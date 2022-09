Haas F1 Team – Hungaroring, élménybeszámoló

A kaliforniai gépgyártó idén is vendégül látta ügyfeleit a száguldó cirkusz magyarországi állomásán

Idén ismét megrendezésre került a Hungaroringen a Formula–1 Magyar Nagydíj és két év kényszerű COVID-kihagyás után a helyi képviselet és a magyar ügyfelek is részt vehettek a száguldó cirkusz hazai állomásán.

Egy F1 csapat megalapításának háttere

Az 1952-ben született csapattulajdonos, Gene Haas 1983-ban alapította meg a Haas Automationt, mindössze három alkalmazottal. Amerika CNC-szerszámgép-gyártásának koronázatlan királya ma már 80 országban 170 képviseletet működtet, és a gépek tervezését és gyártását a kezdetektől saját maga irányítja.

Haas elkötelezett rajongója az autósportoknak, és ez az elhivatottság vezette el az USA legnagyobb szerszámgépgyártó cégét a Formula–1 világába. Gene Haas már 2002-ben megalapította saját NASCAR-csapatát, amely eleinte egyetlen autóval versenyzett. 2006-ban épült meg a versenyautók fejlesztését és gyártását végző gyár Kannapolisban, amelynek szomszédságában később az F1-es gyáregységet is felhúzták. Az F1 csapatot végül 2014-ben alapította meg, s 2016 óta nem hagyott ki szezont a csapatával.

Élménybeszámoló

A magyar képviseletnél már izgatottan vártuk a versenyhétvégét, melyre kollégáink és partnereink is hivatalosak voltak. Főhadiszállásunk a tribünön volt, ami állandó találkozási pontot jelentett, de saját F1-es csapattal ennél azért jóval bentebb is merészkedhettünk. A Haas ugyanis kiválasztott kollégáit és partnereit az úgynevezett Paddockba is beengedi, mely exkluzív élménycsomagot kínál.

A Paddock egy, a versenyhétvégére a csapatok által felépített kamionváros, ahol a pilóták, versenymérnökök, VIP-vendégek, média munkatársai dolgoznak. Ezen a részen két lépést nem tud megtenni az ember, hogy ne fusson bele valamelyik pilótába, csapatvezetőbe, a csapatok munkatársai pedig szabályosan ellepik az istállókat. A forgatagba beleszippantani már önmagában is egy életre szóló élmény, de mivel a Haas saját csapattagként kezelt minket, belépést nyertünk az istállóba is. Itt tudtunk találkozni a pilótákkal, bemutatták az autókat, és élőben nézhettük a versenyre való előkészületeket. Kérdezni természetesen bárkitől lehetett, mintha csapattagok lennénk. Kisétálhattunk a versenypályára is, ahonnan szuper belátást nyertünk a többi csapat istállója felé.

Ha pedig elfáradtunk volna a sok nézelődésben, a csapat saját munkatársai és vendégei számára kialakított étteremben tudtunk együtt ebédelni ügyfeleinkkel, de itt is odaléphettünk bárkihez. A csapat szakácsai exkluzív fogásokat (lazacot, kaviárt, steaket) kínáltak, természetesen italválasztékban sem volt hiány. Fantasztikus élmény volt így ötvözni a Forma–1 nyüzsgését a párját ritkító vendéglátással.

A szabadedzés, időmérő és futam előtt is bár kínáltak minket ülőhellyel a munkatársak számára fenntartott egyedi pontról, minden alkalommal úgy döntöttünk, hogy inkább a tribünön ülő kollégákhoz és partnerekhez csatlakozunk, így a teljes hazai Haas CNC-s közösséggel együtt izgultuk végig a teljes hétvégét. Köszönjük a lehetőséget a Haas F1 Teamnek, és jövőre ugyanitt találkozunk!

Péntek György

Operations & Sales Manager

Haas Factory Outlet