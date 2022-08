Hogyan találják meg új otthonukat a használt gépek

Logisztika a használt gépek kereskedelmében

A használt gépek vásárlása ésszerű kiegészítője lehet az Ön vállalkozása működésének Lehetővé teszi a gépek életciklusának meghosszabbítását, és ezáltal CO2 megtakarítást. Ez óvja a környezetet. A jó állapotú használt gépek az új telephelyre érkezést követően azonnal üzembe helyezhetők. De hogyan kerül egy használt gép a régi helyéről az új helyére?

Fellendülés a használt gépek piacán

A gépipari piac jelenlegi helyzete feszült. Két évnyi világjárványt követően úgy tűnt, hogy a piac 2022 elején végre talpra állhat, de a jelenlegi geopolitikai állapot ismét súlyosbította a helyzetet. A gépek új gyártása egyre gyakrabban ütközik olyan akadályokba, mint a nyersanyagok szűkössége. Az új gép vásárlása ezért magas költségekkel és hosszú várakozási idővel jár együtt. Aki most szeretné értékesíteni használt gépeit, az profitálhat ebből a helyzetből. Mert jelenleg sok vállalkozó fedezi fel a használt gépek előnyeit saját gyártása számára, és újjáéleszti a használt gépek piacát. Megfelelő megvalósítás mellett magas hozamok várhatók az értékesítés során.

(Forrás: GorloffKV/Shutterstock.com)

A használt gépek értékesítése során számítson szakemberekre

A piac tehát nyitott a használt gépek értékesítése előtt, de sok vállalatnak nem sikerül beszállnia. Nem ismerik sem a potenciális ügyfeleket, sem a piacnak megfelelő árakat, és ódzkodnak a körülményes értékesítéstől és szállítástól. Itt lehet kifizetődő szakemberrel dolgozni. Aki növelheti a gépek valódi piaci értékét, kifinomult marketingkoncepciót állíthat össze és kialakított platformot használhat a megfelelő vevő megtalálása érdekében. Az olyan ipari aukciósházak, mint a Surplex, segítséget kínálnak a vevők megtalálásában, és teljes körű szolgáltatást nyújtanak. Ez magában foglalja a gép kiszállításának megszervezését is.

Logisztika a használt gépek kereskedelmében

Egy használt gép új vevőre talált. De mi történik ezután? Simon Albrecht - a Surplex lebonyolításért felelős csoportvezetője és logisztika specialistája - szerint általában három különböző vásárlói csoport létezik. „Az eladó régiójából érkező vevők gyakran maguk hozzák el a gépeket. Ezek az ajánlatok fő okai is. Az egyetlen dolog, amit itt tisztázni kell, az az átvétel dátuma” – magyarázza Albrecht.

A vevők második csoportja saját szállítmányozókkal dolgozik, akik azonnal elhozzák a gépeket, amint azok szállításra készek. A vevők harmadik csoportja a szállítást már leszervezetten szeretné magáénak tudni, hiszen sem lehetősége, sem ideje nincsen annak megszervezésére. Albrecht: „Ezen ügyfelek számára mi gondoskodunk a szállításról, hiszen minden típusú szállításra megvannak az együttműködő partnereink. Azzal már évek óta sok a tapasztalatunk.”

( Forrás: Franz12/Shutterstock.com)

Helyi kompetencia – nemzetközi hálózat

A kisméretű csomagokat szállító csomagszolgáltatók és a raklapos áruk gyűjtőfuvarozói segítségével a gépeket Európa-szerte szállítják. Speciális szállítmányozást is végeznek speciális szállítmányozók segítségével, beleértve a tengerentúli szállítások megszervezését is. A nagygépek szállítási költségeit szétszerelés után kalkulálják és napi szinten egyeztetik a szállítmányozókkal. „Egyértelmű előny az ügyfél számára: A különféle gépbeszállítókkal és -eladókkal történő kapcsolatba lépés helyett a Surplex marad az egyetlen kapcsolattartó és összekötő a szétszerelő csapat, a speditőr és az ügyfelek között.” - fejti ki Albrecht. „A vámügyi vonatkozású kiviteli okmányokat is saját vám- és exportellenőrzési osztályunk készíti el.

Az eladónak tehát alig van ráfordítása az értékesített berendezések elszállítása tekintetében. Ehhez járulnak még a piachoz kapcsolódó magas eladási árak és a Surplex által kínált világméretű ügyfélhálózat. Jó okok arra, hogy az eladók belépjenek a használt gépek piacára.