Ha egy üzlet beindul. Márpedig beindult!

Újabb sikeres házi kiállítson van túl a hazai GF Machining Solutions

A GF Machining Solutions 2019-ben alapította meg hazai márkaképviseletét, de a járványhelyzet miatt egészen 2021 nyaráig kellett várni arra, hogy megrendezzék első házi kiállításuk. De ha egy üzlet beindul… a második házi kiállítás hat társkiállítót is felvonultatott, akiknek (is) köszönhetően jócskán sikerült felülmúlni a tavalyi 120-as látogatószámot.

„Naponta 30-32 cégtől mintegy 50 érdeklődő látogatott el hozzánk, akik közül autóipari beszállítók éppúgy előfordultak, mint az energetikában, a szerszámgyártásban, vagy éppen a csomagolástechnikában érdekeltek, elég vegyes volt tehát az összkép – jelentette ki Szabó Gábor, a GF Machining Solutions hazai vezetője. – Ez önmagában is jó hír, hiszen azt jelenti, hogy a vevőkörünk és így a forgalmunk sincs túlzottan kitéve egy-egy ágazat trendjeinek. Partnereinkkel közösen tartottunk előadásokat a méréstechnika, a CAD/CAM rendszerek, a kenéstechnika, a digitalizáció és a precíziós megmunkálás témaköreiben.”

A 2022. október 18–20. között megtartott házi kiállítás ismét a legmodernebb technológiákat, három szerszámgépet és egy automatizálási megoldást mutatott be az érdeklődőknek:

FORM X 400 automatizált tömbös szikraforgácsoló , amelynek hőszabályzó rendszere páratlan pontosságot garantál még az ideálistól eltérő műhelyi körülmények között is. A géphez az elektródák és palettákra rögzített munkadarabok betöltését végző System 3R WPT1+ robotot csatlakoztatták.

, amelynek hőszabályzó rendszere páratlan pontosságot garantál még az ideálistól eltérő műhelyi körülmények között is. A géphez az elektródák és palettákra rögzített munkadarabok betöltését végző csatlakoztatták. AgieCharmilles CUT P 550 Pro huzalos szikraforgácsoló gép , amely gyakorlatilag minden elérhető opciót tartalmazott, beleértve a vékony huzalokat, az aktív géphűtést, a bemérőt és számos egyedülálló szoftveres technológiát.

, amely gyakorlatilag minden elérhető opciót tartalmazott, beleértve a vékony huzalokat, az aktív géphűtést, a bemérőt és számos egyedülálló szoftveres technológiát. Mikron MILL E 800 3 tengelyes megmunkálóközpont az egyszerűbb, 2,5 D-s marástól egészen a formabetétek precíziós megmunkálásáig. A gép három különböző főorsóval és széles opcionális lehetőséggel érhető el.

„Szinte minden vendégünk szóba hozta az energiaköltségek alakulását, de a legfontosabb mégis az volt számukra, hogy testközelből tapasztalhassák meg az új gépek és eszközök működését. Egyre többen érdeklődnek az automatizált rendszerek iránt, de a kis-és középvállalkozások elégé behúzták a féket a beruházásaikban – tette hozzá Szabó Gábor. – Ha ez az óvatoskodás elmúlik, akkor minden bizonnyal nekilátnak a gyártási rendszereik automatizálásának. Idén jelentősen kevesebb gépet vásároltak a kkv-k, a beruházási kedvük nem múlt el, csak a jó hírekre várnak. A szállítási idők kitolódása szerencsére minket kevésbé érint, a szikraforgácsoló gépeket például akár raktárról, vagy egy-két hónapos szállítási határidővel tudjuk kínálni.”

A házi kiállítás programját színesítő hat társkiállító közül a forgácsolószerszámokat és befogókat a Seco Tools, a mérőrendszereket a HÓD Industrial Solutions Kft., a kenőanyagokat pedig a Swisscool Kft. biztosította. A Heidenhain hazai képviselete a StateMonitor szoftver prezentációjával készült, az Azul Engineering Kft. a Cimatron CAD/CAM rendszert, a Blum-Novotest pedig a munkadarab- és szerszámbemérők mellett a Formcontrol szoftvert is bemutatta.

Társkiállítói vélemények

Gellén György, a Heidenhain Magyarországi Képviseletének vezetője

A viszonteladóink képviselnek minket a kiállításokon, a Heidenhain hazai képviselete tehát közvetlenül nem állít ki szakmai rendezvényeken. Nagyon jó személyes kapcsolatom van a GF Machining Solutions hazai munkatársaival, ezért erre a rendezvényre a szokásunktól eltérően mégis eljöttünk. És ha a már eljöttünk, akkor kiállítottunk egy diagnosztikai eszközt, ezenkívül a megmunkálóközpontok működési állapotát és értesítéseit rögzítő és kiértékelő StateMonitor szoftvert mutattuk be. Ez utóbbi egyre népszerűbb a hazai CNC-üzemek körében is, amit a 30 napos ingyenes próbaverzió is támogat. Az éleződő versenyhelyzetben ugyanis az a cég kerül előnybe, amelyik nyomon tudja követni, hogy mi folyik az egyes gépein, hol van szabad kapacitás és hol keletkezik felesleges költség.

Mészáros Csaba, a Hód Industrial Solutions Kft. méréstechnikai termékmenedzsere

Éves szinten átlagosan három-négy szakmai rendezvényen veszünk részt, amiből az egyik mindig a májusi ipari szakkiállítás, a többi pedig az ehhez hasonló házi kiállítás. A partneri és a személyes kapcsolatunk is jó a rendező céggel. Profi szervezés és várhatóan gyümölcsöző megbeszélések jellemezték a házi kiállítást, mert volt 10-15 olyan érdeklődő, akik potenciális üzleti partnernek ígérkeznek. A rendezvényen elsősorban a Polyworks Inspector mérőszoftverünk bemutatására helyeztük a hangsúlyt, amely mérőgépekhez is illeszthető, de a Polyworks Gauging szoftvermodul segítségével kézi mérőeszközök adatait is képes fogadni, vagyis mindkét eljárás adatai megjelenhetnek egyazon 3D grafikai modellben és mérési jegyzőkönyvben.

Kovács Mátyás, az Azul Engineering Kft. munkatársa

Alapvetően fröccsöntőszerszámok tervezésével és gyártásával foglalkozunk, amit néhány évvel ezelőtt a fröccs-, hajlító- és kivágószerszámok tervezésére kifejlesztett Cimatron CAD/CAM szoftver forgalmazásával egészítettük ki. Az előadások mindegyikén 20-30 ügyfél vett részt, a pultunknál pedig egymás váltották az érdeklődők, ezért minden szempontból hasznos három napon vagyunk túl.

Böröcz Tibor, Swisscool Kft. ügyvezető igazgatója

Ősszel sok házi kiállításon és szakmai rendezvényen vettünk részt. Nagyon hasznosak, hiszen itt személyesen is be tudjuk mutatni a Svájcból hozott új megoldásokat. Ez a házi kiállítás professzionális szervezést kapott és ennek is köszönhetően jó eredményekkel zárt. A látogatók közül sokan érdeklődnek az automatizálási lehetőségek iránt, ami számunkra jó hír, hiszen éppen azt igyekszünk bemutatni idehaza, hogy a szerszámgépek hűtés- és kenéstechnikája is automatizálható. A Coolant Box Ipar 4.0 hardver és szoftverrendszerrel gyakorlatilag távolról, manuálisan tudjuk beállítani egyszerre hat szerszámgép emulziójának százalékarányát, pH-értékét, ezenkívül a szűrést és az utántöltést is meg tudjuk oldani. A vevő egy olyan felhasználói felületet kap, mivel akár saját maga is szabályozhatja az emulziót, de arra is van lehetőség, hogy a mi központunk végezze el a feladatot. Mi ebben látjuk a jövőt, nem a gépkezelők feladatainak növelésébe.

Vödrös Márton, a Blum-Novotest országmenedzsere

A májusi Mach-Tech kiállítás után ezen a házi kiállításon találkozhattunk újra a nagyközönséggel. Minden szempontból kiváló rendezvényen vagyunk túl, kicsit meg is lepett a résztvevők nagy száma. A legtöbben a szerszámgyártás területérő kerestek mg minket. A munkatérben használatos munkadarab- és szerszámbemérők mellett a Formcontrol mérőszoftvert mutattuk be, amelyekre mintegy tucatnyi komoly érdeklődő akadt a három nap alatt.

