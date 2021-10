Házhoz mentek a kedvezményekért

A tavalyi kényszerszünet után idén újra jelentkezett a Helvet/Precitool Házi Kiállítás és Vásár – az érdeklődőket a szakmai tudnivalók mellett meglepetésprogram is várta!

Címkék: forgácsolás Helvet Kft. Mahr méréstechnika Mitutoyo nyílt nap Precitool Renishaw TaeguTec

A Helvet Kft. 30. születésnapját még a világjárvány is megünnepelte azzal, hogy ismét engedte megrendezni a cégcsoport hagyományos Házi Kiállítását. A szervezők nem is okoztak csalódást a szép számmal megjelent látogatóknak, akiket új gépmodellek, új beszállító, valamint élményszámba menő programkínálat várt. Jómagam pedig ismét az „aranykorban” érezhettem magam, amikor egyik rendezvényről a másikra siethetek, és mindenhol beruházást tervező szakemberek állják körül a kiállított újdonságokat.

2021. szeptember 22-én és 23-án egy különleges rendezvény várta a Pilisvörösvárra látogatókat, amelynek keretein belül lehetőség nyílt az innovatív lézertechnológiát alkalmazó lézergravírozó és hegesztőgépek, a legújabb mérőberendezések és a precíziós szerszámok működés közbeni megismerésére. A Helvet/Precitool Házi Kiállítás és Vásáron a bemutatott gépek akciós áron voltak megvásárolhatók. A szervezők a rendezvény fényét egy meglepetésprogrammal is emelték: a látogatók ingyenes TESLA élményvezetésen vehettek részt, és egy szerencsés nyertes akár az egész hétvégére meghosszabbíthatta az élményt a prémium elektromos autó hazavitelével.

„A tavaszi Mach-Tech kiállítás törlése után egyértelművé vált, hogy idén mindenképpen meg kell tartanunk a saját Házi Kiállításunkat, már csak az időpont volt kérdéses. Az végig látszott, hogy az ügyfeleink abszolút nyitottak valamiféle személyes összejövetelre. A forgácsolás eleve egy összetett témakör, így az értékesítés is csak a személyes konzultációkkal karöltve működhet. A tavalyi év forgalmán és eredményén ezért nyomot hagytak a lezárások és a korlátozások – jelentette ki Walter Szabolcs, Helvet Kft. divízióvezetője. – A járványhelyzetet természetesen figyelemmel kísértük, de most szeptemberben nem láttuk semmiféle akadályát a Házi Kiállítás megrendezésének. A számokból kiderült, hogy ezt az ügyfeleink is hasonlóan látták, délelőtt nem lehetett úgy végigmenni a csarnokon, hogy ne ütközzön az ember ismerősökbe, akik gépek, beruházási lehetőségek iránt érdeklődtek. A bizonytalanság és a passzivitás továbbra is érezhető a piacon, de bízom abban, hogy a mélypont már mögöttünk van. A Helvet kínálatában a már megszokott márkákat láthatták az érdeklődők, természetesen néhány új fejlesztéssel megerősítve.”

A látogatók ingyenes TESLA élményvezetésen is részt vehettek

Nagyobb, gyorsabb, erősebb

Az egyik ilyen újdonság a Sisma SWA 450F fiber lézerhegesztő gép volt, amit a kiállítás előtti napon hoztak meg az olasz kollégák. A korábbi Házi Kiállításokon még csak a gép kistestvérét, az SWA300-as berendezést láthattuk, amiből már közel 20 darabot használnak Magyarországon is javítóhegesztésre. „A nagyobb teljesítményű, 450-es modellel nagyobb munkadarabokat lehet megmunkálni, és hozaganyagból is nagyobb mennyiséget lehet felvinni – mondta Dudás Miklós, a Helvet Kft. szerszámgép-értékesítője. – A termelékenység növelését támogatja ezenkívül az áttervezett új fiber lézerforrás is, így már az 1 × 1 méteres munkadarabok – akár autóipari karosszériaelemek, nagy méretű prés- és fröccsszerszámok – megmunkálása sem jelenthet akadályt. Maga a hegesztési varrat utómegmunkálást igényel, erre szolgál a Joke technológiája, amivel a felületet csiszolhatjuk, polírozhatjuk. Az újjávarázsolt alkatrész vagy szerszám innentől kezdve az újjal egyenértékűnek tekinthető.”

A Sisma SWA 450F fiber lézerhegesztő géppel akár autóipari karosszériaelemek, nagy méretű prés- és fröccsszerszámok is javíthatók

A gép mozgástartománya Z irányban 500, Y irányban pedig 850 mm. A berendezés konzolja ezenkívül kifordítható, valamint felfelé és lefelé billenthető, így bármilyen felület esetében könnyen beállítható a megfelelő fókusztávolság. A géppel a Házi Kiállítás ideje alatt az ügyfelek próbahegesztéseket is végezhettek.

Ha nincs kockázat, nincs siker

„Bár a gépipar még meglehetősen óvatos a saját rendezvényeinek elindításaival, mi úgy gondoltuk, hogy az elsők között kell lenni – mondta Thier Gábor, a Precitool Kft. kereskedelmi vezetője. – Természetesen mindig kockázatos, ha valaki úttörő akar lenni, de bíztunk abban, hogy az ügyfélkör hozzánk hasonlóan várja a személyes találkozások visszatértét. A látogatószám azt tükrözi vissza, hogy helyesen mértük fel a piac igényeit. Bár az időjárás nem kedvezett nekünk, összességében nem lehet panaszunk az érdeklődők számára.

Elsősorban a nekünk közvetlenül beszállító partnerekre alapozva kezdtünk bele a Házi Kiállítás szervezésébe, akik közül az Insize jelenthetett újdonságot a látogatóknak. Az Insize mérőeszközök nagyjából azt a minőségi kategóriát – az átlagos üzemi mérőeszközök szintjét – képviselik, ami még hiányzott az általunk felkínált mérőeszköz-választékból. Idén már nem tervezünk több Házi Kiállítással, de a kapunk minden érdeklődő előtt nyitva áll, ha személyesen akarja megtekinteni a kínálatunkat.”

Társkiállítói vélemények

Téri Zoltán, a Taugutec Hungary Kft. Pest megyéért felelős mérnök-szaktanácsadója

2021-ben ez a Házi Kiállítás az első rendezvény, ahol személyesen tudunk találkozni az ügyfelekkel – mindeddig ez az ügyféllátogatásokra szorítkozott. A korábbi években is szerepeltünk itt társkiállítóként, és a jó tapasztalatokra alapozva nem volt kérdés, hogy idén is örömmel vállaljuk a felkérést. A Taegutec két évvel ezelőtt mutatta be a Speedtec termékcsaládot, ahol a fejlesztések középpontjában a nagy termelékenység és a nagy vágási sebesség elérése álltak. A Házi Kiállításon bemutatott megoldásainkat is erre a termékcsaládra építettük, de a korábbi szerszámrendszerek sikertermékeit is kiállítottuk a forgácsolás minden területét – esztergálás, marás, fúrás, beszúrás stb. – érintve. Külön kiemelném a feltűzhető hegyes fúrónkat, illetve a nagy előtolású, már kis méretű alkatrészek megmunkálására is alkalmas marónkat.

A Taegutec kínálatában középpontjában a nagy vágási sebesség elérése kifejlesztett Speedtec termékcsalád állt

Kádár Csanád, a Renishaw Magyarország Kft. értékesítő mérnöke

Főleg a szerszámgépen belüli mérésekre, a munkadarab- és szerszámbemérésre kifejlesztett megoldásainkkal készültünk a Házi Kiállításra. Meglehetősen nagy érdeklődés mutatkozott a tapintószár-választékunk iránt, de a többi kiállító megoldásaihoz igazodva kiállítottuk a 3D optikai szkennerekhez ajánlott rögzítőtálcákat és felfogatóeszközöket, illetve a szerszámgépekhez kifejlesztett kalibráló és hibafeltáró rendszerünket is. Bár a Renishaw alapvetően mérőszobai berendezésekre specializálódott, ezen a rendezvényen a szerszámgépekhez és a folyamatközi mérésekhez ajánlott termékeinket szerepeltettük. Számunkra is ez volt az első fizikai rendezvény 2021-ben, és a látogatószámból látszik, hogy nagy igény van erre a szakmabeliek körében. Ebből kiindulva 2022 első felében minden bizonnyal mi is rendezünk hasonló Házi Kiállítást a saját bemutatótermünkben.

Szabó András, a Vendinvest Magyarország Kft. értékesítési vezetője

Évekkel ezelőtt már bemutattuk itt a spirálos szerszámkiadó automatánkat, de azóta új termékkör került be a kínálatunkba. Tavasszal már nyitottabbak voltak az ügyfelek a személyes találkozásokra, így több rendezvénnyel a hátunk mögött érkeztünk a Helvet Házi Kiállításra. Szoros kapcsolatban vagyunk a házigazdánkkal, a Helvet Kft. disztribútorként évek óta üzemeltet automatákat végfelhasználóknál.

Idén a forgótányéros, illetve a szekrényes automatatípusokkal bővítettük a kínálatunkat, amiket a Házi Kiállításra is elhoztunk. Minden típus az ügyfél igényeitől függően más-más termékkörre ajánlott. Az ASD 810 forgótányéros automatában 810 fachot lehet kialakítani, és elsősorban szerszámok tárolására alkalmas. Kölcsönző funkciót is tartalmaz, vagyis a szerszámokat vissza tudja vételezni. A mellette lévő 40 fachos szekrényes automata mérőműszereket, munkavédelmi eszközöket képes tárolni – mindent, ami egy forgótányéros automatában nem férne el. A spirálos automata ezzel szemben nagy mennyiségű eszközt képes kezelni, ezért gyorsan forgó termékekkel szoktuk feltölteni. Végezetül: az innovációs díjat is nyert visszagyűjtő automatánk fényképet is készít a visszaadott termékről, ami nagyon hasznos a későbbi ellenőrzések során. Minden automatánkat készletkezelő funkcióval is elláttuk, vagyis értesítést tudnak küldeni akár a disztribútor, akár a végfelhasználó irányába, ha valamelyik termékből hiány mutatkozik.

A Helvet Kft. disztribútorként évek óta üzemeltet szerszámkiadó automatákat a végfelhasználóknál

Rózsa Gábor, a Mitutoyo Hungária Kft. értékesítési vezetője

Igyekeztünk az adatátvitel témaköre köré felépíteni a Házi Kiállításon bemutatott termékkörünket. Az Ipar 4.0 koncepció egyik alappillére, hogy a mért adatokat lehetőség szerint azonnal, de minél előbb digitálisan rögzítsük. Több mérőeszközünket ezért Bluetooth-rendszerrel szereltük fel, mások pedig vezetékes adatátvitelt tesznek lehetővé. A mérőeszközök egyre nagyobb százaléka gyártósorba is integrálható, ami pedig a rugalmasság és a gyorsaság szempontjából kulcsfontosságú. Több konkrét beruházási igénnyel találkoztunk, és olyan ügyfelek is felkerestek minket, akik a saját munkadarabjukkal végeztek próbaméréseket a Házi Kiállítás keretein belül, így elmondhatom, hogy eredményes két napot zártunk.

Kerekes László, a Mahr Magyarország Kft. kézimérőeszközökért felelős termékmenedzsere

Meglehetősen szoros és stabil a kapcsolat a Precitool Kft.-vel, ezért évek óta visszatérő társkiállítónak számítunk a Házi Kiállításokon. Idén eddig nem is volt egyéb lehetőségünk arra, hogy egy ilyen nagyszabású rendezvényen személyesen is találkozhassunk az ügyfelekkel. Idén többek között a gyártósorba is integrálható induktív tapintórendszereket mutattuk be. A Mahr nagy erőssége ezenkívül a kontúr és a felületi érdesség mérése. Erről a területről a kézieszközöket hoztuk el. A látogatók körében mindeddig a 2D mérőmikroszkóp aratta a legnagyobb sikert. Nálunk főleg célgépgyártó cégek álltak meg, akik minél multifunkcionálisabb eszközöket kerestek.

Az Insize termékek újnak számítanak a Precitool kínálatában

Azt hiszem, hogy mi voltunk az egyetlen kiállító, akik számára még új volt a Házi Kiállítás, hiszen az Insize termékek újnak számítanak a Precitool kínálatában. A termékkínálatból egy kedvező árfekvésű mérőmikroszkópot, egy keménységmérőt, optikai CNC-mérőgépeket, egy magasság- és érdességmérő berendezést, egy lineáris magasságmérőt, valamint adattovábbításra is alkalmas tolómérőket állítottunk ki. Az Insize egy kínai márka, de az Insize Plus jelölésű termékeinket Svájcban gyártják. Ez volt az első rendezvényünk a magyar piacon, és úgy gondolom, kezdésnek mindenképpen biztató volt.

Molnár László