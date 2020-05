Fejlesztési dömping a Haasnál

A hagyományosan az ár-érték arány javítására koncentráló kaliforniai szerszámgépgyártó a fejlesztések terén is felzárkózott a fémipar elvárásaihoz

Címkék: automatizálás fejlesztés fémmegmunkálás forgácsolás Haas Haas CNC szerszámgép szerszámgépipar

Nyolc éve már annak, hogy a jó szerencsém úgy hozta, hogy eljuthattam a Haas kaliforniai szerszámgépgyárába. Az út során a legnagyobb látványosságot az éppen tesztelés alatt álló UMC-750, a cég első öttengelyes megmunkálóközpontja jelentette, a Haas egyfajta belépőjeként a komplex alkatrészek dinamikus megmunkálásának világába. A bemutatót néhány éves csend követte, de az elmúlt két év egymást követő géppremierjei az jelzik, hogy a felszín alatt komoly fejlesztői munka folyt Kaliforniában. A Haas innovációiról és online támogatási eszközeiről Péntek György, a hazai képviselet értékesítési vezetője beszélt a TechMonitornak.

Hova helyeznéd a Haast a szerszámgépgyártók sorában a fejlesztési stratégiák, a technikai sokoldalúság tekintetében?

Személyes tapasztalataim alapján azt mondhatom, hogy az elmúlt években drasztikusan megnövekedett a Haas gépek iránti bizalom, és ennek hatására a kereslet is. Az eddig is kiváló ár-érték arány az elmúlt egy-másfél évben még tovább javult. Megszűnt a korábban tapasztalt földrajzi távolságtól való félelem, és az európai központnak köszönhetően az alkatrészellátás is folyamatos. Szintén az elmúlt néhány év termése az online támogató csatornák kiépülése; a világháló karnyújtásnyi közelségbe hoz minden fejlesztést és eredményt akkor is, ha azokat a tengerentúlon hozták létre. Az online jelenlétünk egészen kimagasló, így az ügyfelekhez gyárszinten is közel tudunk lenni. Olyan technikai információk is nyilvánossá váltak, amik nemcsak a Haas gépek felhasználói, hanem az egész CNC-ipar számára relevánsak.

Az biztos, hogy a Haas nem ugrik fejest az újításokba mindaddig, amíg azok nem tekinthetők kiforrottnak. 2012-ben jelent meg az UMC-750 megmunkálóközpont, a gyár első öttengelyes modellje, és most jutottunk el oda, hogy elkészültek a gép „kis- és nagytestvérei”, az UMC-500 és az UMC-1000 verziók. Az USA-ban és Kanadában már elérhető az UMC-1500 DUO kétállomásos 5 tengelyes megmunkálóközpont is. A vízszintes gépek palettáján is bővültek a szimultán öttengelyes megmunkálás lehetőségei az UMC-1600-H gép megjelenésével. Az UMC-750 tehát bizonyította, hogy az öttengelyes megmunkálásban is versenyképes a Haas, így a technológia szélesebb körben is elérhetővé válhatott a portfólióban.

UMC-1500 DUO kétállomásos 5 tengelyes megmunkálóközpont

Milyen érdeklődés van idehaza az 5 tengelyes gépek iránt?

Az öttengelyes technológia Magyarországon is óhatatlanul egyre inkább teret hódít. Az alkatrészek komplexitása és a pontossági követelmények is egyre növekednek, és az 5 tengelyes gépek előnyei éppen itt domborodnak ki. Az egyidejű rugalmasság és a költséghatékonyság a hagyományos gépekkel egyre nehezebben valósítható meg, és az elkövetkező évek fokozódó versenyében a megrendelésekről is döntő faktorrá válhat az öttengelyes technológia birtoklása. Aminek persze megfelelő automatizálási megoldásokkal kell együtt járnia. Az automatizált rendszerek iránt hatalmas az érdeklődés, de a konkrét beruházások mértéke még elmarad a kívánt szinttől. A Haas az automatizálásban is az egyszerűség, a megbízhatóság és a költséghatékonyság pártján van, és hiszek abban, hogy ez az ügyfelek tetszését is elnyeri majd.

Milyen új fejlesztések megjelenése várható még idén?

Már a piaci bevezetés fázisában járnak az EC-400 és EC-500 integrált negyedik tengelyes, palettacserélős horizontális megmunkálóközpontok. Az EC-400 már a magyar ügyfelek számára is elérhető, a nagyobb EC-500 pedig az év második felében jelenik meg Európában. A gépekhez egy hatállomásos Pallet Pool rendszer csatlakoztatható, így emberi beavatkozás nélküli gyártás valósítható meg. Ezt a HaasConnect online távfelügyeleti rendszer is támogatja, amivel a gyártás távolról is figyelemmel kísérhető. A Pallet Pool rendszer az UMC-1000 géphez és a fokozatosan piacra kerülő új modellekhez is elérhető. A szintén idén bemutatásra kerülő VR széria egy több méretben elérhető, 2 tengelyes orsófejes gépcsaládot jelent majd, ami teljesen új technikai megoldásnak számít a Haas történelmében.

Az új EC-400 modell gyorsabb, kompaktabb, merevebb és nagyobb teljesítményű lett, mint elődje

Az Automatic Parts Loader (APL) automatikus munkadarab-adagoló rendszer pedig már esztergákhoz és a kisebb háromtengelyes megmunkálóközpontokhoz is kapható. Az APL sajátossága, hogy egy rendkívül egyszerűen kezelhető, kis helyigényű és nagyon gyorsan megtérülő automatizálási megoldás. Nemcsak a nagy sorozatgyártások esetében számít hatékonynak, hanem minden olyan alkalmazásban, ami nem feltétlenül igényli emberi munkaerő közreműködését.

Az előttünk álló években az ipar 4.0 képességek kiaknázása lesz a választóvonal a szerszámgépipar nyertesei és vesztesei között. Hogy áll ezen a téren a Haas?

Abszolút egyetértek a kérdésben megfogalmazott véleménnyel. Folyamatos fejlesztéseket végzünk a digitális támogatás terén is, ami előfeltétele az ipar 4.0 megvalósításának. A vezérlésben állandóan jelennek meg új opciók és funkciók, amik a gépek integrálhatóságát, hálózatosodását növelik. Stratégiai célnak számít, hogy a Haas megoldásai egy kézből kerüljenek ki, így nincs választási lehetőség a vezérlőt illetően sem. Korábban az automatizálási rendszerek terén rendelkeztünk külső beszállítókkal, de tavaly és idén automatizálási megoldások egész sora került fel a választékba, amelyek kulcsrakész rendszerként működnek. Ezeket a fejlesztéseket a piaci igények hívták létre, és ennek a komplexitásnak óriási előnye, hogy a Haas vállalja a felelősséget minden általa forgalmazott gyártóberendezésért.

Milyen elemekből áll az általad említett online támogatás?

Öt elemet lehet idesorolni, és az online támogatási rendszer mind az öt funkciója teljesen ingyenes. A Haas Service „csináld magad” szerviztámogatás tulajdonképpen évek óta létezik, de most integrálódott a www.haascnc.com oldalba. A hibaüzenet beírása után az ügyfél egy ellenőrző listát kap, így szerencsés esetben ingyen és gyorsan találhat megoldást a felmerülő problémára.

A HaasParts két dologban különbözik a manapság már a fémiparban is rendkívül elterjedt webáruházaktól. Egyrészt a szűrők, képek, leírások, videók révén rendkívül könnyen használható. Másrészt az alkatrészek ára ugyanolyan nyilvános információ, mint a szerszámgépek ára. Tudomásom szerint nincs másik olyan szerszámgépgyártó, amelyik a szerszámgépek árlistáját is elérhetővé tette szerte a világon. Aki gépvásárlás előtt áll, így minden szempontot mérlegelhet, és akár egy várható karbantartási csomag árát is előre kiszámolhatja.

A MyHaas felületen egy saját adatbázis hozható létre az üzemben található összes új generációs vezérléssel felszerelt Haas gépről: garanciaidők, fontosabb események, javítások és alkatrészcserék. Ha innen lépünk be a webáruházba, akkor már csak azok az alkatrészek jelennek meg, amelyek az én gépemhez kellhetnek, így megszűnik minden hibalehetőség.

A Build & Price oldalon online szerszámgépajánlat készíthető a megfelelő gépkonfiguráció megadásával. Erre is egyre nagyobb igény mutatkozik idehaza, de az értékesítési munka természetesen az online eszköz használatával sem marad el. Az ügyfél számára viszont nagy előny, hogy úgy veheti fel velünk a kapcsolatot, hogy már összerakott magának egy gépkonfigurációt, ami megfelel az ő egyéni igényeinek. A beszélgetést már ennek ismeretében kezdhetjük el, és finomíthatunk az eredeti elképzelésen.

A Haas Youtube-csatornáján a korábbi videókon felül folyamatosan frissülő szakmai oktató/bemutató videók is elérhetők, amik minden fémmegmunkáló szakember számára hasznosak lehetnek a mindennapi munkában, az általa használt gépektől függetlenül.

Hogyan változott a hazai képviselet élete az ipari leállások hatására?

Az átmeneti dekonjunktúrától függetlenül a Haas Magyarországon is fejleszti a hazai támogatási rendszert, így szervezetileg is átalakultunk, valamint létszámban is bővültünk a szerviz, az értékesítés és az adminisztráció terén. Ezzel nemcsak biztosítjuk, hanem tovább növeljük a Haas gépektől már elvárt biztonságot.

Molnár László