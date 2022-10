Ez kellett: automatizálás és hatékonyság egy helyen

2022. szeptember 20–23. között ismét megrendezték a hagyományosnak tekinthető Komax Hungary Technológiai Napokat – az immár Komax Hungary Kft. névre keresztelt kábelspecialista pedig idén sem adott alább a svájci minőségből

Már a májusi Ipar Napjai kiállításon érződött, hogy egyrészt az emberekben elmúlt a félsz, másrészt visszatért az érdeklődés a technológiai innovációk irányába. A Technológiai Napok során működés közben lehetett megtekinteni a kiállított gépeket, de a digitális eszközök megismerésére és az aktuális projektfeladatok személyes átbeszélésére is nyílt lehetőség.

„A Technológiai Napok alatt mintegy 30-35 céget fogadhattunk, ez persze minden esetben delegációkat jelentett, akik személyes kapcsolattartójukkal együtt tekinthették végig a számukra legfontosabb technológiákat – mondta Alcsuti Bálint, a Komax Hungary Kft. értékesítési vezetője. – Az ipari megatrendek közül az ügyfeleinket elsősorban az automatizálás érdekelte, ami a minőségi elvárásokkal is szorosan összefügg, de egyes termékköröknél már az energiahatékonyság is döntő érv lehet – a zsugorcső-zsugorítás során például az infravörös eszközök sokkal energiatakarékosabbak, mint egy forrólevegős elven működő zsugorítógép.”

A Komax Group elektromos autók piacára készült kábelkonfekcionáló gépei teljes egészében Budakeszin készülnek. Az elektromobilitás piaci térhódítása a gyártóberendezések piacát is magával húzza, ezért az itt készült gépek ma már Marokkótól Mexikón át Kínáig mindenhol megtalálhatók. „De nem kizárólag a gyártott darabszám a fontos, ugyanilyen lényegesnek tartom, hogy az autóipari beszállítók egyre magasabb automatizáltsági szintet várnak el – a megrendelő országtól függetlenül – tette hozzá Alföldy-Boruss Áron, a Komax Hungary Kft. ügyvezető igazgatója. – Az elektromos autók kábelkonfekcionáló gépei jelenleg nem elsősorban Magyarországon kerülnek felhasználásra. A kábelvégek megmunkálása ugyanis csak a folyamat kisebb részét teszi ki, utána bonyolult szerkezeti alkatrészeket helyeznek azokra manuálisan, így ezeket a munkákat olyan kábelkonfekcionáló cégek nyerik el, ahol az élőmunka költsége sokkal olcsóbb, mint Magyarországon.”

A bemutatóterem kialakítása és berendezése kifejezetten a hazai vállalkozások kábelkonfekcionálási igényeit tükrözte vissza. A vírushelyzet az elmúlt két évben nem tette lehetővé a hasonlóan nagyszabású rendezvények megtartását, és a Technológiai Napok által felkeltett érdeklődés is azt mutatta, hogy volt mit bepótolni mind a Komax, mind az ügyfelei részéről.

Hatékony és termelékeny gépmodellek a Technológiai Napokon

Az új fejlesztésű, Magyarországon most bemutatott Komax Zeta 620 kábelköteggyártó automata már az új idők hírnökének is tekinthető abból a szempontból, hogy nem elsősorban autóipari elvárások szerint épült – a kábelkonfekcionálás világa ugyanis lassan tolódik át a nagy autóipari túlsúlyról a diverzifikáltabb célpiacok irányába. A Komax Zeta 620 ennek megfelelően leginkább a kapcsolószekrény-gyártó vállalkozások kedvenc gépe lehet. A berendezés CAD-adatokból képes komplex beépíthető kábelkötegeket gyártani különböző keresztmetszetekkel és érvégekkel, a munkatársak feladata tehát csak a megfelelő sorrendben történő beépítés lesz. A hazai elektronikai gyártó cégek korábban manuális módon vagy asztali gépekkel dolgozták fel a kábelkötegeket, de a volumen növekedése, a munkaerőköltség emelkedése és a magasabb minőség iránti elvárások az automatizálási igényt is maga után vonta. Ezért több ügyfél kifejezetten a Komax Zeta 620 kábelköteggyártó automata megtekintéséért látogatott el a Technológiai Napokra.

A robusztus Komax Alpha 530 automata krimpelőgép a nagy volumenű kábelgyártás ikonikus gépe, amely az autóipar kedvenceként már több Komax-rendezvényen bizonyult kihagyhatatlan bemutatódarabnak. Vezérlője intuitív működtetésre épül. Az Ipar 4.0 koncepció szellemében kifejlesztett berendezés minden gyártási adatot figyel és rögzít, a szerszámcsere felgyorsítása pedig az átállási időket csökkenti. A kötegnagyság és a gyártási volumen beállítása után a Komax Alpha 530 krimpelőgép teljesen alkalmas emberi beavatkozás nélküli működésre.

A repülőgépiparra specializálódott Laselec cég az ILC-30/20 BTS asztali lézeres csupaszítóval képviseltette magát a Technológiai Napokon. A gép különböző keresztmetszetű kábelek eltérő hosszban történő csupaszítására képes – a lézeres feldolgozás pedig még abban az esetben sem sérti a kábel szerkezetét, ha annak körkörössége nem egyenletes.

A bt 722 BS sorozatot is leváltó Komax Delta 240 félautomata krimpelőprés krimperőellenőrrel új mércét állít fel a minőség és a gyorsaság tekintetében. Az univerzális prés a kereskedelemben elterjedt összes krimpelőszerszám használatát lehetővé teszi. Új vezérlése már a nagygépek kezelőfelületét tartalmazza, így a gép hálózatba kapcsolása is megoldott.

A vizsgálórendszerek meghatározó szerepet játszanak a kábelfeldolgozás során. A Komax kínálata a kábelköteggyártás során alkalmazható vizsgálórendszereket is tartalmazza. A kis méretű, helyfüggetlen Komax MicroLab 10 mobil csiszolatkészítő laborral gyorsan, egyszerűen lehet csiszolati képeket készíteni és vizsgálni. Minden lényeges feldolgozási lépésre alkalmas – a vágástól és csiszolástól a maratásig és megjelenítésig. A kompakt hordozókofferes kialakítás segítségével a krimp és splice kötések minőségét minimális ráfordítással és maximális hatékonysággal értékelheti ki.

Szintén újdonságnak számított a Komax – Kappa 340 forgókéses csupaszítógép, amely a nehezen feldolgozható kábelek vágása és köpenytelenítése esetében is tökéletesen automatizált gyártást valósít meg.

A Werner Wirth TM2500 alacsony nyomású fröccsöntő gép ezzel szemben ismerős lehetett a Technológiai Napok visszatérő látogatói számára. Az öntőállomás a TM1106 tartályegységgel ígéretes belépő a hotmelt eljárással történő feldolgozás területére. A szerszámrögzítés nyitott konstrukciója elegendő szabad teret biztosít például kábelrendszerek huzalbevonásához vagy éppen fóliák, illetve komplexebb részegységek részleges bevonásához. A két darab szerszámrögzítő segítségével lehetővé válik a huzalbevonási művelet és a termék cseréjének egyidejű végrehajtása. Ezáltal jelentősen növelhető a termelékenység.

