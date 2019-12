Hogyan lehet legjobban megtéríteni az automatizációs befektetésünket?

Címkék: beruházás ipari robot kollaboratív robot megfogó Onrobot robot robotika

A robotikával kapcsolatos összköltség mértéke folyamatos csökkenésben van. A McKinsey szerint az átlagos ár, amit egy robotért kell kifizetni, az elmúlt 30 év alatt minimum a felére esett, és az elkövetkező években még ennél is nagyobb csökkenésre lehet számítani.

Ennek ellenére ahhoz sem fér kétség, hogy az automatizációs technológia komoly, és többszintű befektetést igényel. Mindenekelőtt ott van a robot, és a hozzá tartozó eszközök, valamint az egyéb felszerelések vásárlásakor keletkező közvetlen költségek, és ne feledjük el azt sem, hogy a kezdeti befektetés megtérülésére akár éveket is kell(het) várni. Emellett további költségekre is számítani kell, többek közt a szállítás, telepítés, a pótalkatrészek beszerzése, valamint a munkaerő továbbképzése is ide tartozik. Noha ez kevésbé kézzel fogható, azok a vállalatok, amelyek az automatizáláshoz fordulnak, egyben a változásba is fektetnek. Változásba, ami a napi szintű működésüket, a gyártási folyamataikat, valamit a munkahelyi dinamikájukat érinti.

Ezeket a tagadhatatlan kihívásokat minden vállalkozásnak fel kell mérnie, még mielőtt az automatizálásba fektetne. A kockázat és a haszon közti mérlegelés másik fontos tényezője pedig a befektetés potenciális megtérülése (ROI).

Az automatizációs ROI kiszámítása

Az okos és zökkenőmentes módon kialakított automatizáció számos előnnyel szolgálhat, a gyártási kapacitás növekedésétől kezdve a biztonságosabb és kielégítőbb munkahelyi környezet megteremtéséig. A robotok segítségével kézben tarthatóak egyes munkákkal kapcsolatos költségek, mint például a balesetbiztosítás, és jobb minőségű, valamint egységesebb termékeket lehet létrehozni. Mindemellett a hatékonyságot is növelik: Japánban például a robotok 40%-al csökkentették az eper betakarításához szükséges időt.

Ezek azok a - néhol jobban, néhol kevésbé - kézzel fogható tényezők, amelyeket a ROI kiszámításakor figyelembe kell venni. Amikor azt szeretnénk megtudni, hogyan tudjuk a lehető legjobb megtérülést elérni, fontos, hogy belevegyük az End-of-Arm Tooling-ot, azaz az EOAT-ot is az egyenletbe. Ezeknek a robotkarok végére szerelhető kifinomult eszközöknek köszönhetően a robotok okosabbá, sokoldalúbbá, és kevésbé kötötté válnak, amely nagymértékben befolyásolhatja az automatizálás megtérülését.

Az EOAT segítségével különösen az együttműködő robotok (kobotok) számára bővül ki az alkalmazási lehetőségek tárháza. Amikor a robotok számára lehetővé válik, hogy több feladatot lássanak el még gyorsabban, hozzájárulnak ahhoz, hogy a vállalkozás számára hamarabb megtérüljön a kezdeti befektetés.

Így javítja az EOAT a ROI-t

A korszerű EOAT rugalmas és pontos. Az adott eszköztől függően a nagy mennyiségben történő csomagolástól vagy raklapozástól kezdve a különböző méretű és formájú tárgyak ugyanazon gyártósoron való kezelését is nagyban segíteni tudják. Általánosságban véve lehetővé teszik a robotok számára, hogy bonyolultabb feladatokkal is foglakozhassanak, és mivel egy eszközt többféle alkalmazáshoz is adaptálni lehet, kisebb befektetésre van szükség. Ezeket a végszerszámokat programozni is könnyű, így időt és pénzt is lehet spórolni azon, hogy nincs szükség robotikai szakértők alkalmazására.

Például az OnRobot Gyorscserélőjével rövidebb idő, mindössze 3 másodperc alatt és csavarozás nélkül lehet új szerszámot illeszteni a robotkarhoz, így megszűnik a feladatok közti hosszas eszközcserével töltött idő. A könnyűsúlyú és teljesen együttműködő Gyorscserélő 10 kg-os terhelhetőséggel rendelkezik, és lekerekített széleinek köszönhetően biztonságosan kezelhetik az alkalmazottak. A Duális Gyorscserélő egyszerre két EOAT eszköz használatát teszi lehetővé, amivel felgyorsul a ciklusidő és akár 50%-kal is javulhat a termelékenység.

A Hex 6-tengelyű erő/nyomatékérzékelő útvonalrögzítéssel, erőszabályozással és még sok más fejlett funkcióval segíti megszüntetni a gyártás és csomagolás során keletkező hulladékot és kárt. Amikor például az érzékelőt egyéb end effektorokkal kapcsoljuk össze, mint amilyen az RG6 Gripper, a legmodernebb technológiát alkalmazó szenzor felismeri a szállítószalagra rossz irányban elhelyezett termékeket, majd közvetíti az új lokációt a gripper felé, hogy a projektet ne kelljen emiatt leállítani.

Az OnRobot RG2-FT Grippere a világ első intelligens fogóeszköze, amely nyomatékérzékelésének, valamint beépített erővezérlésének köszönhetően úgy tudja kezelni a munkadarabokat, mint ahogyan azt egy emberi kéz tenné. Az érintés-érzékeny kétujjas robotkéz gyorsan és hatékonyan képes apró, törékeny tárgyakat is kezelni, valamint csomagolni, anélkül, hogy összenyomná, vagy eltörné őket. Így olyan folyamatokat is automatizálni lehet, amelyeket korábban lehetetlen lett volna.

A gekkók talpának tapadási képessége által inspirált Gecko Gripper is segít csökkenteni a nehezen mozgatható, porózus tárgyakat, például nyomtatott áramköröket (PCB) érintő sérüléseket. A gripper által kifejtett szilárd van der Waals erőknek köszönhetően nincs szükség sűrített levegő, vagy egyéb külső technológia használatára, így csökkennek a karbantartási költségek, és ezáltal is gyorsul a megtérülés.

Ez csak egy pár példa arra, hogy képes az EOAT egy átlagos robotot még sokoldalúbb és rugalmasabb géppé alakítani, amely így cserébe még hamarabb behozza árát.

Megéri befektetni

Mára egyértelművé vált, hogy az EOAT egy hatékony eszköz, amely kiemelt szerepet játszik a modern automatizációban, és annak megtérülésében is. Ezek a szerszámok részben még a kezdeti befektetést is csökkenteni tudják. Például mivel az EOAT-ot úgy tervezték, hogy az emberek közvetlen közelében dolgozzanak (a kockázatfelméréstől függően), a legtöbb vállalkozásnak nem kell biztonsági kerítést, vagy egyéb hasonló intézkedéseket belevennie a költségtervbe.

Az összes automatizációba belevágó vállalkozásnak át kell gondolnia a befektetés megtérülését, a legjobb eredményt viszont csak azok érik el, akik tudják, milyen eszköz után kell nyúlniuk.

https://onrobot.com/hu