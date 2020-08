Hol van az egészséges egyensúly a robotgyártó és az integrátorok között?

A szakmai segítség és a korrekt hozzáállás hatására könnyen márkahűvé válhat egy robotintegrátor

Egy automatizálási projekt sikere nemcsak abban mérhető, hogy a robotcella elvégzi-e a feladatul szánt munkát, hanem abban is, hogy a három érintett fél – a végfelhasználó, az integrátor és a robotgyártó – milyen mértékben elégedett az eredménnyel. Ez pedig nagymértékben függhet a robotgyártó hozzáállásától is. Sárkány László, a FANUC Hungary Kft. robotértékesítő mérnöke a japán automatizálási óriáscég integrátorokkal kialakított kapcsolatáról beszélt a TechMonitor olvasóinak.

Mennyire jelentős jelenleg az integrátorok hatása a FANUC üzletmenetére?

Előre kell bocsátanom, hogy a versenytársakhoz képest mi sokkal nagyobb mértékben hagyatkozunk a robotintegrátorokra, vagyis a saját csapatunkkal nem állítunk konkurenciát nekik. Házon belül tehát nem végzünk integrációt. Ennek megfelelően a roboteladásaink többsége, mintegy 60-70 százaléka az integrátorok által elindított projektekből érkezik. A végfelhasználók jellemzően kulcsrakész megoldásokat keresnek, amit egy integrátor adhat meg nekik. Ha mégis közvetlenül minket keres meg egy gyártó cég, akkor az első kérdésünk jellemzően az, hogy házon belül akarják-e megoldani az integrálást. Ha nem, akkor ajánlunk nekik egy megfelelő rendszerintegrátort.

Sárkány László, a FANUC Hungary Kft. robotértékesítő mérnöke

Mivel magyarázható, hogy a FANUC nem végez integrációs munkát?

Több olyan projektről hallottam már, hogy egy-egy integrátor megtalálta az adott projektet, úgymond kikaparta a gesztenyét, majd a háta mögött történt egy olyan megállapodás, aminek az lett az eredménye, hogy az integrátort kihagyták a munkából. Ennek könnyen az lehet a vége, hogy az adott robotgyártót lehetőség szerint kerüli majd az integrátor. Ez nem mindig megoldható, mert nagyrészt a végfelhasználók döntik el, hogy milyen robotot szeretnének a cellában látni. De még a nagy integrátor cégek is jórészt csak 2-3 robotmárkával foglalkoznak. Nem mondanak le végleg a többiről, és a projekt nagyságától függően jellemzően bevállalják a negyedik robotgyártót is, de ezzel együtt sem mindegy, hogy alapból FANUC márkával dolgoznak-e, vagy csak esetenként, kényszerből. Nem egy olyan integrátor ügyfelünk van, aki korábban más márkákat favorizált, de az érdekellentétek miatt előbb-utóbb minket tett az első helyre.

Negatív tapasztalatunk természetesen nekünk is volt, ha nem is sok. Egy automatizálási munka lehet nagyon bonyolult is, így akár a rossz kommunikáció is okozhatja, hogy a végfelhasználó nem lesz elégedett sem a munkával, sem a rendszerintegrátorral. Ha van rá lehetőségünk, igyekszünk beállni az integrátor mögé, és rendbe hozni a dolgokat. Nekünk is ez az érdekünk, mert egy gyárban a későbbiek során már nem azt fogják nézni, hogy az integrátor valamit elrontott, hanem azt látják majd, hogy egy FANUC robot nem végez jó munkát. Ennek próbáljuk az elejét venni.

Hogyan változott a robotintegrátorok szakmai tudása, szervezettsége az évek folyamán?

Egyre ritkábban lehet kifogásolni a magyar integrátorok kezéből kikerülő munkákat. Mint említettem, rendszerintegrációt nem végzünk, de arra nagy hangsúlyt fektetünk, hogy az integrátor partnereinket segítsük a legújabb technikai információkkal, például a nem kézenfekvő robotopciókkal, amelyek pont arra szolgálnak, hogy olyan problémákat oldjanak meg, amikbe egy integrátor óhatatlanul belefuthat a projekt kivitelezése során. Ha hozzánk fordulnak, akkor sokszor mi is a megfelelő opció alkalmazását javasoljuk számukra. A rendszerintegrátorok számára kiírt szakmai napok pont ezen fehér foltok felszámolását célozzák. Ezzel együtt van egy-két olyan terület, amiben a magyar integrátorok még nem gyakorlottak, ilyen például a nagyon igényes gyógyszeripari alkalmazások köre, de az integrátorok becsületére legyen mondva, hogy nagyon igyekeznek a hiányosságok felszámolásában és a legújabb technológiák – a mesterséges intelligencia, a felhőtechnológia, az additív gyártás stb. – elsajátításában. Nem ritka, hogy Nyugatról érkezik hazánkba olyan projekt, ami túlságosan bonyolultnak vagy kockázatosnak ígérkezik, és ezeket jellemzően még a kisebb magyar integrátorok is meg tudják oldani.

Az integrátorok specializálódása természetes folyamatnak számít?

A rendszerintegráció tipikusan olyan munka, ahol nem lehet mindent tudni, és a komoly cégek nem is törekednek ara, hogy ugyanolyan jól ismerjék a hegesztéstechnika, mint a sorjázás vagy a festés összes csínját-bínját. Nem a robot programozása jelenti a problémát, hanem minden szakma mögött egy háttértechnológia áll, amit nagyon kell ismerni ahhoz, hogy megfelelő megoldást tegyen le valaki az asztalra. Anyagismereti tudásanyag nélkül nem lehet sorjázócellát építeni. Egy palettázás természetesen ennél jóval egyszerűbb projekt, de ezzel együtt is elmondható, hogy az integrátorok egy-két területre specializálódnak. Van, amelyik csak hegesztéssel, mások csak palettázással foglalkoznak.

Mely pontokon lép be a FANUC az automatizálási projektbe?

Minden projekt első fázisa az előkészítés, amit szimulációkkal, az anyagmintákon végzett tesztekkel és egyéb tanácsokkal segítünk. Ha kamerás rendszerről van szó, tesztelés nélkül tovább sem lehet lépni. Ha az üzlet megköttetett, és a robotot is leszállítottuk, akkor az integrátor beépíti azt, és hozzáilleszti a megfelelő perifériákat. Az aftersales és a szerviztevékenység számunkra szent, nemhiába a mottónk a „Service first”. Még akkor is biztosítjuk a pótalkatrészeket 25 éven keresztül, ha az adott robottípus már kikerült a termékválasztékunkból.

Mi alapján ismer el a FANUC integrátornak egy céget?

Az esetek nagy részében ez a tréninggel kezdődik. Vannak gépépítő cégek, amelyek korábban kis túlzással robotot sem láttak, de meglátták a piaci lehetőséget, és eljöttek hozzánk, hogy megismerjék a szakmai fogásokat. Ha már elindult az együttműködés, tőlünk megkapják a megfelelő szakmai támogatást az első projekt sikeres elvégzéséhez, ami meghozza a kedvüket a folytatáshoz. Ehhez kell némi elhivatottság is, de ha ez megvan, néhány sikeres projekt elvégzése után akár FANUC-tanúsított partnerré is válhatnak. Ebben a körben pedig olcsóbban kerülhetnek be az emelt szintű képzésekbe, ahol már nemcsak robotprogramozást, hanem a perifériák – például a kamerarendszerek vagy a kommunikációs protokollok – programozását is elsajátíthatják. De egy tanúsított partner az alkatrészekhez is teljesen más feltételekkel juthat hozzá. Ez a partnerprogram az idén vált hivatalossá, és eddig 7-8 integrátornak adtuk meg ezt a minősítést. Több erre alkalmas partnerünk van, így a kör folyamatosan bővül. Egyetlen partnerünknek sem szabjuk meg, hogy évente mekkora forgalmat kell lebonyolítaniuk FANUC robotokból, így ez a program nem kötöttségekből áll, hanem sokkal inkább abból, hogy mi biztosítsuk számukra a versenyképességüket növelő előnyöket. Ennek persze a márkahűség is egy pozitív hozománya lesz.

A kollaboratív robotok térhódításával és a programozás leegyszerűsödésével csökken az integrátori szerep jelentősége?

Biztosan nem csökken. Az automatizálás nem tud úgy működni, hogy lerakok egy robotot a gyártóterületre, és az majd elvégzi a munkát, el is lehet küldeni az embereket. Nagyon sok mindennek kell a helyére kerülnie ahhoz, hogy egy automatizált cella a kívánt végeredményt hozza. Az elmúlt két évben a nagyobb integrátor cégek olyan szinten telítődtek munkával, hogy számos megbízást már nem tudtak elvállalni, vagy fél évre, egy évre vállalták el. Ennek hatására kisebb rendszerintegrátorok jelentek meg a piacon, akik a projekt elnyerése után azonnal el is kezdhettek dolgozni azon. A koronavírus-járvány nagymértékben visszavetette a megkezdett projektek számát, de ahogy az előkészített projektek mennyiségét nézem, arra számítok, hogy ősszel hatalmas megrendelési hullám éri majd el mind a robotgyártókat, mind az integrátorokat.

Molnár László