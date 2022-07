Hatékonyságnövelés robotokkal

Tovább egyszerűsödött a robotos gépkiszolgálás utólagos kialakítása

Címkék: automatizálás Fanuc ipari robot Mach-Tech robot robotika

Bár sok forgácsolóműhely számára egyértelműek a robotizált gépkiszolgálás előnyei, akik nem rendelkeznek tapasztalattal, gyakran tartanak a programozástól és a robotnak a szerszámgéphez történő csatlakoztatásától. A FANUC folyamatosan fejleszti a technológiát ennek racionalizálására és leegyszerűsítésére, erre példa a Mach-Tech kiállításon is bemutatott Quick and Simple Startup of Robotization On-Site (QSSR On-Site) protokoll.

Napjaink egyik meghatározó feldolgozóipari trendjének számít az automatizálás, amely során a régebbi, akár 15-20 éves szerszámgépek esetében is felmerül az automatizálhatóság kérdése. A gép még megbízhatóan végzi a nagy szériák gyártását, vezérlőt sem kell cserélni rajta, de embert már egyre nehezebb találni a gép kiszolgálásához, amihez adja magát a széles körben elérhető robotika. A robotok régi gépekhez történő illesztése esetén a legkézenfekvőbb eljárás a digitális I/O-n keresztül történő csatlakozás. Problémák merülnek fel azonban, ha a gépen csak egy-két tartalék ki-, illetve bemenet található, ami a robotkommunikációhoz nagyon kevés. A gyártótól rendszerint lehet új I/O modult beszerezni, de ez eleve meglehetősen költséges módszer, nem beszélve a PLC-írásról, a robotkommunikáció létrehozásáról stb.

Jeszenszky Márton, a FANUC Hungary Kft. FA applikációs mérnöke

FANUC QSSR ON-SITE protokoll

A FANUC ezért a saját, már Ethernet-porttal rendelkező (vagyis a 2000-es évektől gyártott) vezérlőihez kifejlesztette a QSSR ON-SITE protokollt. A robotot egyetlen Ethernet-kábellel össze lehet kötni a vezérlővel, amihez plusz CNC-opció vásárlása nem szükséges. „A robothoz csak egy nagyjából 200 euróba kerülő opciót kell megvásárolni, ami, valljuk be, nem összeg azért cserébe, hogy automatizáljuk a gyártást – jelentette ki Jeszenszky Márton, a FANUC Hungary Kft. FA applikációs mérnöke. – A kommunikáció a CNC-makróváltozókon keresztül zajlik, vagyis aki ért a CNC-programozáshoz, könnyedén elboldogul egy egyszerű robotciklus NC programba integrálásával. A QSSR ON-SITE protokoll által leegyszerűsített automatizált gépkiszolgálás FANUC robotok és FANUC CNC-vezérlők között valósítható meg.”

A Mach-Tech kiállítás standján bemutatott alkalmazás ennél egy kicsit tovább ment a komplexitásban, a robot például FANUC iR Vision kamerarendszert is tartalmazott. A CRX kollaboratív robotok a belső kamerakábelt már tartalmazzák, így csak a két összekötő kábel, a kameraegység és annak illesztése szükséges. Felül a roboton lévő End-Effector csatlakozó lehetőséget ad sokféle gyártó kollaboratív megfogójának gyors és egyszerű illesztéséhez. A standon kiállított robot egy területszkennert is tartalmazott, így a CRX robot működhetett ipari üzemben is (nagy sebességgel), valamint ha a biztonsági zónába beléptünk, rögtön kollaboratív üzembe kapcsolt, és ha hozzáértünk, rögtön megállt. CNC-vezérlő egyedi kezelőfelületet kapott a FANUC Picture szoftver segítségével, így az installációnak megfelelő HMI lehetőséget adott a könnyű kezeléshez, akár nem hozzáértő végfelhasználók számára is.

A FANUC QSSR protokoll előnyei CRX robottal:

A CNC-szerszámgép és a robot egyszerű összeköttetése egyetlen Ethernet-kábellel a kommunikációhoz (makróváltozók);

Hardveres vészkör-kialakítás (régi gépeknél ez a költséghatékony és jó megoldás);

Könnyű robotkezelés CRX robot esetén, a csempés programozás által;

Könnyű NC programba való integráció.

Molnár László