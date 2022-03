HSG lézergépek – megbízható minőség és folyamatos fejlődés az elmúlt 6 évben

Az ár döntött, a minőségben pedig nem csalódtak. A lézeres megmunkálásban járatlan cégek is bátran nyúlhatnak a Távol-Keleten tervezett és épített, de nyugati főelemeket tartalmazó, magas minőséget és műszaki színvonalat képviselő HSG márkához

Címkék: fiber lézer HSG lemezmegmunkálás lézer lézeres vágás lézertechnológia lift Signdepot

Beruházási döntést nem könnyű hozni. A cégünk megmunkálási feladatainak leginkább megfelelő szerszámgép kiválasztása mellett ugyanilyen fontos, hogy a megfelelő pótalkatrész- és szervizháttér is a rendelkezésre álljon. Sőt, 2021-ben az alapanyaghiány és a durván elszálló szállítási költségek azt eredményezték, hogy a stabil gyártói háttérre és a kereskedő tőkehelyzetére is érdemes figyelnünk. A magyar fémipar két régi motorosa saját tapasztalataikat osztották meg a TechMonitor olvasóival. Ifj. Schmelzer Györgyöt, a Lifttechnika Kft. szerelésvezetőjét és Pintér Ferencet, a Marmorit Kft. karbantartási vezetőjét kérdeztük.

A 2006-ban alapított HSG jelenleg Kína egyik legnagyobb, piacvezető lézergépgyártója. Kutatás-fejlesztésre fókuszálva évről évre újabb típusok látnak napvilágot, lépést tartva az élmezőnnyel az ipari lézervágók piacán. Magyarországon 2016 óta számít a Signdepot Europe Kft. kizárólagos képviseletnek. A cég támogatásának köszönhetően már több mint 30 tulajdonos használ HSG fiber lézervágót. A Marmorit Kft. az elsők között döntött a HSG mellett. A G3015A fiber lézeres vágógépet a cég fertődi telephelyén állították üzembe 2017-ben, míg a Lifttechnika Kft. 2021-ben kezdte meg a munkát a HSG G3015E-22Q lézeres vágógéppel.

Bemutatnák röviden, hogy mivel foglalkozik a vállalkozásuk?

Ifj. Schmelzer György, a Lifttechnika Kft. szerelésvezetője

Ifj. Schmelzer György: A Lifttechnika Kft. 1990 óta foglalkozik felvonók – azon belül is főleg egyedi felvonók –, valamint akadálymentesítő berendezések tervezésével, gyártásával és karbantartásával. Az alkatrészgyártást – a fődarabok kivételével – mindig is házon belül végeztük, de kezdetben még nem lézertechnikával, hanem hagyományos eljárásokkal, például lemezollókkal.

Pintér Ferenc: A Marmorit Kft. közel 30 éve foglalkozik öntöttmárvány lapokból készült ablakkönyöklők és ezek kiegészítő alumíniumtermékeinek gyártásával. Az alumínium síklemezből készülő ablakpárkány-élzárók gyártása mintegy nyolc évvel ezelőtt indult a cégben.

Miért merült fel önöknél egy saját lézergép megvásárlásának ötlete?

Ifj. Schmelzer György: 2008-tól már CNC-élhajlítóval, 2012-től vízvágóval, 2021 márciusától pedig egy 1,5 kW-os HSG G3015E-22Q lézeres vágógéppel dolgoztunk. A lézertechnológiával már régóta kacérkodtunk, hogy az egyedi gyártást könnyebben megvalósítsuk, de a költségvetésünk csak nemrégiben tette lehetővé a beszerzést. Üveget, követ, illetve vastag fémeket nem lehet lézerrel vágni, így a vízvágóra továbbra is szükségünk lesz, de a gyorsasága, a precizitása és a költséghatékonysága miatt már most is a lézeres megmunkálás számít a fő irányvonalunknak. Jellemzően szénacélt munkálunk meg Lv 1,5–10 mm lemezvastagságig, valamint rozsdamentes acélt Lv 1,5–4 mm vastagságig.

Pintér Ferenc, a Marmorit Kft. karbantartási vezetője

Pintér Ferenc: Az ablakpárkány-élzárók vágását korábban kiszerveztük, de ahogy felfutott a termék iránti kereslet, úgy szerettük volna ezt is házon belül végezni. A bérmunka ugyanis sem logisztikailag, sem időben, sem rugalmasságban, sem anyagilag nem felelt már meg számunkra. Így került sor 2017-ben az 1 kW-os G3015A fiber lézeres vágógép megvásárlására. Csak saját termékeket, alumínium síklemezeket dolgozunk fel.

Mi alapján döntöttek a HSG márka mellett?

Ifj. Schmelzer György: Hat lézergépet néztünk meg a kiválasztási folyamat során, vagyis minden általam ismert kereskedőtől kértem ajánlatot, és ahol lehetett, a gépeket személyesen is megnéztük. A HSG gépekkel kapcsolatban természetesen még nem rendelkeztünk személyes üzemeltetői tapasztalattal, de ár-érték arányban ez a berendezés bizonyult a legjobbnak. A legtöbb gép ugyanis csak síklemez megmunkálására volt alkalmas, a HSG G3015E-22Q viszont csövek és zártszelvények megmunkálására is képes. A gép ilyen kombi tulajdonságokkal együtt került ugyanannyiba, mint a csak sík megmunkálásra képes berendezések. Ez el is döntötte a kérdést.

Pintér Ferenc: Több gépet megnéztünk, de akkoriban nagy volt a HSG gépek árelőnye. A kínai gyártó lézergépei 6 éve még nem voltak elterjedtek Magyarországon, egy darabot tudtunk személyesen is megtekinteni. Okozott is némi bizonytalanságot, hogy megvásároljunk-e egy kínai gépmárkát, de tudni kell, hogy a HSG gépekben minden fődarab olyan elismert beszállítóktól származik, akikkel a legnevesebb európai vagy japán márkák is dolgoznak.

A G3015A fiber lézeres vágógépet a Marmorit Kft. fertődi telephelyén állították üzembe 2017-ben

Mennyire elégedettek a géppel és a hazai képviselet, a szerviz színvonalával?

Ifj. Schmelzer György: A telepítés során az oktatás rendben zajlott le, a később felmerülő problémákat is gyorsan orvosolták – ha lehet, akkor telefonon, illetve néha személyesen. Egyszer történt csupán, mikor egy frekvenciaváltó ment tönkre a gépben, amit rendben kicseréltek a magyar képviselet szervizes szakemberei. Bár a technikai hiba orvoslásra került, mégis, a biztonság kedvéért, a kínai mérnökök is eljöttek hozzánk személyesen ellenőrizni, hogy nem a telepítés során történt-e olyan malőr, ami ezt a meghibásodást okozhatta. Nem erről volt szó, valamint a cseredarab beépítése óta a gép hibátlanul működik.

Pintér Ferenc: A telepítés és az oktatás zökkenőmentesen zajlott. Ennyi év után már kijelenthető, hogy nem lőttünk mellé a géppel, mert amit vártunk tőle, azt stabilan és megbízhatóan hozza. A kisebb problémákat a magyar szerviz gyorsan orvosolta. Ha most vennénk gépet, akkor nagyobb lézerteljesítményt választanánk, ami a sorjaképződés szempontjából kedvezőbb lenne. A lézeres vágógép kihasználtsága jelenleg 40-50 százalékos, ezért automatizálásban pillanatnyilag nem gondolkodunk. A G3015E-22Q gépet megpróbáljuk minél tovább üzemben tartani, és a későbbiekben új gépet is vásárolnánk abból a célból, hogy ha esetleg a jelenlegi gépünk kiesik a termelésből, akkor is rendelkezzünk egy tartalék géppel.

Molnár László

HSG G3015E-35Q lézeres vágógép A forgatóegység révén síklemezek, csövek és zártszelvények megmunkálására egyaránt alkalmas G3015E-22Q fiber lézergép tokmányrendszere manuális rögzítés helyett pneumatikus, a központosítás pedig szintén automatikus. Az átfogó megmunkálási képességek és az akár 6 000 × 2 000 mm-ig választható palettaváltós asztal révén a G3015E-22Q a lézeres vágógépek valódi svájci bicskája lehet a lemezmegmunkálással foglalkozó üzemekben. Az innovatív és színvonalas konstrukciónak köszönhetően még nagy sebesség vagy apró méretű objektumok vágása során sem jelentkezik a minőségre negatívan ható vibráció. Ez mindig is a HSG alap minőségi kritériuma volt a kezdetektől. A modern – a négylépéses feszültségmentesítést és a 600 °C-on végzett hőkezelést is magában foglaló – gyártási eljárás 20 évre garantálja a váz pontosságát. A robusztus és precíz minőséget a beépített fődarabok és alkatrészek garantálják. A fogasléc-fogaskerék CNC-rendszert dupla Panasonic szervomotorok hajtják. A lézerfej opcionálisan Precitec (német) vagy a még fejlettebb, a HSG saját fejlesztése, Klinge (japán) lehet. A szilárdtest-lézerforrás a piacvezető német IPG-től származik. A motorok által mozgatott gerenda a repülőgépiparban jól ismert legjobb minőségű alumíniumötvözet, mely a hagyományos acélgerendáknál 50%-kal könnyebb, és akár 2G gyorsulásra is alkalmas. Az űrhajótervezésben használatos „méhsejtrács” kialakítása a külső és belső csavaró- és nyíróerők ellen véd. A vezérlést végző saját fejlesztésű ALPHA T BUS vágószoftver egyszerre funkcionális és felhasználóbarát, gyors, stabil és pontos adatátvitel mellett. 20%-kal javíthatja a teríték elrendezésének hatékonyságát és az anyagfelhasználást, és akár 0,1 mm-es pontosságot is elérhet 30 m/perc sebességgel. A 2D szoftverben importálhatók, csoportosíthatók, szétbonthatók és szerkeszthetők a CAD és egyéb vektoros fájlformátumok. A termelékenységet és a minőséget okos funkciók (bekezdő vágás, mikroperforálás, vágáshézag ofszet, táblatervkészítés, egyedülállóan nagy sebességű szkennelés és vágás, aktív ütközés elleni védelem, valós idejű megfigyelés, visszajelzés és figyelmeztetés, rugalmas feldolgozási mód, speciális vastaglemez-vágási technológia stb.) is javítják. Szimuláció is végezhető, a gyártási jelentés pedig exportálható normaidőkkel, ami kiváló alap például árajánlat-készítéshez.

Balról jobbra: Shi Ting Yue HSG főmérnök, idősebb Schmelzer György tulajdonos, Várdai András, a Signdepot Kft. HSG sales managere és Csákó Béla, a Signdepot Kft. HSG szerviztechnikusa