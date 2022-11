Harmadszorra már nem maradt akadály

A hagyományteremtő Renishaw & CHIRON Technológiai Napokat idén először lehetett a világjárvány figyelmen kívül hagyása mellett megnézni – ami meg is látszott a rendezvény népszerűségén!

2020 novembere és 2022 áprilisa után 2022. november 8–9. között újra visszatértek a Renishaw & CHIRON Technológiai Napok, amelyen CHIRON szerszámgépek és Renishaw mérőeszközök demonstrálták a két vállalat termékei közti szinergiákat. Az információéhség sok iparcégben legyőzte a magyar gazdaságra jelenleg jellemző halogatást, és ők jártak jól – a folyamatirányítási és automatizálási lehetőségek mellett egy valódi világújdonsággal is megismerkedhettek a 3D fémnyomtatás területéről!

„Hosszú évekre tekint vissza a CHIRON és a Renishaw partnersége, hiszen az általunk készített gépkonfigurációk körülbelül 90 százaléka tartalmaz valamilyen Renishaw eszközt – jelentette ki Papp Dénes, a ROLATAST Kft. ügyvezetője. – A sorban már harmadik közös Renishaw & CHIRON Technológiai Napok célja idén sem volt más, mint a folyamatirányítási, illetve ipari automatizálási lehetőségek bemutatása minden ipari gyártó cég számára.”

A 2022-es rendezvény egyik fénypontja az interaktív bemutatóteremben prezentált CHIRON AM Cube 3D fémnyomtató volt, amely már a lézeres felrakóhegesztők intelligens generációját képviseli. Az innovatív 3D fémnyomtató a vállalat online nyílt napján és az AMB kiállításon már nagy sikert aratott, a berendezés pedig azóta ipari alkalmazásokban is bizonyította rátermettségét.

A CHIRON csoportnak ugyanis sikerült két eljárást – a huzalos és poralapú felrakóhegesztést – egyetlen átfogó rendszerben ötvöznie. Az AM Cube igazi előnye és egyedülálló tulajdonsága, hogy a folyamat során a felrakófej teljesen automatikusan cserélődik, a rendszer pedig akár három felrakófejjel is ellátható. A látogatók a legújabb innovációnak számító AM Coating rendszerbe is bepillantást nyerhetnek. Az AM Coating korrózió- és kopásálló bevonattal látja el például a hibrid vagy elektromos autók féktárcsáit.

Fizikával a tisztább levegőért

A Technológiai Napok során a REVEN olajköd-leválasztók is bemutatásra kerültek. Az X-CYCLONE® mechanikus leválasztó rendszer a gőz, a köd, az égési folyamatok során keletkező égéstermékeket és a hasonló légszennyező anyagokat választja le a levegőből. Maga a rendszer minimális energiafelhasználással, tisztán mechanikusan működik. Mivel nem tartalmaz eldobható alkatrészeket, amiket rendszeresen cserélni kellene, az üzemeltetési, fenntartási és karbantartási költségek nagyságrendekkel gazdaságosabbak, mint a hagyományos légtisztítók esetében.

„A hazai gazdasági környezet sok esetben nem indokolja egy ilyen nagy értékű berendezés megvásárlását, de egyre több olyan tudatos géptulajdonos van, aki számára az egészséges munkakörnyezet biztosítása és az emisszió minimalizálása nem pénzkérdés” – jelentette ki ezzel kapcsolatban Papp Dénes.

Aki mér, az nyer!

„A Renishaw méréstechnikai koncepciója szerint a munkadarabok megmunkálásának minden egyes fázisában, gyors és pontos mérésekkel adatokat gyűjtünk a munkadarab minőségéről. Ezeket az adatokat felhasználva tudunk következtetéseket levonni a folyamatunk stabilitásáról, valamint szükség szerint azonnal be tudunk avatkozni közvetlenül azon a gyártási ponton, ahol az eltérés mutatkozik. Ezzel a módszerrel az a célunk, hogy a selejtarány minimalizálása mellett hozzuk ki a maximumot a folyamatainkból, valamint a rendelkezésre álló termelő gépeink kapacitását teljesen kihasználjuk. Végeredményként egy magasan automatizált gyártást kapunk, előre kiszámítható és megtervezhető folyamatokkal, ahol a gyártási költségeink drasztikusan csökkennek. A szakemberhiány korszakában a gyártás automatizálása eleve versenyelőnyt jelent, de az is pozitívum, hogy kisebb alapterületen, kevesebb géppel valósítható meg a gyártási folyamat – ez is egy eszköz az elszabaduló energia- és nyersanyagárak kordában tartására.

Előző kiállításunk óta folyamatosan kaptuk az érdeklődéseket, hogy ebben a változó világgazdasági környezetben milyen megoldásaink és válaszaink vannak a kihívásokra. Ezért döntöttünk úgy, hogy ismét megrendezzük nyílt napunkat, ahol személyesen tudunk találkozni a hazai ipar képviselőivel. Széles körben, a hazai kisebb cégektől kezdve a legnagyobb multi vállalatokig vendégül láttuk a szakmát. Látogatószámban messze felülmúltuk az előző rendezvényünket, sok tanulságos beszélgetést folytattunk látogatóinkkal. Általánosságban elmondhatjuk, hogy a kihívások nem változtak, inkább »csak« fokozódtak. A válaszainkban megmutattuk hogyan tudunk utómunka nélkül, automatizált méréstechnika alkalmazásával rögtön kész munkadarabokat gyártani egy stabil és kiszámítható folyamat-ellenőrzés keretében. A Technológiai Napokra rendkívül széles portfólióval készültünk. A gépkalibrációs eszközeink mellett bemutattuk a megmunkálógépen belül alkalmazható méréstechnikai megoldásainkat, valamint közvetlenül a megmunkálógép mellett alkalmazható automatizált mérőeszközeinket, amelyek alkalmazhatóak a folyamat közben, valamint a végellenőrzés során is.

A rendezvényünk fő célja az volt, hogy bemutassuk közönségünknek a legújabb fejlesztéseinket. A Renishaw NC4+ Blue fix érintésmentes szerszámbemérő először alkalmaz kék lézert használó technológiát, valamint fejlesztett optikával rendelkezik. Az akár 0,03 mm átmérőjű szerszámok mérésére is képes eszköz azonkívül, hogy átmérőt, hosszat, hőkompenzációs hatásokat mér, a szerszám élszalagját is vizsgálja, ezért komplett profilt alkot a szerszámról. Ehhez az eszközhöz kapcsolódóan mutattuk be a Siemens HMI elnevezésű, kifejezetten a Siemens szerszámgépvezérlőkön futó méréstechnikai programcsomagunkat. Az ehhez tartozó, szintén itt a rendezvényen először bemutatott grafikus felhasználói felület teszi egyszerűvé és átláthatóvá a kezelést” – fejtette ki Gál Attila, a Renishaw Hungary Kft. területi értékesítési vezetője.

A munkadarab-bemérés terén is teljes portfóliót mutatott be a házigazda. Renishaw RMI-QE elnevezés alatt bemutatták a munkadarab-bemérőik új generációját, amely hosszabb elemélettartammal képes üzemelni, és kihasználja a rádiós jeltovábbítás előnyeit. Az ehhez az eszközhöz lefejlesztett telefonos applikáció segítségével az eszköz beállítása és konfigurálása egyszerűen és gyorsan elvégezhető.

Szintén újdonságnak számított a pontos és egyszerű kalibrációt lehetővé tevő Renishaw ACS-1 rendszer, amellyel a szokásos műveletekkel ellentétben könnyen és időt spórolva végezhető el a tapintófejek kalibrációja a szerszámgépek megmunkálási terén belül.

A szerszámgépekben használt megoldásokat egy kétorsós, öttengelyes CHIRON DZ12S FX megmunkálóközponton mutatták be, amelynek Siemens vezérlőjén új Renishaw felhasználói felület futott. A kijelzőn képek és ábrák segítették a mérési feladat gyors beprogramozását. A komplex munkadarabok gazdaságos megmunkálására tervezett 12-es építési sorozat megmunkálóközpontjai a kategória legjobb szerszámgépei közé tartoznak a gyorsaság, kompakt kialakítás és a sokoldalúság szempontjából. Számos konfigurációs lehetőség és felszerelési opció biztosítja az ideális megoldást bármely feladathoz. A megmunkálóközpont egy vagy két orsóval és MillTurn változatban is kapható egyidejű maráshoz és esztergáláshoz.

A sorozatgyártott alkatrészek gyártósori mérésére ideális Renishaw Equator™ ellenőrző rendszer önálló munkaállomásként is képes működni, szakképzettség nélkül is működtethető. Szerszámgéphez csatlakoztatva a mérési eredmények közvetlenül a szerszámgép vezérlőjére kerülhetnek, amely így szerszámkorrekciót végezhet. A két méretben elérhető Renishaw Equator nagy ismétlési pontosságú, a hőmérséklet-változásokkal szemben érzéketlen, sokoldalú és újraprogramozható mérőeszköz, amely gyártóüzemi körülmények mellett teremti meg a folyamatszabályozás alapjait.

Kiemelt figyelmet kapott az öttengelyes mérési megoldást használó Renishaw REVO rendszer is, amivel mikronos pontosságú, teljes geometriai ellenőrzések végezhetőek a munkadarabokon, beleértve a felületi érdesség mérését is.

Molnár László