Fogd be okosan!

Munkadarab-rögzítés professzionális hidraulikus megfogókkal

A Linamar Hungary Zrt. békéscsabai vállalata 20 éve figyeli a megrendelők igényeit. A tervezéstől a gyártáson át a beüzemelésig kísérik a vásárlót, így a teljes folyamatból megfelelő visszajelzéseket kapva, rugalmasan alkalmazkodnak a trendekhez, az ügyfelek elvárásaihoz. A vállalat fő profilja a készülékgyártás és automatizálás: komplex robotcellákat, mechanikus és hidraulikus megfogó készülékeket és keményfém szerszámokat terveznek és gyártanak mind vállalatcsoporton belüli, mind külső megrendelésre. Kardos Dániellel, a Linamar Hungary Zrt. békéscsabai vállalatának értékesítő mérnökével beszélgettem az okos megfogókészülék-rendszerekről.

Körülvesznek bennünket az okos eszközök, okosórák, okostelefonok, okos konyhai gépek. Hogyan és mitől lesz okos egy megfogó szerkezet?

Kardos Dániel: Az egyszerűbb megfogó szerkezetek esetében munkahengerek szorítják le a munkadarabot, és stabilan tartják azokat a forgácsolás vagy a hegesztés végéig. Az ipari fejlesztésekkel, az automatizálással, a robotos kiszolgálással párhuzamosan megjelent az igény arra is, hogy ezek a munkadarab-megfogók is felvegyék a ritmust a robotokkal, és visszajelzést adjanak arról, hogy a rögzítés ténylegesen megtörtént. Okos hidraulikus megfogó szerkezeteinkben a pozíció figyelése már alapfunkció, amelyet lézeres szenzor vagy levegős felfekvésfigyelés lát el. Az előbbinél az optikát, az utóbbinál a nyomást hívjuk segítségül. Ha jelez az optika, illetve felépül a rendszerben a nyomás, a gép riportot ad arról, hogy a munkadarab megfelelő helyzetben került rögzítésre, és indulhat a megmunkálási fázis. Ez a figyelés, ez a biztonsági funkció különösen fontos akkor, amikor robot adagolja a munkadarabot.

Kinek, milyen cégeknek érdemes az okos befogórendszerekben gondolkodni?

Minden olyan gépgyártónak, ahol nagy a szériaszám, nagy a termelési volumen, és a hiba lehetőségét is ki kívánják zárni. Egyre gyakoribb az is, hogy eszterga- és marógépek felszereltségében is elvárás, mert a biztonság és a minőség elsődleges szempont minden termelő vállalatnál.

Nagyüzemek számára gyártotok, ez arra enged következtetni, hogy a Linamar is nagy számban gyártja ezeket a termékeket.

Befogószerkezeteink minden darabja egyedi, ahogy minden feladat egyedi. Ha egy megfogó készülékből 3-5 darabot kell gyártani, az nálunk már szériamunka. Más és más munkadarabokhoz a pont megfelelő szorítóelemet kell használni, ezért tervezünk kovácsolt darabhoz, ötvényhez vagy például hegesztett szerkezethez egyedi készüléket. Érdekes adat, hogy a hidraulikus szorítóelemekkel akár 10 tonna szorítóerőt is el lehet érni.

Nagy kapacitással dolgozunk, hiszen 21 mérnökből egyszerre 7 fő foglalkozik készüléktervezéssel és gyártásba adással, ami azt jelenti, hogy átlagosan 7 projektet futtatunk párhuzamosan. Ezek kivétel nélkül egyedi igények.

Egy forgácsolóüzemben jellemzően forgács van, és a forgács potenciális veszélyt jelent az érzékeny berendezésekre. Hogyan tudjátok elkerülni a forgács bejutását?

Mivel a forgács nem a barátunk, praktikus fejlesztést alkalmazunk az elkerülésére. Kétféle megfogóban tudunk gondolkodni: a hasonlóan extrém munkakörnyezetekbe a belső csövezésű kivitelt javasoljuk, míg kisebb leválasztandó forgácsmennyiség mellett elegendő a külső csövezésű modell is. A belső csövezésű modellekben az olaj a készüléktestbe fúrt furatokon belül halad. Ez utóbbi valamivel költségesebb, mégis költséghatékonyabb és hosszabb távú megoldás, de elérhető áron, ráadásul ezekre a gépelemekre 12 hónap teljes körű garanciát biztosítunk.

A külső csövezésű okosmegfogók gyártási ideje rövidebb?

A belső csövezés valóban azt sejteti, hogy a készülék hosszú idő alatt készül el, de a folyamatos fejlesztéseinkkel minimalizáltuk az átfutási időt. Ez is egy izgalmas újítás a vállalaton belül, mert egy belső csövezésű hidraulikus megfogó készüléken belül akár 70 méternyi hidraulikafurat található, és a furatok kialakítására fordított munkaidő jelentősen lerövidült.

Beszereztünk egy IMSA MF 800 típusú ágyúfúró berendezést kifejezetten a mélyfúrási feladatokra, amelynek a fel nem használt kapacitását felajánljuk gépgyártó partnereinknek, és nagy sikerrel értékesítjük, hiszen lényegesen lerövidíti a gyártási időt több gépgyártó partnerünk esetében is.

