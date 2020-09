Gyártási folyamatok a COVID 19 idején

„A kobotunk éjjel-nappal működik, hogy eleget tegyen a szigorúbb szállítási ütemterveknek is."

Címkék: automatizálás ipari robot járvány kollaboratív robot robot robotika Universal Robots UR10 vírus

Bizonytalan időkben az emberek történetekhez fordulnak. Biztosításra, inspirációra és közösségérzetre vágyunk; tudni, hogy nem vagyunk egyedül a tapasztalatainkkal, és megérteni, hogy mások hogyan birkóznak meg a helyzettel. Ezt szem előtt tartva indítottuk el ezt a blogbejegyzés-sorozatot, hogy a világ minden tájáról megosszuk gyártók történeteit, akik azt próbálják kideríteni, hogy hogyan lehetne kezelni a COVID-19 világjárványt; a munkavállalók biztonságának és üzleti életének fenntartása érdekében egyaránt. Reméljük, hogy mindannyian továbbra is - biztonságos távolságból - folytathatjuk az együttműködést, hogy gondoskodjunk egymásról és tanulni tudjunk egymástól.

Az Endutec GmbH egy speciális gépgyártó, saját tervezőirodával és 14 alkalmazottal. A németországi Chieming am Chiemsee telephelyű cég egyben az Universal Robots hivatalos rendszerintegrátora is. Andreas Flieher ügyvezető igazgató beszélt velünk arról, hogy az Endutec hogyan birkózik meg a COVID-19 válsággal.

Mondja el nekünk, hogy zajlik a termelést ma és hogyan működött a világjárvány előtt?

A termelés egy részét két évvel ezelőtt kezdtük el automatizálni egy UR10e kobottal. A döntés fő mozgatórugója az volt, hogy gépi kapacitásunk a lehető legteljesebb kiaknázását akartuk elérni, miközben a képzett munkavállalók hiányával is foglalkozunk. Mindig kétségbeesetten keresünk képzett alkalmazottakat, ezért azt tervezzük, hogy a lehető legtöbb egyszerű feladatot automatizáljuk annak érdekében, hogy munkatársainkat értékesebb feladatokat tudjanak végezni. A COVID-19 ellenére termelésünk szinte a szokásos módon zajlik - azzal a különbséggel, hogy a világjárvány előtt cégünk teljes csapata fizikailag mindig jelen volt. Míg az alkalmazottak egy része CNC programokat írt a helyszínen, addig mások az üzemben lévő gépeken dolgoztak. Jelenleg az alkalmazottak fele otthonról írja a programokat és feltölti azokat a vállalati szerverre, majd a helyszíni alkalmazottak letöltik a programokat és így futtatják a gépeken a kobot segítségével.

Hogyan védi az alkalmazottait? Milyen típusú PPE-t viselnek (ha szükségesnek ítélik)? Át kellett-e alakítani a gyártósort a fertőzés kockázatának minimalizálása érdekében?

Arcmaszkokkal már bizonyos folyamatoknál eddig is használtunk, mivel egyes gyártási tevékenységek alapból megkövetelik ezt. Ezenkívül számos lehetőséget biztosítunk a kézfertőtlenítéshez, nemcsak a mosdókban, hanem magánál a gyártásnál is. A távolságtartásra vonatkozó iránymutatásokat úgy tartjuk be, hogy csak néhány alkalmazottunk tartózkodik a helyszínen, a többiek pedig otthonról dolgoznak.

Hogyan kommunikálják a szükséges termelési változásokat a munkatársak felé?

Valójában a termelésben nincsenek nagy változások - csak egy kicsi: A COVID-19 előtt az ERP rendszerből származó üzemi megrendeléseket papíron osztották szét a cégen belül. Most az alkalmazottak a gyártási megrendeléseket PDF formátumban kapják meg e-mailben.

Hogyan hatott a vírushelyzet az ellátási láncra? Mit tettek annak érdekében, hogy enyhítsék ezeket a hatásokat? Szükség volt arra, hogy átalakítsanak termékeket?

Szerencsére nagyon kevés változást érzékelünk. Időnként a gyártáshoz szükséges alkatrészek késnek egy kicsit az osztrák beszállítóktól, de ez egyáltalán nem okoz nehézségeket. Mivel nagyrészt szerződéses gyártóként működünk, így természetesen nagyon hatékonyak vagyunk, és továbbra is megkapjuk a termékleírásokat ügyfeleinktől és így a megrendeléseiket igényeik szerint tudjuk gyártani.

Most jobban támaszkodik az automatizálásra, mint korábban? Vagy az automatizálás új és váratlan módokon segít Önnek?

Már a COVID-19 járvány előtt egyértelmű volt számunkra, hogy meg kell néznünk minden egyes folyamat lépéseit annak meghatározása érdekében, hogy melyeknek lehetséges az automatizálása. Amelyik lehetséges, azt szeretnénk automatizálni. A képzett munkaerő hiányán túl az árnyomás, amely alatt szerződéses gyártóként állunk, szintén igen meghatározó. Minden órával, amivel jobban kihasználjuk a létesítményeinket, segítünk a versenyképességünk megőrzésében.

Jelenleg az automatizálás még jobban segítségünkre szolgál, mint valaha, mivel a szállítási idők nagyon irregulárisak voltak már a COVID-19 előtt is és ez most még annál is rosszabbá vált. Ennek az az oka, hogy sok ügyfelünk otthonról vagy rövidebb órákban dolgozik, és így már nincs teljes és állandó hozzáférésük adataikhoz, ami késleltetheti a megrendeléseiket. Ennek ellenére szállításunk változatlan maradt. A három vagy négy hetes szállítási idő bizonyos esetekben most csak két hét. Ezek nagyon szoros határidők, de a kobotnak köszönhetően be tudjuk tartani, mivel ezek éjszakánként és hétvégén is dolgoznak.

Hogyan tud megbizonyosodni arról, hogy termékei időben eljutnak a végfelhasználóhoz?

Amennyire csak lehetséges, a robotot ugyanolyan mennyiségű alkatrész előállításához használjuk, mint korábban, csak a kivitelezésre szánt idő lerövidítésével.

Ön szerint hogyan alakíthatja ez a válság az Ön vállalkozását a továbbiakban? Melyek azok a leckék amire ez a helyzet megtanította Önöket?

Számunkra ez a válság megmutatta, hogy az automatizálásba fektetett idő és pénz több mint kifizetődő. Meggyőződésem az, hogy más kis- és középvállalkozások egyre inkább a robottechnikára fognak támaszkodni, hogy felkészüljenek a jövőre. Mint az Universal Robots rendszerintegrátora, ezt mi már most látjuk: Az egyik ügyfelünk például a rövid munkaidő és az alacsonyabb kapacitáskihasználás miatt szabaddá vált idejét arra fordítja, hogy egy automatizálási megoldás már készen álljon a közelgő növekedés idejére.