásainkat, hanem az alkatrészeket illetően is gyorsan reagálhassunk a felmerülő igényekre. Saját raktárunkon felül, magyarországi gyártásunk keretén belül végzünk többféle típusú robot és vezérlő javítását, illetve bővítését is, ami fontos előnyt jelent számunkra és vevőink számára egyaránt.

Milyen fejlesztéseket tesznek a versenyképes portfólió megtartására?

Igyekszünk minden piaci igénynek megfelelően bővíteni after sales portfóliónkat is. Legújabb szolgáltatásunk a „Tune My Production” program, amelynek segítségével elemezhető a robot kihasználtsága, és egyben lehetőséget nyújt a robot élettartamának meghosszabbítására, vagy a teljesítmény fokozása érdekében a programciklusok csökkentésére is.

Milyen digitális lehetőségekkel tudja támogatni a KUKA ügyfeleit after sales területen?

Az elmúlt időszakban számos digitális programot vezettünk be a piacra. Az egyik legújabb fejlesztésünk a my.kuka.com digitális ügyélportál, ahol a robotok és pótalkatrészek vásárlása, műszaki adatok megtekintése, licencek kezelése és robotalkalmazások egyedi támogatása érhető el bármikor és bárhonnan. Az oldal egyébként SSO-regisztrálással működik, tehát egyszer kell csak bejelentkezni. A regisztrálást követően ügyfeleink hozzáférést kapnak a KUKA SimPro szimulációs szoftver különféle próbaverzióihoz és a KUKA Xpert rendszeréhez, amelyben sokrétű és részletes termékdokumentációkat, valamint terméktájékoztatókat és különféle anyagokat tölthetnek le. Az itt regisztráló ügyfeleink mindig megkapják a legfrissebb hírleveleinket is.

Hogyan képzelhetjük el a csapatot, amely mindezen szolgáltatásokat biztosítja a vevők számára?

Csapatunk története 15 évvel ezelőttre nyúlik vissza, amikor még csak egy kolléga foglalkozott a cég ügyeivel. 10 évvel ezelőtt a Kelet-Európában, pontosabban Romániában, Magyarországon és Bulgáriában tapasztalható igénynövekedés kiszolgálása érdekében három további munkatárssal bővültünk, akik azóta is nálunk dolgoznak. Az elmúlt 10 év folyamán csapatunk évente egy-két fővel gyarapodott, jelenleg már húsznál is többen foglalkoznak az értékesítések előkészítésével és a vevőszolgálati igények kezelésével. A létszám növekedésével párhuzamosan kollégáink kisebb, szakirányú csapatokká alakultak, hogy az ügyfelek igényeit minél precízebben és gyorsabban tudjuk kielégíteni. Nagyon büszkék vagyunk rá, hogy munkatársainkat tekintve nagyon alacsony a fluktuáció, és azt is fontosnak tartjuk megjegyezni, hogy sokan dolgoznak már 10 évnél is hosszabb ideje a cégnél.

Molnár László