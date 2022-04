Igáslovak a tömegtermelésben

20 év után is autóipari pontosságot biztosít a DENSO több mint 100 Takamaz szerszámgépe

Címkék: autóipar autóipari beszállító Cursor CNC Zrt. Denso Gyártó Magyaroszág Kft. forgácsolás Takamaz

Az autóipari követelmények magas mércének számítanak a szerszámgépek világában. Amelyik konstrukció hozza azt a pontosságot, megbízhatóságot és költséghatékonyságot, hogy megállja a helyét az autóipari tömeggyártásban, arra bátran bízhatja bármelyik üzem a fontos megmunkálási feladatokat. 1 600 darab fogácsológép működtetése pedig olyan tapasztalatot eredményez, amivel kevesen rendelkeznek Magyarországon. Szőke Balázs, a DENSO Gyártó Magyarország Kft. karbantartási vezetője a TechMonitor olvasóival is megosztotta ezeket a tapasztalatokat.

Hogyan érintik az autóipari megatrendek a DENSO-t?

Szőke Balázs, a DENSO Gyártó Magyarország Kft. karbantartási vezetője

Szőke Balázs: A DENSO magyarországi gyáregysége hagyományosan a belső égésű motorokhoz készülő alkatrészek gyártására specializálódott, az egyik legnagyobb volumenben gyártott termékünk a mai napig a közös nyomócsöves befecskendező rendszer, de a motorvezérlő, vagy éppen a károsanyag-kibocsátást mérséklő egységek gyártásában is jeleskedünk.

A világban megfigyelhető trendek tapasztalhatóak nálunk is, vagyis a dieseljárművekbe szánt termékek piaca csökken. Ez elsősorban a személyautó üzletágra igaz, emellett az is tény, hogy az erőgépekbe, munkagépekbe szánt termékeink megrendelései növekednek.

Az elektromobilitás megatrendje komoly kihívást jelentett számunkra is, viszont nem vártuk ölbe tett kézzel a változásokat, hanem proaktívan elkezdtünk felkészülni, és hamarosan megkezdjük a hibrid meghajtású gépjárművekbe készülő termékek gyártását is Magyarországon.

A másik nagy kihívást a beszállítói láncok széttöredezése jelentette számunkra. Bár a mi gyártásunkat közvetlenül nem érinti a chiphiány, de a vevőink és a beszállítóink működését jelentősen befolyásolta. A másik oldalról pedig a szállítmányozás okoz problémát, hiszen nagyon kitolódtak a szállítási határidők.

Miért döntöttek annak idején a Takamaz gépek beszerzése mellett?

Az induláskor a DENSO magyarországi gyára is túlnyomórészt közvetlen japán vezetés alatt működött, így a gépek terén is a japán márkákat favorizáltuk. Ez sokat változott az elmúlt 25 évben, fő céljaink között szerepel a beszállítóink lokalizálása, ami érvényesül a gépbeszerzési szempontok terén is, az összeszerelő gépeink nagy része például Magyarországon készült. Az azonban elmondható, hogy a tradíciók és a megbízhatósági tapasztalatok miatt még ma is nagy százalékban használunk japán szerszámgépeket. Vásároltunk európai gyártóktól is, de az volt az érzésünk, hogy a hozzájuk adott műszaki támogatás gyengébb, mint a japán gépek esetében.

A DENSO mintegy 70 000 m2-es székesfehérvári gyártóüzemében összességében több mint 3 000 gép dolgozik

A folyamataink széles spektrumon mozognak, az alumíniumöntészettől a forgácsoláson keresztül egészen az összeszerelésig. A mintegy 70 000 m2-es gyártóüzemünkben összességében több mint 3 000 gép dolgozik. A legnagyobb volument ezek közül a forgácsológépek teszik ki, melyekből nagyjából 1 600 darabbal rendelkezünk. Ezek acél és alumínium munkadarabok megmunkálását végzik, nagyrészt a közös nyomócsöves befecskendező rendszerek számára. Ebből az 1 600 gépből 112 Takamaz gyártmányú.

Ilyen mennyiségű szerszámgép esetében már a gépek az általuk elfoglalt alapterület is kulcsfontosságú kritériumnak számít, hiszen a gyártásban nemcsak az idő, hanem a hely is pénzre váltható. Szerencsére a Takamaz gépek ezen a téren is jól teljesítenek; az egyik legkompaktabb esztergakonstrukció, ami a piacon elérhető.

Székesfehérváron gyártott dieselüzemanyag-szivattyú

Összességében mennyire elégedett a Takamaz gépekkel?

Takamaz gépeket gyakorlatilag a székesfehérvári tömeggyártás indulása óta használunk, a legidősebb gépeink 20-21 évesek, és még mindig ellátják a gyártási feladatokat. Ebben az iparágban nem lehet hibázni, ezért maradtunk az eltelt két évtized alatt mindvégig hűségesek a Takamaz márkához. Kiszámítható berendezések, valódi igáslovak a tömegtermelésben is. A pontosságot és a megbízhatóságot pedig minden esetben biztosítanunk kell. A Takamaz esztergáknál ez 0,01 milliméteres pontossági követelményt jelent még a 20 éves gépek esetében is.

A termelősorokon gyártott termékek között minimális alakbeli különbségek vannak, emiatt például a Takamaz gépeken elégséges csak a tokmánypofák cseréje. Ez a gyakorlatban minimális átállási időt jelent.

Kihasználják a gépek automatizálási lehetőségeit is?

Az általunk használt három-, négy- és öttengelyes gépekre jellemző a félautomata működés emberi erővel történő ki- és berakodással, de több gyártósoron már robotok segítik a gépkezelő munkáját. A gyárra a három műszakos termelés a jellemző.

A DENSO gyártósori termelési rendszerrel rendelkezik

Nagyjából öt-hat évvel ezelőtt indítottunk egy erőteljes digitalizációs és automatizációs átállást, ami egy kiemelten fontos irányvonal a vállalatunk számára. Ezzel párhuzamosan folyamatosan dolgozunk a saját IoT-rendszerünk fejlesztésén is. Ma már mintegy 100 kollaboratív robot működik a gyárunkban, számos hagyományos ipari robottal egyetemben. Elsősorban a komoly élőmunka-igényű és nagy emberi igénybevétellel járó feladatokat igyekeztünk automatizálni. Tipikusan ilyen feladat a gépkiszolgálás.

Mondana pár szót a Takamaz gépek szervizigényéről?

A DENSO gyártósori termelési rendszerrel rendelkezik, ezért nincsenek párhuzamos folyamataink, így rendkívül fontos a nem tervezett leállások minimalizálása. Az évtizedek során rájöttünk arra, hogy egy karbantartási mix alkalmazása a legkifizetődőbb. Egyes esetekben működik a hibáig üzemelés metódusa, máskor az idő- vagy éppen a diagnosztikaalapú karbantartás működik. A géptípus, illetve a megmunkálás jellege dönti el, hol melyik metódust érdemes alkalmazni.

A DENSO két évtized óta hűséges a Takamaz márkához

Azoknál gépeknél, amelyek a nagyobb pontosságú finommegmunkálást végzik, jelentős hangsúlyt kap a megelőző karbantartás, míg a nagyolást vagy éppen sorjátlanítást végző gépek esetében rugalmasabb a karbantartási politika. Az a japán szemlélet is bevált, hogy a termelőterület egyben a gép tulajdonosa is, ezért biztosítaniuk kell egyfajta alapszintű megelőző karbantartást, például a kenőrendszer ellenőrzését és feltöltését, illetve a gép tisztán tartását és szemrevételező vizsgálatát. A Takamaz gépek kapcsán elmondhatom, hogy rendkívül stabil konstrukcióval rendelkeznek, az általános kopóalkatrészeken kívül gyakorlatilag nem megy tönkre bennük semmi. 112 darab Takamaz géppel rendelkezünk, és mind a konstrukció, mind az időtállóság azt a szemléletet tükrözi vissza, hogy ez a szerszámgépgyár a mai napig családi vállalkozásként működik, vagyis nem az eladott darabszám az elsődleges, illetve a gépeket még mindig manufaktúra jelleggel állítják össze, nem pedig nagyipari módszerekkel.

A japán cégekre, így a Takamazra is az jellemző, hogy az anyacég csak kivételes esetben szolgál ki végfelhasználókat. A pótalkatrész-beszerzést tehát dedikált kereskedőkön keresztül végezzük. Nálunk a karbantartás pedig túlnyomórészt házon belül történik, hiszen egy nagyon tapasztalt és jól felszerelt karbantartó részleggel, valamint megfelelő raktárkészlettel rendelkezünk. A célunk azonban a készletünk csökkentése, ezért a forgalmazóval tárgyalásokat is kezdtünk annak érdekében, hogy megnövelt rendelkezésre állást biztosítson a számunkra.

A Cursor CNC Zrt. korszerű OKUMA és TAKAMAZ CNC-megmunkálógépekkel és intelligens technológiák alkalmazásával jelent meg a piacon. Vállaljuk egyedi, kis és nagy méretű munkadarabok megmunkálását, valamint egyedi alkatrészek tervezését és gyártását. Gépparkunk lehetőséget nyújt prototípus- és sorozatgyártásra egyaránt. Megmunkálóközpontjaink által biztosított bonyolult, nagy pontosságú alkatrészek gyártása, akár 3D modell alapján is. 2021-től a TAKAMAZ CNC-szerszámgépek kizárólagos hazai értékesítője és márkaszervize. Cégünk az ország egész területén biztosítja a magas színvonalú szervizszolgáltatást és alkatrész-utánpótlást.

Mit remélnek a régebbi Takamaz gépek tervbe vett nagyfelújításától?

Az a tapasztalatunk, hogy az általánosan elfogadott 7–10 éves megtérülési időn túl is megbízhatóan tudnak dolgozni, ráadásul egy vagy két nagyfelújítással élettartamuk bőven megnyújtható.

Az általános felújításra szoruló gépek körét Székesfehérváron a 13-15 évnél idősebb szerszámgépekre határoztuk meg, ami mintegy 40-45 gép felújítását jelenti évente. Az elkövetkező évekre ez olyan volumenű feladat lesz, amit nem tudunk teljeskörűen házon belül elvégezni, tehát a Takamaz gépek esetében számítunk a forgalmazó Cursor CNC Zrt. közreműködésére.

Molnár László