Folyt a bor és repkedett a forgács

Rekordot döntött az OKUMA évzáró gépbemutatója

Az Okuma parndorfi technológiai központjában megrendezett, ebéddel egybekötött Lunch&Learn ügyféltalálkozón és gépbemutatón CNC-szerszámgépekkel, automatizálási megoldásokkal, digitalizált rendszerekkel, finanszírozási lehetőségekkel és a legújabb megmunkálási stratégiákkal ismerkedhetett meg a megjelent nagyszámú érdeklődő.

A hat technológiai szigetre osztott bemutatóteremben hat gyártóberendezés mutatta be a hatékonyságnövelés lehetőségeit. Ahol élő forgácsolás is történt, ott a Smartus és a Walter szakértői együtt magyarázták el a felületminőség javítását, a ciklusidő csökkentését és a termelékenység növelését célzó új megoldások működését. „Sok éve dolgozunk együtt a Smartus Zrt.-vel, ezért már több közös rendezvényt sikerült közösen tető alá hoznunk. A 2022-es Lunch&Learn is egy közös munka eredménye volt, a vendégek egy részét mi hívtuk meg – nem kis büszkeséggel tölt el, hogy talán ennek is köszönhetően döntött rekordot a látogatottság. Úgy látom, hogy a beruházási kedv megvan a hazai iparban, de a kkv-k körében érezhető némi bizonytalanság – jelentette ki Lics Imre, a Walter Hungária Kft. direkt értékesítési vezetője. – Ha a hosszú távú trendeket nézzük, akkor Magyarországon továbbra is uralkodó marad az autóipar, de csökken a forgácsolt termékek mennyisége és részaránya. Egyre kevesebb a szakképzett munkaerő, ezért amit csak lehet, azt digitalizálni kell, ami a szerszámok világát sem kerüli el. A digitális megoldások ismerete a versenyképesség egyik oszlopává vált. Csak úgy lehet munkát, megbízást elnyerni, ha a lehető legtermelékenyebben végezzük el a gyártást, ehhez pedig elengedhetetlen az ehhez hasonló szakmai rendezvények látogatása és a legújabb technológiák adaptálása.”

Az élő bemutatók lehetőséget teremtettek az Okuma digitalizációs megoldásainak kiemelésére is. A japán gépgyártó által fejlesztett Intelligens Technológiák, úgymint a Thermo Friendly Concept alapján tervezett hőstabil vázszerkezet a TAS-S és TAS-C hőkompenzációk révén, a Machining Navi rezgésfigyelésen alapuló megmunkálási segéd, a SERVONAVI aktív szervooptimalizálás, valamint a CAS ütközésvédelem, mind a napi feladatok könnyítését, az üzemeltetés biztonságát és a gyártás minőségét szolgálják.

A Lunch&Learn lehetőséget biztosított az idei év egy másik slágertémájának, a beruházások finanszírozásának áttekintésére is. „Idén nyáron – a Covid-sokk elmúltával – optimista voltam a hazai feldolgozóipar kilátásait illetően – mondta ezzel kapcsolatban Boór László, a PEAC Pénzügyi Lízing Zrt. ügyvezető igazgatója. – Az olyan hatások, mint a drasztikus árfolyam-ingadozás, az energiakrízis, a kamatok megugrása, a pályázati pénzek elmaradása, valamint a háborús félelmek arra késztették a hazai kkv-kat, hogy elhalasszák a termelőeszközökbe történő beruházásokat. A hazai kkv-k jelentős részének jövedelme forintban képződik, és számukra komoly nehézségeket okoz a jelenlegi, 20 százalék körüli kamatszint – összehasonlítva azzal, hogy nem is olyan régen még 2,5 százalékos kamattal kínálták az NHP-hiteleteket! Sokan euróalapú finanszírozásra próbálnak váltani, még azok is, akiknek minimális euró árbevételük van. Ez észszerű döntés lehet, de árfolyamkockázatot hordoz magában. A fentebb felsorolt piaci körülményekre igyekeztünk minél gyorsabban reagálni új termékek bevezetésével. Elkezdtük az energiahatékonysági projektek (konkrétan a napelem-beruházások) finanszírozását, ezenkívül egyre több használt gép vásárlását segítjük elő finanszírozási konstrukcióinkkal. A kkv-k gyakran keresnek azonnali forgótőke-lehetőségeket, erre az igényre pedig lehetővé tettük, hogy a tulajdonukban lévő termelőeszközöket egy visszlízing-konstrukció keretében eladják nekünk, így azonnali forráshoz jutnak, és a gyártógépek is a rendelkezésére állnak az értékteremtéshez.”

Magabiztos nagyvállalatok, óvatosabb kkv-k

„Futóműalkatrészeket gyártunk jellemzően kis és közepes sorozatokban. Már a Smartus Zrt. megalapításakor partnernek számítottunk, nagy valószínűséggel a hozzánk kerülő Okuma eszterga az első gépek között volt, amit a képviselet értékesített – mondta Szakonyi József, a BPW Hungária Kft. technológusa. – Mivel több OKUMA géppel is rendelkezünk, ezért folyamatosan figyelemmel kísérjük a legújabb fejlesztéseket, hogy az elkövetkező évek beszerzései során minél megalapozottabb döntéseket tudjunk hozni. Kitartunk a márka mellett, mert stabil, nagyon termelékeny gépekről van szó, amelyek remekül illeszkednek a mi gyártási portfóliónkhoz, ezenkívül nagyon hasznos műszaki támogatást is kapunk a gépekhez.”

Hornyák Imre Péter, a Dovi-Plast Kft. ügyvezető igazgatója némileg óvatosabb beruházási menetrendet fogalmazott meg: „Alapvetően szerszámgyártók vagyunk, de a gazdasági helyzetre való tekintettel egyedi, nagy pontosságot igénylő alkatrészek forgácsolását is elvállaljuk. Már 35 éve, kezdő vállalkozóként is jártam Okuma-rendezvényeken, de akkor még nem engedhettem meg magamnak, hogy megvásároljak egy ilyen prémium gépet. Hat éve vásároltuk meg az első háromtengelyes Okuma marógépünket, és rendkívül elégedettek vagyunk mind a gép működésével, mind a képviselet hozzáállásával. Valamilyen szinten el is köteleződtünk a márka mellett. Idén egy MULTUS gépet is üzembe helyeztek nálunk, ezenkívül egy öttengelyes gépet is szerettünk volna vásárolni, de a piaci bizonytalanságokra való tekintettel ezt egy időre elnapoltuk.”

Átfogó gépválaszték

Parndorfra időzítették az újonnan kifejlesztett MA-600HIII vízszintes megmunkálóközpont első bemutatóját. Az optimalizált funkcióknak köszönhetően a bevált MA-H sorozat tagja az automatizációt és a robottal összehangolt gyártási folyamatokat is maximálisan támogatja. Az MA-600HIII többek között egy újonnan kifejlesztett univerzális orsót kapott, ezenkívül a speciális „ECO Suite” energiatakarékos rendszerével az energiafogyasztás csökkentéséhez és a környezeti hatások csökkentéséhez is hozzájárul.

Az LB3000 EXII esztergába integrált ArmROID robotrendszer nem csak helytakarékosságot és mozgathatóságot kínál, de a gépkezelést is megkönnyíti azáltal, hogy a robot és a CNC-gép kezelése azonos, a már megszokott OSP platformról történik. Az ArmROID biztosítja a munkadarab be- és kitárazásának lehetőségét, ezenkívül a munkadarab támasztására, a megmunkálás alatti remegések elkerülésére, valamint a munkatér folyamatos tisztán tartására is képes.

A GENOS M560-V-e megmunkálóközponthoz csatlakoztatott STANDROID egy helytakarékos automatizált cellába helyezett, a munkadarabok be- és kirakodását végző robotkar, amelyet nem elsősorban a nagysorozatok és tömeggyártók igényeire szabtak. A képzett munkaerő leterheltségét csökkenteni hivatott módszerrel a monoton, döntési képességet vagy kimagasló szakértelmet nem igénylő feladatok válthatók ki, kisszériás vagy egyedi gyártásban is.

Az MU szériába tartozó MU-6300V szimultán öttengelyes portál felépítésű megmunkálóközpont az adott mérettartomány tökéletes választása, legyen szó akár 3+2 tengelyes, akár szimultán öttengelyes megmunkálásról. Az intenzív megmunkálásokhoz szükséges erő, a nagy sebesség, a kiemelkedő pontosság kombinációi mind része az A-C tengelyekkel szerelt gép verhetetlen eszköztárának.

A V920EX vertikális CNC-eszterga nagyobb hatékonysággal biztosítja a termelékenységet vékony falú vagy speciális alakú munkadarabok megmunkálása esetén. A maximális elforduló átmérő és hossz lehetővé teszi nagy méretű alkatrészek forgácsolását, a gép teljesítménye pedig biztosítja a maximális produktivitást. A marási funkció rugalmassá és sokoldalúvá teszi a szerszámgépet. A csúszóvezeték-rendszernek köszönhetően a gép merev, a megmunkálás remegéseire jól reagál, mégis gyors és dinamikus tengelymozgásokat tesz lehetővé.

A nagy és bővíthető szerszámtárral szerelt, számos pozíciót felvenni képes multifejjel ellátott ellenorsós, akár alsó revolverfejes multifunkciós MULTUS U3000 szerszámgép gyökeresen változtatta meg a forgácsolásról alkotott képet. Merevségének köszönhetően eloszlatta azt a tévhitet, hogy a multitasking jellegű gépek behatárolják az elérhető forgácsolási teljesítményt. A kétcsatornás vezérlő adta lehetőségek eredménye, hogy fő- és ellenorsó, vagy akár azonos oldalon a multi- és alsó revfejek egymástól függetlenül vagy összhangban is képesek dolgozni, ezzel párhuzamosítva a megmunkálás műveleteit.

Molnár László