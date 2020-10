Feltárultak az Okuma műhelytitkok

A Smartus Zrt. 2020. október 7-én és 8-án tartott nyílt napjai némi felüdülést jelentettek a fémipar személyes találkozásokban szűkölködő mindennapjaiban

A látogatók a nyílt napokon a legújabb öttengelyes és automatizálási megoldásokat ismerhették meg testközelből. Az elmúlt hónapok tapasztalatai azt mutatják, hogy a vírushelyzet egyelőre tartósan a mindennapjaink része marad, ezért a szervezők a nyitott bemutatótérrel, a kis létszámú csoportokkal és a higiéniai intézkedésekkel a maximális biztonságra törekedtek.

„A tavasz folyamán webinár sorozattal próbálkoztunk és bár a jelentkezők száma meglehetősen hektikus volt, az igényeket így is fel tudtuk mérni. Haszontalannak tehát nem mondanám a webinárokat, de közvetlenebb kapcsolatot szerettünk volna kialakítani az ügyfelekkel. Egy nyílt nap ezenkívül piacfelmérésre is tökéletes alkalom – mondta Mátyás János, a Smartus Zrt. vezérigazgatója. – Aki mer, az nyer: összességében sikeresnek bizonyult a rendezvény nem csak nekünk, hanem a társkiállítók számára is. Ahogy arra számítottunk, a multinacionális cégeknél dolgozó kapcsolattartóink nem jöhettek el a nyílt napokra, függetlenül attól, hogy komoly hangsúlyt fektettünk az egészségvédelemre. A látogatók tehát a magyar tulajdonú kis- és középvállalkozások közül kerültek ki, akik nem mondhatnak le a gyártás korszerűsítéséről. Úgy számoltuk, ha 15-15 főben maximalizáljuk a látogatók számát délelőtt és délután, akkor a két nap alatt 60 embert tudunk majd fogadni. A megszabott limitet szinte mindig el is értük.”

Hagyományosan mindig akad egy társkiállító a szerszámtechnika világából, idén – egy közös projekt miatt is – az Iscarra esett a választás. A tervezés, gyártás, mérésautomatizálás és termelésirányítás újdonságait a Cad-Cam Solutions Kft., a befogástechnikai fejlesztéseket a HÓD Industrial Solutions Kft., a finanszírozási lehetőségeket pedig a Raiffeisen mutatta be.

A látogatók az Okuma nyílt napokon a legújabb öttengelyes és automatizálási megoldásokat ismerhették meg testközelből

„Évente hat-nyolc alakommal veszek részt hasonló szakmai rendezvényeken és idén nagyon éreztem a hiányát a személyes találkozásoknak – jelentette ki a nyílt napokról Hargitai Csaba, a Kovas Kft. CNC-programozója. – Okuma gépeket is használunk, ezért az információcsere nagyban megkönnyíti később a mindennapi munkát. 2018 óta dolgozok Okuma gépekkel, így a rendezvényen az aktuális árajánlatkérések megbeszélése mellett a meglévő gépekkel kapcsolatos konkrét kérdések is szóba kerülhettek. Robotizált gyártásunk egyelőre nincs, de mivel tömegcikkeket gyártunk, ez csak idő kérdése, már több árajánlatot bekértünk a termelés automatizálásra. Összességében egy kiváló csapatnak egy kiváló rendezvényt sikerült összehoznia.”

Átfogó gépválaszték

A rendezvényen négy szerszámgép megismerésére nyílt lehetőség. A Japánban tervezett és gyártott újgenerációs OKUMA GENOS M460V-5AX szimultán öttengelyes függőleges megmunkálóközpont egy korábbi modell – a MU-400VII – továbbfejlesztett változata, amely felvonultatja az Okuma intelligens technológiák széles tárházát, beleértve az OKUMA OSP-P300MA-H érintőkijelzős vezérlőt. A GENOS L-sorozatot a GENOS L3000-E multifunkciós eszterga képviselte. A nagy stabilitással és szilárdsággal rendelkező gép változatos, nagy pontosságú megmunkálást tesz lehetővé, rendkívüli hatékonyság mellett. A kiállított géphez egy Flextek GP-12 robotos kiszolgálócellát is csatlakoztattak.

Az MB-V sorozat bevált technológiájára épülő GENOS M függőleges megmunkáló központok gazdaságos és megfizethető áron kínálják a megszokott Okuma minőséget. A sorozatot a hőstabil, pontos és merev GENOS 560-V-e modell képviselte. Végül, de nem utolsósorban: a Japánban megalkotott újgenerációs MULTUS B250II kompakt 5-tengelyes multifunkciós esztergaközpont komplett ötoldalú megmunkálást tesz lehetővé nagyobb geometriai pontosság, kevesebb beállítási igény és lecsökkent ciklusidő mellett.

„Mind a négy kiállított gép iránt élénk érdeklődés mutatkozott. A legnagyobb figyelmet a MULTUS B250II esztergaközpont kapta, de a GENOS L3000-E eszterga mellé helyezett kiszolgáló robot is népszerűnek bizonyult – tette hozzá Mátyás János. – Az Okuma saját robotrendszereit is szerettük volna bemutatni, de még mindig korlátozott a szakértők az országok közötti mozgási lehetősége. A következő nyílt napokon már erre is lesz lehetőségünk. Az ajánlatkérésekből látszik, hogy a beruházási szándék nem tűnt el. Európában a fő problémát az autóipar fejlesztési irányai körüli bizonytalanság okozza, amire a pandémia csak ráerősített. 2021-re már növekvő beruházási hajlammal számolok – ha nem is mindjárt az év elején.”

Társkiállítói vélemények

Kertai Krisztián, az Iscar Hungary Kft. kereskedelmi igazgatója

Egy üzlet nyélbe ütése jellemzően 60-70 százalékban a személyes kapcsolatokon áll, vagy bukik, így természetesen nagyon hiányzik a személyes találkozások lehetősége. Nagyon örültünk tehát a felkérésnek és mindhárom, felszerszámozott géphez szívesen biztosítottuk a szerszámokat. Az Okumával évek óta nagyon jó a kapcsolat, számos kulcsrakész projektben mi biztosítottuk a szerszámozást és kölcsönösen kiváló benyomásokat szereztünk egymásról.

A hasonló rendezvényeken mindig a legújabb, nagy előtolású, magasabb minőséget biztosító szerszámokat igyekszünk bemutatni. A Smartus nyílt napokon ennek megfelelően a LOGIQ3CHAM fúrócsalád cserélhető fejű háromélű fúróira helyeztük a hangsúlyt, amik – a hagyományos kétélű fúrókhoz képest – akár ötven százalékkal is lerövidítik a megmunkálási ciklusidőt. A forgalomcsökkenés egészen biztosan kétszámjegyű lesz idén, ami megfelel a régiós átlagnak, de a többi V4 ország fémipara talán hamarabb tudott felívelő pályára állni.

Tomkó László, a Raiffeisen Corporate Lízing Zrt. értékesítési vezetője

Hiszünk abban, hogy a partnerekkel közösen sokkal hatékonyabbá válik az ügyfelek elérése és kiszolgálása, ezért nagy örömmel vettük a társkiállítói felkérést. A közös munka a partnereknek is hasznos, hiszen egy kézből tudnak megoldást adni nem csak a műszaki, hanem a pénzügyi jellegű kérdésekre is, ami megkönnyíti a beruházási döntés meghozatalát. A koronavírus járvány következtében a lízingpiac is erősen visszaesett az első félévben. A gépiparhoz kötődő lízingügyletek 36 százalékos visszaesése nagyobb, mint a lízingpiac általános csökkenése, ami nyilván a magas autóipari kitettséggel magyarázható. 2021-re várjuk a kilábalást, amihez az állami kamattámogatások is nagyban hozzájárulhatnak majd. Mi pedig a gépgyártók speciális eszközeire akár speciális pénzügyi konstrukciókat is kidolgozunk, így segíthetjük a technológiai fejlesztéseket.

Horváth Patrik, a Cad-Cam Solutions Kft. értékesítési vezetője

Az elmúlt fél évben nagyon korlátozott volt személyes találkozások lehetősége, de most már egyre több cég nyitja meg a kapuit. A Smartus nyílt napokon a TopSolid CAD-CAM rendszert és annak új 7.14-es verzióját mutattuk be. Összességében egy nagyon jól sikerült rendezvényen vehettünk részt. Ami a tervezőszoftverek piacát illeti: nem tartom szerencsésnek a bérleti rendszer erőltetését, mert ugyan áthidaló megoldásként mi is elérhetővé tettük ezt a konstrukciót, de azt gondolom, továbbra is az öröklicensz az, amivel hosszú távon érvényesülni lehet és ami a felhasználónak a legjobb ár-érték arányt jelenti. Az tény, hogy dekonjunktúra idején sokan döntenek a szoftverbérlet mellett, hiszen az adott pillanatban kisebb bekerülési költséget jelent, de a fellendülés idején sokan visszatérnek majd az öröklicenszre.

Gergely Endre, a HÓD Industrial Solutions Kft. Back Office vezetője

A Smartus Zrt-vel gyakorlatilag a kezdetektől partnerek vagyunk a szerszám- és munkadarab befogás terén, így a most kiállított gépekben is megtalálhatók voltak a termékeink, egy speciális tokmánypofánk, illetve egy késtartónk. Irodai dolgozóként számomra eddig sem volt gyakori a személyes találkozás az ügyfelekkel, de a munkatársaim nagyon megérzik azok hiányát, hiszen az üzlet ezekre épül. Nagyjából 20 százalékos forgalom visszaesésre számítunk az év végéig, ami megfelelne a fémipar általános volumen csökkenésének.

