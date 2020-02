Fejlesztésekkel reagált a piaci nehézségekre a Studer

2019-ben tovább növekedett a svájci gyártó piaci részesedése

Címkék: autóipar autóipari beszállító digitalizálás köszörűkorong köszörüléstechnika légiipar okosgyár palástköszörű Studer Svájc UNITED GRINDING Group

A 2018-as rekordév után tavaly ismét sikeres évet zárt a Fritz Studer AG. A palástköszörűgépek svájci gyártója történelmének harmadik legjobb évében a nehéz piaci körülmények ellenére is tudta növelni piaci részesedését. Ehhez nagymértékben hozzájárult az új ügyfelek magas – közel 40%-os – aránya.

A világ minden tájáról több mint 60 újságíró érkezett a Berni-Felvidékre, hogy 2020. február 7-én részt vegyen a Studer hagyományos Motion Meeting rendezvényén. A svájci cég „A Köszörülés Művészete” mottó égisze alatt mutatta be értékeit, amelyek révén a palástköszörűgépek egyik éllovas gyártójává vált. „A mottó a korlátozások leküzdéséről és az alig érzékelhető részletek kiemeléséről szól, ami együtt végül megteremti azt a különbséget, hogy az eredetileg lehetetlennek tűnő feladatok is megvalósíthatóvá válnak – fejtette ki Jens Bleher, a Fritz Studer AG vezérigazgatója. – Időnként tehát különös figyelmet fordítunk folyamataink és termékeink hatékonyságára és minőségére.

Értékesítési- és gépportfólió

Jens Bleher elmondása szerint a 2019-es év a romló gazdasági klíma ellenére is sikeresen zárult. „Történelmünk harmadik legjobb évében tovább növeltük a piaci részesedésünket – jelentette ki Sandro Bottazzo stratégiai igazgató. A Studer különösen Észak-Amerikában mutatott fel erőteljes növekedést, ahol a vállalat 100 éves történelmének második legjobb eredményét érte el. A cég a belső palástköszörűgépek terén is tovább növelte forgalmát. – Ázsiában a belső palástköszörűgépek iránti kereslet 2018-as magas szintjét tavaly is sikerült fenntartanunk. Szintén rekord magas megrendeléseket regisztráltunk az S121, az S141, illetve a belső palástköszörűgépek zászlóshajójának számító S151 gépmodellekre. Jól debütáltak az új univerzális palástköszörűgépek, a favorit, az S33 és az S31 modellek is.” A társaságnak még egy évre sem volt szüksége ahhoz, hogy 100 gépet értékesítsen az új modellekből, a minőség és a pontosság tehát célba talált a piacon.

Az új S31 univerzális palástköszörűgép

Nagyobb hozzáadott érték

Az egyes ügyfélszegmensek nagyon eltérően mozogtak 2019-ben, különösen az autóipar változott óriásit 2018-hoz képest. A széles termékportfólió révén a cég a gyengébb piaci szegmenseket jórészt képes volt az erősebbekkel ellensúlyozni. A légiipar például – talán mert a név kötelez – kifejezetten szárnyalt tavaly. Talán az ügyfél-központú globális értékesítési és szolgáltatási szervezet is hozzájárult ahhoz, hogy tavaly csaknem 40%-os volt az új ügyfelek aránya.

2019-ben továbbfejlesztették az ügyfélszolgálatot is, így a már tavalyelőtt elkezdett szervezeti változások sikeresen befejeződtek. A szerviz technikusok száma tovább növekedett. „A karbantartási szakembereink köre különösen Olaszországban és Franciaországban bővült tavaly, így még gyorsabb és hatékonyabb helyszíni támogatást tudunk nyújtani” – magyarázta Bottazzo.

A gépfelújítás és karbantartás üzletág rekordévet zárt. Mindkét szolgáltatási terület ismét kétszámjegyű mértékben növekedett. A retrofit üzletág régóta a Studer egyik kiemelt üzleti területének számít, így az ügyfelek egyetlen forrásból teljes választékot találnak az új gépektől a teljes felújításokig.

Izgalmas idők a technológiai fejlődésben

A 2019-es év nagyon izgalmasnak bizonyult a szervezeti kérdések terén is. Új projektek indultak, mások előrehaladtak, megint mások pedig befejeződtek. A Studer WireDress® rendszer révén például 70%-kal csökkentő egy orvostechnikai alkalmazás ciklusideje. Bielben egy életciklus-megoldási projektet valósítottak meg, amelyben a tömegspektrométerekben használt kerámia alkatrészeket nagy pontossággal munkálták meg az ügyféllel végzett köszörülési kísérletek során.

„Néhány hónapon belül új termékkel, egy szinkron szegnyereggel jelentkezik a Studer – ígérte Daniel Huber, a Fritz Studer AG műszaki vezetője. – Az újratervezett szinkron szegnyereg hidraulikáját egy elektromos befogófunkcióval rendelkező szervohajtás váltotta fel. A szorítóerő grammonként meghatározható és megismételhető. Még alacsonyabb felületi nyomást is választhatunk.”

A digitális világ

A társaság digitális projektjeinek széles skálájából a digitalizációs stratégia négy alapvető prioritása fejlődött ki. Ezek az oszlopok az összekapcsolhatóság, a használhatóság, a felügyelet, valamint a termelékenység. Az összekapcsolhatóság terén az umati szabványosított kommunikációs interfész biztosítja azt a régóta várt lehetőséget, hogy bármilyen, umati-képes gépet egyszerűen csatlakoztassanak a Production Monitor rendszerrel és onnantól felügyeljék annak működési állapotát. „A digitalizálás teret hódít a termelésben. Mint saját gépeink felhasználója gyakorlati tesztekkel és a felhasználó szempontjából érkező termékfejlesztési javaslatokkal támogatjuk a fejlesztőket” – magyarázta Stephan Stoll operatív igazgató.

Befektetések a jövőbe

Jelentős beruházásokra került sor 2019 a steffisburgi telephelyen is, ennek keretében sikeresen befejeződött a gyártástechnológia korszerűsítésére irányuló nagyszabású projekt. „A műszakilag testreszabott maróközpontok lehetővé teszik a kulcsfontosságú alkatrészek automatizált, nagy pontosságú gyártását” – jelentette ki Stephan Stoll. A köszörűgépek működésének és pontosságának kulcselemének számító orsótengelyek gyártását is tavaly fejlesztették tovább.

Okosgyár projektek

A fejlesztések az alkatrészgyártás szerszámmenedzsment részét sem hagyták érintetlenül. Immár digitálisan ellenőrizhető és felügyelhető a szerszám teljes életciklusa. Az egyes szerszámkomponenseket digitális jelekkel – csipekkel, vagy intelligens kódokkal – látják el, azok így hozzárendelhetők az előkészítési folyamathoz, a megrendeléshez vagy a géphez. A vezérlőszekrény tervezési és összeszerelési folyamatlánca szintén optimalizálható és részben automatizálható a digitális megoldásokkal. „Végezetül, a digitalizálás az összeszerelésben is utat tör magának”- mondta Stoll. Az elavult rajzok használata helyett az összeszerelést végző munkatárs a legfrissebb adatokat 3D-rajzként közvetlenül a munkaállomás képernyőjén hozza be és optimális munkadokumentumokkal lát neki a feladatnak. A chat funkcióval a munkatárs kérdéseket tehet fel és fejlesztési ötleteket küldhet az illetékes mérnöki osztálynak, így egy rövid és közvetlen visszajelzési ciklus hozhat létre.

Molnár László