Fókuszban a komplett, igényes megmunkálás – INDEX Nyílt Napok 2022

A koronavírus-járvány két év kényszerszünetet rendelt el az INDEX nagyszabású Nyílt Napjai számára is, 2022-ben azonban újjáéledt a hagyomány

Címkék: automatizálás eszterga forgácsolás Galika nyílt nap

2022. április 26–29. között a TechMonitornak is lehetősége nyílt ellátogatni az INDEX reichenbachi gyáregységébe. A Nyílt Napok ideje alatt a reflektorfény az innovatív gépi megoldásokra és szolgáltatásokra vetült, amelyek a megmunkálás folyamatláncának egészét felölelik. A gépeken végzett élő bemutatók mellett az automatizálási megoldásokkal és az iXworld platform digitális megoldásainak legújabb fejlesztéseivel is megismerkedhettünk.

Az INDEX 2022-es Nyílt Napjaira a hazai képviseletet ellátó Galika Szerszámgépek Kft. jóvoltából kaptunk meghívást, így első kézből kaphattunk képet a fémipar értékteremtő folyamatainak legújabb fejleményeiről. A koronavírus-járvány által keltett globális válság a szerszámgépipart is megtépázta, így az INDEX csoport forgalma is 42 százalékkal csökkent a rekordévet jelentő 2019-ről 2020-ra. Az átmeneti zuhanást azonban gyors felpattanás követte 2021-ben és az idei évben, aminek következtében a 2022-es üzleti tervek már félmilliárd eurós forgalomról szólnak. A növekedéshez nagyban hozzájárul a kulcspiacnak számító Németország erőteljes szerszámgépigénye, hatalmas bővülés látható az amerikai kontinensen is, míg a forgalom egyharmadát hozó EMEA-régióban szolid fejlődéssel számolnak. Az ázsiai kontinens továbbra is inkább meghódítandó területnek számít a jórészt még mindig a nyugati világ számára termelő INDEX csoport számára.

A találkozási lehetőségek beszűkülése kissé elrejtette a fejlesztőmérnökök eredményeit, ezért a cégcsoport 2022-re nem kevesebb, mint hat fejlesztést hozott tető alá:

INDEX G220 eszterga-maró központ;

INDEX MBL 76 rúdadagoló;

INDEX ABC automata eszterga;

TRAUB TNL12 automata eszterga;

INDEX iXcenter robotcella;

iXworld digitális platform.

Hatékony teljes megmunkálás az új INDEX G220 eszterga-maró központtal

A rendezvény középpontjában tehát a legújabb INDEX és TRAUB gépek álltak – élőben és működés közben. Az INDEX a Nyílt Napokra időzítette a 2022-es gépfejlesztések világpremierjét is. Ezek közé tartozik a 76 mm-es orsóáteresztésű, 200 mm-es tokmányátmérővel és 900 mm-es maximális esztergálható hosszal rendelkező „kis” INDEX G220 eszterga-maró központ új generációja, ami a kisebb mérettartományok irányába egészítette ki a G sorozatot. Ásványöntvény ágyának és robusztus lineáris vezetékeinek köszönhetően a G220 kiváló stabilitással, csillapítási tulajdonságokkal és magas dinamikával rendelkezik. További kulcsfontosságú funkciói közé tartozik a hidrodinamikusan szerelt Y/B tengellyel rendelkező motoros maróorsó és a munkatér alján található két szerszámrevolver, amelyek együttese rugalmas és rendkívül produktív megmunkálást tesz lehetővé.

A Nyílt Napokon mutatta be az INDEX az új, a G220 eszterga-maró központtal kompatibilis MBL 76-os rúdadagolót is. Az új G220 kialakításához és az esztergaorsó átmérőjéhez igazított rúdadagoló kiváló csillapítási tulajdonságokkal rendelkezik. Az MBL 76 tisztán elektromos meghajtású, hidraulikus alkatrészek nélkül. Ergonomikus és könnyen beállítható szerkezettel, valamint kimagasló precizitással rendelkezik. Végül, de nem utolsósorban: az új rúdadagolóval olyan alacsony csereidők érhetők el, amik az INDEX MBL 65 esetében nem voltak megvalósíthatók.

Esztergálás és marás / az INDEX G320 eszterga-maró központ munkakamrája

Eddig is jók voltak a gépek, de mostantól…

A Nyílt Napok másik fénypontja a továbbfejlesztett ABC CNC automata eszterga bemutatója volt. A fejlesztések mindenekelőtt a felső revolverfejet érintették. Csak a legfontosabbakra koncentrálva: javult a revolverfej elektronikus szerszámváltási rendszere, megjelent az Y tengely funkció, a magasságállítás és a dupla szerszámtartó elhelyezésének lehetősége. Az újítások mellett a megújult ABC eszterga az előző, sikeres modell értékes tulajdonságait is megőrizte, így változatlan maradt a gép kialakítása, a munkatér, illetve a gép alapterülete. Minden létező alkatrészprogram a megszokott módon fut, a ciklusidők és a megmunkálási minőség romlása nélkül.

Az új INDEX ABC eszterga, immár Y tengellyel

A piaci igényekre építve

Számos látogató tekintetét vonzotta az új TRAUB TNL12 automata eszterga is, melynek főorsója gyorsan változtatható a fix és a mozgó mód között. Elődmodelljéhez képest a gép kompaktabb kialakítással és jobb kinematikával rendelkezik, ami ideális feltételeket biztosít a termelékenység jelentős növeléséhez, amennyiben kis méretű, nagy pontosságot igénylő alkatrészekről van szó.

A rendkívül gazdaságos esztergálási műveletek iránt érdeklődők számára kihagyhatatlan programpont volt az INDEX MS24-6 CNC többorsós automata eszterga bemutatója. Az elődjének számító MS22-6 géphez képest az MS24-6 valamivel nagyobb maximális rúdátmérővel és kompaktabb külsővel rendelkezik, de ennél is fontosabb a megnövelt funkcionalitás. A nagy gyártási darabszámok helyett egyre inkább a változatos termékmix kerül az előtérbe, ezért minden korábbinál fontosabbá vált egy optimalizált beállítási koncepció megalkotása. Az MS22-6 esetében ezt az INDEX a keresztszánon integrált, W-fogazott gyorsbefogó rendszere segíti.

Az új TRAUB TNL12 automata hosszeszterga főorsója gyorsan változtatható a fix és a mozgó mód között, és jelentős termelékenységnövekedést eredményez a kis méretű, nagy pontosságot igénylő alkatrészek gyártásában

Ahol nincs automatizálás, ott nincs jövő

Hol tartana ma a modern szerszámgépipar a megfelelő automatizálási megoldások nélkül? Az automatizálás terén tapasztalható növekvő igényt az INDEX különféle megoldásokkal elégíti ki a gépekbe integrált egyszerű kiszolgálóeszközöktől a kifinomult robotikáig. Az automatizálási kompetencia zászlóshajója az új, nagy méretű iXcenter, amit a Nyílt Napok idejére egy INDEX G420 eszterga-maró központhoz csatlakoztattak. A gép frontoldalára helyezett robotfülkéhez két oldalról különböző modulok dokkolhatók, többek között: palettázómodulok, mérő/tesztelő állomások, sorjázó, tisztító vagy lézeres jelölő berendezések stb.

Inspiráló digitális megoldások

Az elmúlt két évet leginkább a felgyorsult innováció és a digitális eszközök rohamos bevezetése jellemezte, így mostanra az INDEX felhőalapú iXworld platformjának termelékenység- és hatékonyságnövelő hatását is megtapasztalhatta számos ügyfél. Az iXworld lelke az iX4.0 névre keresztelt IoT-platform számtalan iX4.0 alkalmazással, amelyek mindegyikét az ügyfelek egyedi igényeinek kielégítésére optimalizálták. A 2022-es Nyílt Napok látogatói az iXworld legfrissebb elemeivel is megismerkedhettek, a digitalizációs szakértők pedig be is mutatták, mi lesz a felkínált újdonságok gyakorlati haszna a felhasználók számára.

Találkozás a fémipar szakértőivel

A Global Open House rendezvényen az INDEX és a TRAUB gépek bemutatása mellett a 30 partnercég által felvonultatott érdekességek megtekintésére is jutott idő. A látogatók ezenkívül az automatizálás, a digitalizálás, a beszerzés, a retrofit stb. témaköreiben is beszélgethettek az adott terület szakértőivel. Az INDEX ágazati specialistái ahhoz is elérhetők voltak, hogy az orvostechnika, a légiipar vagy éppen az e-mobilitás konkrét feladatairól és megmunkálási lehetőségeiről folytassanak eszmecserét.

Molnár László