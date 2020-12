Gránitra épített sikertörténet

Tízéves a hazai méréstechnika egyik meghatározó képviselője, a Werth Magyarország Kft.

Tíz év még a fiatal magyar piacgazdaságban sem számít hosszú időnek, hiszen az elmúlt években számos 20-25 éves jubileumról volt szerencsénk hírt adni. A gyorsan változó ipari környezetben azonban az utolsókból is gyorsan lehetnek elsők, ha minden feltétel és kompetencia adott a fejlődéshez. Egy évtized eredményeiről Csontos Tamás, a Werth Magyarország Kft. ügyvezető igazgatója beszélt a TechMonitor olvasóinak.

Milyen háttérrel vágtál bele a cégalapításba?

2002 óta dolgozom a koordináta-méréstechnikában, ez elég hosszú idő ahhoz, hogy elmondhassam magamról: én voltam a Koordináta Méréstechnikai Képzési Szövetség – az AUKOM – első magyarországi certifikált trénere. Az itt megszerzett tudást számos cégnek adhattam át, de vezettem értékesítési, illetve szervizmérnöki csapatot a koordináta-méréstechnika területén. A Werth Magyarország Kft.-t 2010-ben, 10 évvel ezelőtt, a Werth Messtechnik GmbH-val közösen alapítottam. A forgalom bővülésének függvényében csatlakozhattak mellém az ágazat elismert hazai szakértői.

2010 már a gazdasági válság lecsengésének időszaka volt, így egy pillanatra sem merült fel bennem, hogy a cégalapítás nem lesz sikertörténet. Bár nehézségek mindig adódtak, de szerencsére nem szembesültünk olyan kockázatokkal, amik megkérdőjelezték volna a döntés helyességét és a mérőgépek szükségességét.

Csontos Tamás, a Werth Magyarország Kft. ügyvezető igazgatója

Mi befolyásolta az általatok kínált méréstechnikai gyártók kiválasztását?

A Werth megoldásairól már korábban is meglehetősen széles körű tapasztalatot volt alkalmam szerezni, és láttam a lehetőséget abban, hogy a multiszenzoros, illetve a bármilyen komplex feladatot ellátni képes gépeknek igenis van idehaza is létjogosultságuk. A magyar piaci viszonyok ismeretében azonban azt is tudtam, hogy szélesebb termékkínálatra van szükségünk a folyamatos üzletmenethez. A portfóliókialakítás során az volt a cél, hogy a koordináta-méréstechnika terén minden elképzelhető igényt lefedjünk az egyszerű tapintómérőktől a legbonyolultabb komputertomográfiás mérőgépekig.

A Werth, az Aberlink, illetve a norvég Metronor termékválasztékával vágtunk neki a munkának 2010-ben. Az már egy évtizeddel ezelőtt is látszott, hogy a hordozható mérőgépek piaca Magyarországon is bővülni fog. Így jött a képbe a Metronor, az ő megoldásaikkal viszont az volt a gond, hogy a hatalmas, akár 20 méter feletti méretű alkatrészek mérésében tudnak igazán kidomborodni a képességeik, amivel nem igazán feleltek meg a hosszú távú céljainknak és a magyar piaci realitásoknak. 2012-ben keresett meg minket a kanadai Creaform cég azzal, hogy egy kiterjedt piaci elemzés alapján minket látnának szívesen hazai képviseletként. 2012 végén meg is kötöttük a kizárólagos forgalmazói szerződést, és ezzel a Metronor-képviseletet visszaadtuk. Ez jó döntésnek bizonyult, mert a Creaform egy annyira gyorsan fejlődő és innovatív vállalat, hogy minden évben több újdonságot tudunk bemutatni, amik új piaci lehetőségeket is megnyitnak. Nem sokkal később a francia Metrologic Grouppal is leszerződtünk. A cég által gyártott platformfüggetlen szoftverek elismert mércét jelentenek a koordináta-méréstechnikában, és szintén számos projekt elvégzéséhez nyújtottak nekünk kompetenciát.

Lehet valaha végleges a képviselt márkák köre?

Idáig nagyon szerencsésen választottunk partnereket, de a termékválasztéknak folyamatosan fejlődnie és változnia kell, követve az iparban bekövetkező változásokat. Az átfogó portfólió bizonyos szintű biztonságot is ad nekünk, mert észrevehető, hogy évről évre változik az egyes technológiák iránti igény, és így az azokból származó forgalom is. Nagyjából 60 százalékos részesedéssel a Werth számít a fő zászlóshajónknak.

A mérőgépeknél is a szoftverrendszerek váltak a kiválasztás fő kritériumaivá. Az elsődleges szempont az, hogy mennyire egyszerű a szoftver, a másodlagos pedig az, hogy milyen mértékben képes ellátni a feladatot. Szoftver és szoftver között hatalmas különbségek vannak a piacon. Üzletek múlhatnak azon, hogy tudunk-e olyan szoftvert szállítani, ami már található az ügyfél gépein (mert az ügyfelek ritkán akarnak többféle mérőszoftvert üzemeltetni), vagy éppen tudjuk-e egységesíteni a berendezéseken futó szoftverrendszereket.

Vissza tudsz emlékezni az első üzletkötésre?

Az első siker meglehetősen emlékezetes maradt. Egy családi cég forgásszimmetrikus alkatrészek mérésére keresett megoldást. Véleményem szerint az általunk ajánlott Werth gép kiemelkedően jó volt az adott feladatra, de az ügyfél meglehetősen komplex kéréseket fogalmazott meg. Ezekkel a kiegészítésekkel a gép már drágább volt, mint egy versenytárs berendezés, így anyagi okokból arra hajlottak.

Az utolsó megbeszélésen a helyszínen mutattuk be a gépet. A legidősebb tulajdonos végigsimított a gép gránittestén. Elmondtam neki, hogy a gránit Dél-Afrikából származik, amitől az úriember teljesen elérzékenyült. Kiderült ugyanis, hogy van Dél-Afrikában egy birtoka, ezért minden addigi számítgatást sutba dobva, teljesen érzelmi alapon meg is hozta a döntést, és a mi mérőgépünket választotta. Az első üzletkötésünk egyből jó lecke volt arról, hogy mi minden befolyásolhat egy döntést. Mellesleg nem bánták meg a választást, mert azóta is használják a berendezést.

Mit tudnál említeni az eddig legnagyobb sikerként és kudarcként?

Két nagy sikert emelnék ki. Az egyik az volt, amikor az egyik partnerünk megvásárolta tőlünk a Werth legnagyobb komputertomográfiás mérőgépét. A másik siker az volt, hogy egy nagy magyarországi gyártó cég kizárólag Werth rendszerekkel oldotta meg minden méréstechnikai feladatát – a gyártás különböző pontjait és meglehetősen komplex feladatokat felölelve. Vannak azonban olyan kiemelt cégek, ahova az elmúlt 10 év minden erőfeszítése ellenére sem sikerült eddig bejutnunk. Ezt időről időre kudarcként is megélhettük, amikor projekteket buktunk el.

Mennyire jellemző, hogy tőletek is új tudás elsajátítása kell a sikeres üzlethez?

A 3D méréstechnika fejlődése, a CAD-modell-alapú mérés térhódítása olyan ismereteket kíván meg, amik nem lehettek meg bennünk a cégalapításkor. Ha a trendeket nézzük, akkor egyre kevesebb a jól képzett munkaerő, és egyre magasabbak a cégek által megfogalmazott elvárások. Van még igény a külön mérőszobákra és a gyártóterülettől elválasztott mérőgépekre is, de egyre nő a gyártásközi mérőeszközök iránti kereslet, mert ezek tudják a legjobban leszorítani a ciklusidőket. A tűrések és a határidők is szűkülnek, így biztos vagyok abban, hogy az elkövetkező évek is új termékek bevezetésével és új tudás megszerzésével telnek majd.

A fixen telepített koordináta-mérőgépek pontossága már nem javítható jelentősen, de a hordozható CMM gépek és lézerszkennerek piacán kiélezett verseny folyik minden egyes mikronért és másodpercért. Ebben a szegmensben évről évre javulnak az eszközök képességei.

A beszerzés mennyire vált automatizálttá és személytelenné?

Az elmúlt években eljutottunk oda, hogy gyakorlatilag minden nagyobb cégnél egy-egy IT-platformmal kommunikálunk a beszerzési folyamatban. Személyes kapcsolat szinte nem történik. A hivatalos beszerzési folyamat elindítása előtt a műszaki szekértőkkel természetesen kapcsolatban vagyunk, ezért a személytelen ajánlatkérések és értesítések világának a hátrányait még nem éreztük meg, de az biztos, hogy furcsa érzés egy IT-platformmal üzletelni.

Hol fogtok tartani újabb 10 év múlva?

Az elmúlt évtized során több mint 1 000 ügyféllel voltunk kapcsolatban, és több mint 300 mérőrendszert értékesítettünk. A forgalom szempontjából nagyjából az ötödik év után volt egy kisebb megtorpanásunk, ami után újra meglódult a szekér, és a 2019-es év már rekordárbevételt hozott. Biztos vagyok abban, hogy a fejlődésünk nem áll meg a létszám, az infrastruktúra és a forgalom szempontjából. Integrált vállalatirányítási rendszert vezettünk be, és 2019-ben ISO 9001-es minősítést is szereztünk. Ez a két lépés mérföldkő lehet az ügyfélelégedettség növelése szempontjából. Maradt tehát feladat a következő 10 évre is.

Molnár László