Fémipari fellegvár nyílt Tapolcán

Exkluzív, méltó modern környezetben várják az érdeklődőket a Sheet Metál Technológia Kft. lemez-, forgácsolás-, valamint préstechnikai gépei

Szerszámgépet – hacsak nem a sokadik modellt vásároljuk ugyanabból a típusból – nem lehet katalógusból vásárolni. A döntés lelkiismeretes meghozatala személyes tapasztalatokat feltételez, amire a kereskedőknek is fel kell készülniük. Egy korszerű, modern székház és bemutatóterem megépítése minden hazai kereskedő számára hatalmas mérföldkőnek számít. Egy efféle beruházás részleteibe, nehézségeibe és előnyeibe vezeti be Hederics Tamás, a Sheet Metál Technológia Kft. ügyvezető igazgatója a TechMonitor olvasóit.

Azt nem lehet mondani, hogy lépcsőről lépcsőre építkeztetek volna: 51 m2-ről egyből 1 051 m2-re bővültetek…

Hederics Tamás: A cég 2010-es megalapítása után hamar megfogalmazódott bennem, hogy a nagyobb célok eléréséhez saját telephely és bemutatóterem kell majd. 2013-ban vásároltuk meg a 4 000 m2-es telket Tapolca egyetlen ipari zónájában – Tapolcát ugyanis nem iparvárosnak építették. A csarnok felépítésébe 2018-ban vágtunk bele, a készültségi foka jelenleg 99 százalékos, de az építőipari folyamatok miatt rengeteg nehézséget kellett leküzdenünk. Az áremelkedést valahol ki kellett gazdálkodnunk úgy, hogy az épületkomplexum minőségéből nem engedtünk. A csarnokhoz egy mintegy 125 m2-es raktárhelyiséget és egy közel 130 m2-es lakatosműhelyt is építettünk, ahol a jövőben a gépbemutatások mellett gyártás is folyhat majd. A parkosított telken egy külső, 51 m2-es tárgyaló is helyett kapott (szimbolikusan, hiszen pont ekkora volt első saját belvárosi irodánk alapterülete), ahol szintén minden multimédiás bemutatót meg tudunk tartani, de jó idő esetén jóval kellemesebb, természetközeli környezetben.

Az ingatlan egy 4 000 m2-es zárt terület, az épületen kívül 1 500 m2-es térkövezett parkoló és rakodótér került kialakításra. Az épület többféle igénynek fel meg, adminisztrációs és kereskedelmi területen dolgozó munkatársaink az irodai részen két szinten, szintenként 100-100 m2-en végzik munkájukat modern környezetben a 2020. februári beköltözés óta. A földszinten kialakított recepción fogadjuk ügyfeleinket, vendégeinket. Ennek közelében található egy 30 m2-es, korszerű hangtechnikával és a legmodernebb prezentációs technológiával felszerelt, 14 fő részére is kényelmes, üvegfalú Multimédiás tárgyaló. A földszinten egyéb szociális helyiségek, irattároló, mosdók és teakonyha biztosítják a maximális komfortot. Az emeleti részen található egy nagyobb nyitott terű központi irodahelyiség, a vezetői iroda, a szociális helyiségek, illetve egy 6 fős VIP-tárgyaló helyiség is. A mintaüzem és bemutatóterem 500 m2-en helyezkedik el, itt található egy állandóan klimatizált előadótér, ahol 50 főt tudunk kényelmesen fogadni, de ez akár 150 főig is bővíthető nyílt napok alkalmával.

Milyen gépeket láthatnak a bemutatóterembe látogatók?

A bemutatóteremben főbb technológiai ágazataink – a lemezmegmunkálás, a forgácsolás, valamint a préstechnika – mindegyike helyet kapott. A lemezmegmunkálást CNC-élhajlítók, NC- és CNC-lemezollók, valamint egy 6 vezérelt tengelyes, 3D vezérlővel felszerelt szervoelektromos CNC-élhajlító képviseli. Ez utóbbi különlegessége, hogy dxf, dwg vagy egyéb ismert fájlformátumból azonnal képes kész hajlítási programot generálni, ROBOT kiszolgálással. A forgácsolástechnikát fűrészgépek, esztergák és marógépek képviselik. Minden kiállított szerszámgépünket beüzemeljük, így természetesen munka közben kipróbálhatók, interaktív próbagyártások is végezhetők nálunk.

A szerszámgépiparban folyamatosan emelkednek a szállítási határidők, miközben ügyfeleink egyre rövidebb határidőket várnának el. Nagy segítség, hogy az új raktárban folyamatosan pörög 20-30 db népszerű gépmodell, így akár egy héten belül is szállíthatunk gépet, ha az éppen a raktáron vagy előgyártásban van. A nagy beszállítóinknál ugyanis mindig van gépünk előgyártásban, vagyis a gépvásárlásra leadjuk a megrendelést, és mikor a gyártás eljut az adott stádiumba, akkor már a vevő elvárásainak megfelelően adhatjuk le a tengelyekre, a vezérlésre stb. vonatkozó egyedi igényeket. Ezzel hónapokat is lefaraghatunk a szállítási határidőből. Új beszállító partnert jelenleg nem keresek, kialakult, letisztult a termékkínálatunk, de a piac folyamatosan átrendeződik, így most már inkább minket keresnek meg a szerszámgépgyártók. A szerszámgépek hazai piaca évről évre jórészt stagnál, van egy plafon, amennyit értékesíteni lehet Magyarországon, de a tortából minden bizonnyal tovább fog növekedni a részesedésünk. Köszönhetően leginkább a meglévő ügyfeleink ajánlásain keresztül hozzánk érkező új ügyfeleknek. Erre nagyon büszke vagyok, és jó visszaigazolása 12 éve tartó munkánknak.

Mik a technológiai trendek a lemezmegmunkáló gépek piacán?

A Dener kínálatában elérhetők a 10+ kW teljesítményű fiber lézerforrások, de az átlag magyar ügyfelek a 3-4 kW-nál jellemzően nem mennek feljebb. Bizonyos alkalmazásokban még használnak CO 2 -lézereket is, de szűkül piaci részesedésük, és a legtöbb nagy gyártó már nem is fejleszt CO 2 -lézereket. Viszont többen igyekeznek kiváltani a beruházásigényes lézertechnológiát finomsugaras plazmavágó gépekkel, amik jó beállításokkal már közel hasonló vágásminőséget hoznak létre, mint a lézervágók, alacsonyabb sebességgel ugyan, de az is igaz, hogy jóval kisebb beruházási költség mellett. Éves szinten már legalább 5-6 db. kulcsrakész plazmarendszert telepítünk. Az élhajítók terén pedig a szervoelektromos élhajlítók piaci aránya már-már meghaladta a hidraulikus élhajlítók arányát. Ez persze lemezvastagságtól is függ, de már a szervoelektromos gépek között is megtalálhatók a 4 méteres, 200 tonna nyomóerejű modellek, amik a 10 mm vastag lemezekkel is megbirkóznak. Egyre inkább tűnik tehát el a hidraulikus élhajlítók előnye, és könnyen elképzelhető, hogy hamarosan a CO 2 -lézerek sorsára jutnak vékonyabb lemezvastagságoknál.

Milyen új lehetőségeket ad egy ehhez hasonló modern székház és technológiai központ?

Az új székhelynek köszönhetően a fizikai korlátok eltűnnek, folyamatosak az érdeklődő ügyfelek részére a kis létszámú gépbemutatók. Lehetőségünk nyílik a jövőben pl. mintaüzemi gyártás beindítására. Az épület egy ipari övezetben helyezkedik el, ahol 60%-os a beépíthetőségi arány, így 2 400 m2-ig tudunk a jövőben majd bővülni. Az ügyfelek gyakran kérnek tőlünk segítséget CNC-vezérlő-képzések terén is, például egy már korábban betanított kollégájuk távozása, áthelyezése, nyugdíjazása stb. esetén. Az új bemutatóterem, a kiállított gépek, valamint a tárgyalók lehetőséget biztosítanak a képzések és tréningek 21. századi körülmények között történő megtartására is. Eddigi tapasztalataink és a visszajelzések nagyon pozitívak, ügyfeleink jól érzik magukat nálunk.

A világjárvány és az építkezés befejezése miatt egyszerre nagyobb létszámú látogatót még nem fogadtunk, de aki komolyan gondol egy gépberuházást, az szívesen áldoz egy fél napot arra, hogy személyesen is megismerje mind a gépeinket, mind minket. Hetente kb. 6-8 új érdeklődő cég vagy meglévő partnerünk látogat el hozzánk. Korábban mi kerestük fel az ügyfeleket prezentációkkal, katalógusokkal, de a bemutatóterem új szintre emelte a lehetőségeket. Itt minden folyamat sokkal egyszerűbb, és felgyorsul. A gép mellett állva beszélhetjük meg az ügyfeleink konkrét elvárásait. Részletesen be tudjuk mutatni gépeinket működés közben. Az év végére elkészül a 150 fős előadóterem is, ami már szakmai tréningek, sőt több gyártó bevonásával történő nyílt napok megtartását is lehetővé teszi majd. Ügyfeleink nagy része eleve ajánlások útján keres meg minket, így biztos vagyok abban, hogy a jó hírünk csak emelkedni fog majd az új cégközpont hatására.

Milyen új területek felvállalása vált lehetségessé számotokra a költözéssel?

Az automatizálás már nem csak a multinacionális cégek privilégiuma. Gondolatban már minden kkv eljutott az automatizálási lehetőségek vizsgálatáig – nagyrészt a munkaerőhiány ellensúlyozására –, de komoly hátrányuk, hogy jellemzően kis gyártási darabszámokkal dolgoznak, és a nagy termékmix nem kedvez a robotizálás megtérülésének. Ezért a kkv-vonalat egyelőre felfokozott érdeklődésnek nevezném, de mindenképpen kell foglalkoznunk a területtel, mert az elkövetkező években nagy robbanás várható a piacon. Ennek megfelelően folyik a partnerségek kiépítése a robotgyártókkal, a karvégi eszközök gyártóival, illetve az integrátorokkal.

Klasszikus szerszámgép-kereskedő cég vagyunk, és minden bizonnyal azok is maradunk, de a mintaüzemi gyártás irányába egészen biztosan elmegyünk majd. Egyre nagyobb igény mutatkozik ugyanis a Balaton térségében a különböző lakatos- és fémipari feladatok (lépcsők, korlátok, kerítések, acélszerkezetek gyártása stb.) iránt. Sok építőipari cég keres meg minket azzal, hogy le tudunk-e gyártani adott épületelemeket, vagyis mind a piaci kereslet, mind az erre a célra megvásárolt gépeink adottak lennének ehhez.

Visszarendeződött a szerszámgéppiac a 2020-as nehézségek után?

A mi ügyfeleink többsége – főleg azok, akik több lábon álltak, a forgácsolás mellett lemezmegmunkálással, esetleg lakatosipari tevékenységekkel is foglalkoztak – nem szenvedtek el jelentősebb visszaesést 2020-ban. Az autóipari beszállítói körben, főleg a Tier-2-es szinten már jelentős kivárást éreztünk, nem volt automatikus az ajánlataik elfogadása, az autógyártók az árnyomást is fokozták, ami természetesen a szektor szerszámgépkeresletén is meglátszott. Pályázati szempontból is átmeneti évnek számított 2020, hiszen két hétéves ciklus határán billegtünk. E két hatás eredőjeként a CNC-forgácsológépek iránti kereslet némileg visszaesett tavaly, de érdekes módon a hagyományos forgácsológépek iránti igény nem csökkent, a lemezmegmunkálási értékesítéseink pedig folyamatosan nőnek. Az autóipar kereslete azóta sem állt teljesen helyre, a megatrendek ugyanis komoly átrendeződést vetítenek előre.

Lassan itt az év vége, hogyan értékeled 2021-et, és hogyan látod a jövő évet?

Mozgalmas év volt az idei is. Érdeklődéssel várjuk, a jövő évben milyen formában lesznek kiállítások, azt gondolom, a pandémia előtti idők helyett új lehetőségek és új formák fogják átalakítani ezen eddig rugalmatlan piacot. Személyes és virtuális formában. A Covid-19 miatt az elmúlt években drasztikusan csökkent a látogatói érdeklődés és létszám világviszonylatban is a nemzetközi kiállításokon. Ezt tetézik az 1-2-3-4… sorszámozott hullámok utazási korlátozásai. Nálunk azonban lassan minden a helyére kerül az új technológiai központunkban.

Hederics Tamás, a Sheet Metál Technológia Kft. ügyvezető igazgatója

A megnövekedett megrendelésállomány kezelését új irodai és szervizes kollégák érkezése segítette. Így összesen kilenc fő tapasztalt munkatársunkkal állunk megrendelőink szolgálatában. Nagyon büszke vagyok minden kollégámra, hálás vagyok a sorsnak, hogy egy családias légkörű, jó hangulatú, hatékony csapat lettünk, ahol a felelősségteljes munka mellett a humor is a mindennapjaink része. A közelmúltban kihirdetett GINOP-Plusz nyertesei között a korábbi évekhez képest jelentősen nagyobb számú megrendelés érkezett be hozzánk. Így a jövő év is már most eléggé mozgalmasnak és feladatokkal telinek tűnik.

Ezúton is szeretném megköszönni minden kollégámnak és kedves ügyfeleinknek a bizalmat és együttműködést. A jövő évben is számíthatnak ránk szerszámgép- és technológiai támogatási igényeik kiszolgálásában. Minden kedves TechMonitor-olvasónak és a fémmegmunkálás iránt érdeklődőnek áldott karácsonyi ünnepeket és egészségben, sikerekben gazdag 2022-es új évet kívánok!

