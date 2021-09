Húsbavágó módszerek

LOCTITE termékek garantálják a gyulai kolbász minőségét

Hagyománytisztelet és innovációs erő: a minőségi élelmiszergyártás eme két ismérve nem számít feloldhatatlan ellentmondásnak. A tradíciók terén a gyulai húsipar irigylésre méltó helyzetben van; a városban 150 évre tekint vissza a hentesáruk feldolgozása. De hogyan állunk a folytonos megújulás képességével? Egy pillantás a Gyulahús Kft. mindennapjaira ezt is elárulja: az üzemben már évtizedekkel ezelőtt szakítottak azokkal az elavult gyakorlatokkal, amik sok gyártó és karbantartó cégnél még mindig „jól bevált” módszereknek számítanak. A részletekbe Héczey-Szabó Mihály, a Gyulahús Kft. „A” üzemének műszaki vezetője avatja be a TechMonitor olvasóit.

A téli piacból kiemelkedett világmárka

A 18–19. századi Európa legnagyobb vásárai közé tartozó gyulai téli vásárra – egyes források szerint – alkalmanként 100-120 ezer sertést hajtottak. A hajtás során az állatok lába megsérülhetett, így a húsuk megmentéséhez le kellett azokat vágni. Erre az alapra jött létre Gyulán 1868-ban a közvágóhíd, és így született meg a 19. század végére a Gyulai Kolbász – akkoriban még számos helyi hentes egyedi receptjei szerint.

A Gyulai Kolbász és számos más húsipari termék üzemszerű gyártását a kolbászgyártás fortélyait a külföldön szerzett tapasztalataival ötvöző Stéberl András indította el. Az 1948-as állomosítás után nemcsak az merült fel, hogy a vállalatot Békéscsabára költöztetik, hanem az is, hogy a cégből lekvárüzemet csinálnak – szerencsére mindkét tervet sikerült megakadályozni. Az 1978-ban létrejött Gyulai Húskombinát fénykorában 2 300 főt foglalkoztatott, és termelése 2/3 részét exportálta, a rendszerváltás után – a keleti piacok megszűnésével – azonban nehéz helyzetbe jutott, és 2012 októberében felszámolás alá is került. 2013 februárjában a Gyulahús Kft. elindulásával indult új alapokon a gyulai húsipar. Az önkormányzati tulajdonban lévő cégnél a szárazárugyártás ma is az eredeti, Stéberl-féle üzemben történik, hagyományos technológiák alkalmazásával – a hely szelleme talán a következő 150 évre is garantálja a Gyulai márka hírnevét.

Gyula városában 150 évre tekint vissza a hentesáruk feldolgozása

„2010 óta dolgozom az üzemben, így a Gyulai Húskombinát bedőlését már testközelből láthattam, de a Gyulahús Kft. elindulásával új alapokra helyeződött a gyulai húsipar, és a cég termékei jó pozícióba kerültek a fontosabb kiskereskedelmi láncoknál – ismertette Héczey-Szabó Mihály, a Gyulahús Kft. fő termékeinek számító sonkákat, májasokat előállító „A” üzemének műszaki vezetője. – A szárazáru területén jelenleg is több műszakos termelés folyik, így mostanában nem lehet panasz a piaci pozíciónkra és az üzleti lehetőségeinkre. Természetesen a versenytársak is aktívak, akad, hogy a mi logónkhoz hasonló arculattal jelennek meg, de ebből is látszik, hogy a Gyulai márka egy erős brand, amit érdemes követni. Vannak persze tőkeerős versenytársak, akik arra sarkallnak minket, hogy mind minőségben, mind gyorsaságban fejlődjünk, és lépést tartsunk a modern kor követelményeivel.”

Élelmes technológiából lesznek az éltető falatok

Az élelmiszeriparban a gépek, berendezések tervezése és karbantartása eltér a hagyományos eljárásoktól. A termék mikrobiológiai állapotának a megtartása mellett elengedhetetlen követelmény a tisztíthatóság és fertőtleníthetőség biztosítása is. Egy élelmiszeripari üzem hagyományosan három részre osztható:

Terméktér: ahol az élelmiszert feldolgozzák, és határoló felületeivel, illetve a benne található elemekkel az élelmiszer közvetlenül vagy közvetve érintkezik;

ahol az élelmiszert feldolgozzák, és határoló felületeivel, illetve a benne található elemekkel az élelmiszer közvetlenül vagy közvetve érintkezik; Termelési zóna: a terméktér azon környezete, amelynek elemeivel az élelmiszer rendeltetésszerűen nem érintkezik, de azok az élelmiszerrel közvetlenül vagy közvetve kapcsolatba kerülhetnek (pl. csepegés, lehullás, emberi kéz érintése);

a terméktér azon környezete, amelynek elemeivel az élelmiszer rendeltetésszerűen nem érintkezik, de azok az élelmiszerrel közvetlenül vagy közvetve kapcsolatba kerülhetnek (pl. csepegés, lehullás, emberi kéz érintése); Kezelési zóna: a termelési zóna kezelő, kiszolgáló, ellenőrző része.

A „forró pont” természetesen a terméktér, ahol garantálni kell, hogy az érintkezési idő alatt szennyező anyagok kioldódás, reakció vagy leválás útján, az egészségre káros mennyiségben és formában nem juthatnak az élelmiszerbe. A felhasznált tömítő-, kötő- és kenőanyagok, valamint bevonatok nem befolyásolhatják károsan az élelmiszer íz, szag, szín és állomány jellemzőit, illetve a tervezett élettartamon belül ellen kell, hogy álljanak az üzemeltetés és rendszeres tisztítás, fertőtlenítés vegyi, hő- és mechanikai hatásainak.

Vízhálózat menettömítése LOCTITE 55-tel

„Ami a minőséget és a higiéniai elvárások teljesülését illeti, a belső protokollokon kívül számos intézmény vizsgál és ellenőriz minket, nem beszélve az üzleti partnereinkről. Egy piacot csak egyszer lehetne elveszíteni, ezért nagyon vigyázunk arra, hogy ez minőségügyi problémák miatt még véletlenül se fordulhasson elő – tette hozzá Héczey-Szabó Mihály. – A gépekhez vagy azok karbantartásához használt vegyi anyagok esetében külön elbírálás alá esnek azok, amelyek az élelmiszerrel érintkezhetnek. Ilyen esetekben egyértelmű gyártói Megfelelőségi Nyilatkozat szükséges az adott anyag élelmiszeripari alkalmazhatóságáról.

A Henkellel való kapcsolatunk évtizedesnek mondható. Rendszeresen használjuk a LOCTITE termékeket, bár egyelőre a termékskála csak néhány elemét, de ez a közös együttgondolkodás révén folyamatosan bővül. Előfordul, ahogy a Henkel szakemberei ismernek fel a gyártási folyamatunkban egy olyan mozzanatot, amit valamelyik LOCTITE termékkel hatékonyabban és/vagy biztonságosabban tudnánk elvégezni. De nem várunk mindig az ő szemfülességükre, és mi is jelezzük nekik, ha olyan problémánk akad, amire jó eséllyel javasolhatnak megoldást. A kapcsolat tehát meglehetősen mindennapos és élő, ami jelentősen megkönnyíti az üzem zavartalan működését.”

A LOCTITE 55 tömítőzsinór alkalmazásával nem keletkezik hulladék, könnyen rátekerhető a menetre, és tiszta, gyors munkavégzést tesz lehetővé

A LOCTITE 55 menettömítő zsinór egy szabadalmon alapuló technológia, aminek a lényege, hogy a zsinór sok-sok poliamid elemi szála szilikonzsírral van impregnálva. Ez a kialakítás lehetővé teszi, hogy összeszerelés során a menetek szükséges kenése biztosítva legyen, illetve hogy a véletlenszerűen felcsévélt zsinór a helyén maradjon. Igen, ez az egyik legnagyobb előnye a termék alkalmazásának, hogy véletlenszerűen – úgynevezett nyolcasokban – vihetjük fel a tömítőt, azaz nem menetárokba szabályosan csévélve fel. Ez lehetővé teszi a gyors alkalmazást, és egyben biztosítja nekünk a zsinór elemi szálainak szétsodródását, ami lényegében a tömítési tömörséget létrehozza. A tömörség ráadásul akkor is megmarad, ha visszamozdítjuk egy negyeddel a fittingünket. Az azonnal létrejövő menettömítés fém- vagy műanyag szerelvények esetében is alkalmazható. A LOCTITE 55 termék minősítései lehetővé teszik a széles körű alkalmazást, legyen szó gázok (akár tiszta oxigén), ivóvíz vagy egyéb folyadékok tömítéséről. Univerzálisan alkalmazható 4" menetméretig. Jól ellenáll a vibrációnak, a hőnek és az ütésszerű terheléseknek egyaránt.

Az ördög a részletekben rejlik

A húsiparban a magas higiéniai előírások betartása miatt az üzemeket kéz- és eszközmosók garmadájával szerelik fel. A hatékonyság és az élelmiszer-biztonság érdekében elengedhetetlen, hogy a karbantartó ezen a téren is gyorsan végezze a munkáját. „A menettömítésre használt LOCTITE 55 tömítőzsinór terméket azóta használjuk, amióta megjelent Magyarországon, ugyanis sokkal jobb, mint a kenderkóc. Ez utóbbi azonnal ereszt és használhatatlanná válik, amint az illesztést megmozdítjuk, és ráadásul élelmiszeripari minősítéssel sem rendelkezik.

Csőmenet tömítés LOCTITE 577-el

A menettömítés tipikusan az a terület, ahol érdemes lerázni magunkról a »régen is jó volt, ezután is jó lesz« hozzáállást – fejtette ki Héczey-Szabó Mihály. – A LOCTITE 55 tömítőzsinór alkalmazásával nem keletkezik hulladék, könnyen rátekerhető a menetre, és tiszta, gyors munkavégzést tesz lehetővé, ezért használni is fogjuk, amíg a Henkel gyártja – nemcsak a kéz- és eszközmosó berendezéseknél, pneumatikus rendszerek gerincvezetékeinél, hanem alacsony nyomású gőzvezetékeknél, illetve a nitrogént szállító csővezetékben is.”

Az NSF minősített LOCTITE 401 pillanatragasztó nemcsak gyors munkát tesz lehetővé, hanem anyagféleségek széles skálájához alkalmazható

A másik sarkalatos terület, ahol az üzem LOCTITE terméket használ, az egyedi O-gyűrűk gyártása. A gumitömítések az élelmiszeripari gyártó berendezések számos pontján alkalmazott megoldások, amelyek esetében a különböző méretű és nagyságú gyári tartalék tömítősetek készletezése megoldhatatlan feladat. Ebben segít a műhelyben elvégezhető „O-gyűrű-gyártás” pillanatragasztóval, amihez a LOCTITE egy komplett készletet tud biztosítani. „A gumizsinórt mi vágjuk méretre és ragasztjuk össze, ahol szintén hosszú idő óta teljesítenek kiválóan a LOCTITE pillanatragasztók” – jelentette ki Héczey-Szabó Mihály. A ragasztó itt közvetlenül is érintkezhet az élelmiszerrel, ezért ide csak olyan megoldás kerülhet, ami garantálja, hogy az érintkezési idő alatt idegen anyagok az egészségre káros mennyiségben és formában nem kerülhetnek az élelmiszerbe.

Ipari tisztítás

A tanúsító cégek akár a tömítés szintjéig lemennek a gépek ellenőrzése során, az élelmiszeriparra tehát fokozottan igaz, hogy az ördög a részletekben rejlik, de a Gyulahús gépei minden létező próbát kiálltak – nem utolsósorban a minőségi tartozékok miatt. Az NSF minősített pillanatragasztók, mint például a LOCTITE 401 és LOCTITE 454 gél, ugyanis nemcsak gyors munkát tesznek lehetővé, hanem anyagféleségek széles skálájához alkalmazhatók, akár az iparágra jellemző rozsdamentes fémfelületekhez is. A karbantartásban sokszor okoz nehézséget a nehezen ragasztható műanyagok, mint PP, PE SI vagy PTFE javítása, pedig ezek az anyagformák jellemzően jelen vannak az élelmiszeriparban – szerencsére a LOCTITE pillanatragasztók ezek esetében is biztos megoldást nyújtanak.

A műhelyben elvégezhető O-gyűrű-gyártáshoz a LOCTITE egy komplett készletet tud biztosítani

Stabil beszállítói háttér

„A pillanatragasztót kipróbáltuk már a gyártás egyéb területein is, ahol gumit kellett fémhez ragasztanunk. A füstölőszekrények ajtaja egy elég zsíros felületnek számít, amelyből folyton kiesik a tömítés. A LOCTITE 454 pillanatragasztó gél használatával azonban már hónapok óta stabilan áll, pedig korábban hiába próbálkoztunk egyéb megoldásokkal. Ha beválik, akkor borítékolható, hogy itt is használjuk majd a Henkel termékeit, és valószínű, hogy a jövőben további együttműködési pontokat találunk majd – zárta a beszélgetést Héczey-Szabó Mihály. – A Henkel nemcsak a szállítási feltételek és a minőség, hanem a kiemelkedően magas szintű műszaki támogatás terén is megbízható beszállítónak számít – ez utóbbi képesség egyre jobban felértékelődik, ahogy növekednek a hatékonyságra vonatkozó elvárások, ugyanis nincs lehetőség minden apróbb ügynek utánajárnunk a gyártás és a karbantartás terén. Rendszeresen látogatnak minket a versenytárs cégek üzletkötői is, de eddig nem sikerült olyan terméket mutatniuk, hogy elgondolkozzunk a LOCTITE lecserélésén. Nyitottak vagyunk a váltásra, de ezek a termékek rendszerint kevesebbet tudnak, mint a LOCTITE, ezért még az éles tesztig és az árkérdésig sem jutunk el.”

Molnár László