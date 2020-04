Fejlődés a közép- és kelet-európai mobil robotikai piacon

Az autonóm mobil robotok piacvezetője, a Mobile Industrial Robots (MiR) bemutatót tartott a közép- és kelet-európai piacon tapasztalható fejlődésről, és betekintést engedett abba is, hogy a márciusban megjelent MiR250 milyen új lehetőségeket teremtett az intralogisztika automatizálásában.

2019-ben a MiR megduplázta a MiR autonóm mobil robotok (AMR) eladási számát Közép- és Kelet-Európában, a CEE piac fő mozgatórugói Magyarország, Lengyelország, Csehország és Szlovákia. Ezekben az országokban erős partnerhálózatok épültek ki, Lengyelországban az Astor és a ProCobot, Csehországban és Szlovákiában az Amtech és a Dreamland, Magyarországon pedig a B&O Engineering és egy új partner, a VFP Systems forgalmazza a robotokat. A belső logisztika MiR robotokkal való automatizálása iránti megnövekedett érdeklődést jól mutatja az is, hogy az Astor a közép- és kelet-európai régióból elsőként megkapta a Kiváló Partner elismerést. A MiR robotokat érintő egyre nagyobb kereslet a Balkán-félsziget országaiban, de Oroszországban, Ukrajnában és Fehéroroszországban is megfigyelhető.

A MiR kínálatában jelenleg öt autonóm mobil robotmodell található, melyek elsősorban a kapacitásukban és rendeltetésükben különböznek. A kisebb robotokat, a MiR100-at, a MiR200-at, és a MiR250-et könnyebb súlyok szállítására tervezték az ipar, a logisztika, és az egészségügy számára. A MiR500 és a MiR1000 automatikusan gyűjt be és szállít raklapokat, valamint nehezebb anyagokat. A MiR ezen kívül saját kiegészítőinek fejlesztésével is támogatja a teljes autonóm mobil robot ökoszisztémát, melynek része a harmadik fél által tervezett megoldásokat tartalmazó MiRGo platform is. A rendszer a MiR robotok zökkenőmentes együttműködését biztosítja.

„Közép- és Kelet-Európában a kisebb robotjaink a népszerűbbek. Az ipari szektort érintően az autóipar és az elektronikai ipar a legaktívabbak. A jelenlegi helyzet természetesen lassítja a beruházásokat, de a belső szállítási folyamatok automatizálását tekintve az e szegmenseket képviselő vállalatok általában a legtevékenyebbek. 2019-ben a CEE régió a MiR teljes bevételének 11%-ért felelt.” – mondja Jesper Sonne Thimsen, a Mobile Industrial Robots közép- és kelet-európai régiójának értékesítési vezetője

MiR250 – hatékonyabb munkavégzés szűkebb helyeken

A legújabb MiR robot idén márciusban került a piacra. A többi modelltől elsősorban kisebb méretében és alacsonyabb felépítésében különbözik, ami lehetővé teszi, hogy szűkebb helyeken is mozogjon, például keskeny folyosókon, kisebb ajtókon keresztül, vagy különböző elemek, berendezések alatt is át tudjon haladni.

„Hiszünk abban, hogy a gyártóvállalatok, logisztikai vállalatok, és az egészségügyi szektor szereplői is értékelni fogják új robotunk képességeit. Az egyik legnagyobb előny a robot gyors töltésében rejlik, amely maximalizálja a szállítási feladatok hatékonyságát, és a befektetés gyorsabb megtérülését eredményezi.” – mondja Jesper Sonne Thimsen.

Az automatizálásba történő befektetés rugalmas finanszírozási modelljei

2019 júniusa óta a MiR a DLL-el való együttműködés keretén belül lízingeli is robotjait. Az automatizációs befektetések során igénybe vehető rugalmas finanszírozási modell a CEE régióban is népszerű a vásárlók között.

