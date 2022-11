Feltáruló műhelytitkok

Fellendülés vagy lecsorgás jön 2023-ban? Bármelyik forgatókönyv valósul meg, a legújabb üzleti és műszaki információk aranyat érnek majd az iparcégek számára

Címkék: automatizálás forgácsolás Házi Kiállítás Házi Kiállítás INTEGREX ipari robot lemezmegmunkálás robot robotika VARIAXIS Yamazaki Mazak

2022. november 8–10. között új fejezetéhez érkezett a Yamazaki Mazak őszi Nyílt Nap sorozata, ami idén a gépek és a megmunkálási folyamatok energiahatékonyságát javító lehetőségeket helyezte a középpontba. Az átfogó kínálatról a Nyílt Nap társkiállítói gondoskodtak, négy modern szerszámgép pedig élőben, megmunkálás közben is megtekinthető volt.

„Az idei év a rendezvények tekintetében is sűrű volt, de nem hagyhattuk ki az őszi Nyílt Nap sorozatot, amit a Go Green stratégiára és a fenntarthatóság témakörére fűztünk fel. A 2022. novemberi Nyílt Napokon összesen 150 vendéget terveztünk fogadni, de ezt a számot már az első két napon elértük. Az ügyfélkörünk jól el van látva munkával, sok felkérést kapunk például ciklusidő-számításokra, de nyilvánvalóan van egy információéhség a piacon, ami mind az üzleti, mind a technológiai információkra vonatkozik – jelentette ki Sipőcz Zoltán, a Mazak mérnökségvezetője. – Egy szerszámgépgyártó azzal segítheti a fenntarthatósági célok megvalósulását, hogy egy-egy gépen egyre több megmunkálási opció válik elérhetővé, de évek óta elérhető az Energy Dashbord szoftverünk is, amivel programra vagy alkatrészre lebontva láthatjuk az energiafelhasználást.”

A hazai fémiparra jellemző kivárást Gergely Endre, a Hód Industrial Solutions Kft. Back Office vezetője is megerősítette: „Meghívott kiállítóként vettünk részt a Mazak Nyílt Napokon, elsősorban az általunk képviselt SMW-Autoblok tokmányait hoztuk a rendezvényre. A jól ismert pneumatikus és hidraulikus befogórendszereken kívül az elektromos rendszerű befogóeszközöket is elkezdtük megismertetni a piaccal, amire szintén kiváló alkalmat ad egy ilyen bejáratott szakmai rendezvény. A hazai Mazak délkelet-európai központként működik, ezért számos külföldi vendéggel is tudtunk találkozni. Idehaza kicsit lelassultak a projektek, a külföldi résztvevők mintha optimistábban tekintettek volna a jövőbe.”

Átfogó fémmegmunkálási választék

A Nyílt Napokon az OPTIPLEX 3015 FIBER III lézeres vágógép 8 kW-os lézerforrással felszerelt verzióját, a VARIAXIS i-300 AWC és VARIAXIS C-600 szimultán 5 tengelyes megmunkálóközpontokat, valamint az INTEGREX i-250H ST többfunkciós 5 tengelyes maró-esztergát lehetett megnézni munka közben.

„Az energiahatékonysági szempont az új gépek vásárlásánál is előtérbe került, ezért foglalkozott a mostani rendezvény is kiemelten a Mazak Go Green startégiájával – tette hozzá Sipőcz Zoltán. – A másik megatrend pedig az automatizálás, ez országonként eltérő mértékben, de mindenhol erősen érezteti hatását. Szlovéniában például már a projektek döntő többsége tartalmaz automatizálást. Magyarország még nem tart itt, de az irány idehaza is ez. A leggyakrabban automatizált feladat a gépkiszolgálás nehéz és monoton munkája.”

Az OPTIPLEX 3015 FIBER III lézeres vágógépben intelligens funkciók széles választéka biztosít könnyű kezelhetőséget és nagy termelékenységet. A 8 kW-os lézerforrás nagy sebességű vágást biztosít közepes vastagságú anyagok esetén, ezenkívül képes tükröződő felületű anyagok – réz, bronz és alumínium – vágására is.

Az automatikus munkadarab-cserélővel (AWC) és a bővíthető, nagy kapacitású szerszámtárral felszerelt VARIAXIS i-300 5 tengelyes megmunkálóközpont sokféle munkadarab kisszériás rugalmas megmunkálását teszi lehetővé. A gépet már a Mazak új generációs Smooth Ai vezérlésével szerelték fel, amely mesterséges intelligencia révén optimalizálja a forgácsolási beállításokat, felügyelve az orsóvibrációt és adaptívan hozzáigazítva a vágási technológiát (előtolást és sebességeket) a vibráció kiküszöbölésére.

A VARIAXIS C-600 szimultán 5 tengelyes megmunkálóközpont az opciós felszerelések széles választékának és a rugalmas automatizálási megoldásoknak köszönhetően határtalanul testreszabható. A gép 12 000, 15 000, 18 000 és 20 000 min–1 fordulatszámú orsókkal szerelhető fel, az alap 30 férőhelyes szerszámtár helyett opcionálisan 60, 90 és 120 férőhelyes szerszámtár is elérhető. A nagy sebességű automatikus szerszámcserélő 4,5 mp alatt cserél szerszámot.

A legújabb generációs, többfunkciós INTEGREX i-250H ST 5 tengelyes maró-eszterga egy kompakt szerszámgépben egyesíti az esztergálási és B tengelyes marási műveleteket. A gépet kifejezetten automatizálási rendszerek integrálhatóságához tervezték, így rúdadagolók, munkadarab betöltő/kirakodó robotok és automatikus tokmánypofa-cserélők is hozzáilleszthetők.

„Erős évet zárt a Mazak, ami mind Magyarországra, mind a Sóskútról felügyelt délkelet-európai országokra igaz. Főleg Bulgária és Románia adott sok feladatot, de Szlovénia is a várakozáson felül teljesített. A hazai piacról el kell mondani, hogy az év csendesen indult, de a második félév nagyobb projektjei itt is hozták a kötelezőt. Érezhető volt a kivárás az ügyfelek részéről, de az energiakrízis és a pályázati források szűkössége is rányomta a bélyegét a szerényebb beruházási kedvre – mondta a piacról Sipőcz Zoltán. – A megrendelésállományunk azt mutatja, hogy 2023 első féléve sem okoz majd törést a Mazaknál, a továbbiakat illetően pedig senki sem mer találgatásokba bocsátkozni. Azt látjuk, hogy sok iparcég a meglevő forrásokat inkább energiahatékonysági beruházásokra fordítja, de van, aki alapanyagot halmozott fel.”

Molnár László