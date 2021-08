Építkezés és bővülés a forgácsolóiparban

Interjú Győrvári Péterrel, a CERATIZIT Magyarország Kft. ügyvezető igazgatójával

Címkék: ceratizit CERATIZIT 3x3 forgácsolás forgácsoló_szerszám precíziós szerszámok szerszám szerszámtechnika

Eseményekben teli éveket tudhat maga mögött a CERATIZIT, amelyek során bevonta a csoport ernyője alá a KOMET, a WNT és a KLENK márkákat. Jelenleg a termékinnovációra, a folyamatoptimalizálásra, az ügyfélszolgálatra és a digitalizálásra helyezik a hangsúlyt. Győrvári Péter, a CERATIZIT Magyarország Kft. ügyvezető igazgatója az új márkákkal szerzett tapasztalatokról, az elmúlt év kihívásairól és az ügyfeleknek kínált újdonságokról beszélt a TechMonitor olvasóinak.

Sok minden történt az utóbbi időben a CERATIZIT Csoportnál, például a WNT és a KOMET felvásárlása, a Team Cutting Tools bevezetése. El tudná mondani bővebben ezek hátterét?

2017 végén vált hivatalossá a KOMET felvásárlása. A 2018-ban kezdődő integráció 2019 májusára fejeződött be. A KOMET ma már a CERATIZIT Csoport része. A CERATIZIT Csoport így immár négy erős márkát fog össze a Team Cutting Tools cégére alatt.

Ezek a következők:

a Cutting Solutions by CERATIZIT – az esztergáláshoz, maráshoz és beszúráshoz használt váltólapkás szerszámok specialistája;

a KOMET – a minőségi márka a hatékony fúráshoz;

a WNT – a forgó szerszámok, a szerszámbefogók és a munkadarab-befogási megoldások szakértője;

és a KLENK, amely a repüléstechnikai ágazatban használt forgácsolószerszámokra szakosodott.

Jelenleg a Team Cutting Tools kínálja a forgácsolószerszámok legszélesebb választékát a piacon. Az ügyfeleink legtöbb megmunkálási igényére tudunk megoldást kínálni.

Nehéz feladat lehetett négy különböző vállalatot összekapcsolni. Mi jelentette a legnagyobb kihívást, és hogyan birkóztak meg vele? Mi volt a legfőbb változás?

Valóban nem volt egyszerű négy különböző kultúrájú, hozzáállású és kommunikációjú vállalatot összehangolni, de sikerült fokozatosan kialakítanunk a közös kommunikációs irányvonalunkat, az egyes vállalatok legjobb tulajdonságait egyesítve. A WNT kifinomult ügyfélszolgálati rendszere jól illeszkedett a CERATIZIT profizmusához és innovációjához. Egy másik nagy kihívás az SAP-rendszer integrációja volt, amely vállalatunk megrendeléseivel, online áruházával és a számviteli folyamataival is összefügg. Ezzel a feladattal is megbirkóztunk, és úgy gondolom, jó úton járunk. Megbízható partner vagyunk az ügyfeleink számára.

A CERATIZIT Magyarország Kft. a CERATIZIT Csoport tagja. Hogyan változott a csapat a WNT-s időszak óta?

Győrvári Péter, a CERATIZIT Magyarország Kft. ügyvezető igazgatója

A csapatunk nagyrészt változatlan. Budapesti székhelyű vállalatunk profi munkatársakat foglalkoztat, akik mindent megtesznek az ügyfelek és egymás támogatásáért. Ez különösen megmutatkozott most, a COVID miatt kialakult nehéz helyzetben. A korlátozások ellenére 100%-os kapacitással dolgozunk és szállítunk. A csapatunk összetartott; ahol lehetett, átálltunk otthoni irodára, és folytatjuk a munkát.

Sok vállalat tevékenykedik a forgácsolószerszámok ágazatában. Miben különbözik a CERATIZIT a többi cégtől?

Ahogy említettem, a miénk a forgácsolószerszámok legnagyobb portfóliója a piacon. Az ügyfelek minden igényére tudunk megoldást kínálni. Online áruházunk több mint 60 000 terméket kínál, amelyek 99%-át készleten tartjuk, és a rendelést követő munkanapon leszállítjuk.

Műszaki támogatással is segítjük az ügyfeleinket. Alkalmazástechnikusaink telefonon vagy szükség esetén a helyszínen is tudnak segítséget nyújtani. Műszaki képzést is biztosítunk alkalmazottainknak és ügyfeleinknek, ami naprakész tudást ad a forgácsolószerszámokhoz és a megoldásokhoz.

Keményen dolgozunk, és büszkék vagyunk az ügyfélszolgálatunkra. Nemcsak irodai alkalmazástechnikusainkra, hanem területi alkalmazástechnológus képviselőinkre is, akik rendszeresen felkeresik az ügyfeleinket, tájékoztatják őket a kínálatunkban megjelenő új termékekről és egyedi ajánlatainkról, valamint a gyakorlatban is bemutatják a legoptimálisabb megoldásainkat az ügyfeleink gépein.

Budapesti ügyfélszolgálati központunk 8-tól 19 óráig fogadja a rendeléseket és intézi a következő munkanapi kiszállításokat. Napi 24 órában is ott tudunk lenni ügyfeleinknél, ha Tool-O-Mat szerszámkiadó automatánkat választják. Igyekszünk megkönnyíteni az ügyfeleink munkáját megbízható szolgáltatásainkkal.

Mit jelent a 24 órás elérhetőség a Tool-O-Mattal? Elmondaná részletesebben, hogy mit takar ez a szolgáltatás?

A Tool-O-Mat által kínált 24 órás elérhetőség azt jelenti, hogy az ügyfélnek nem kell többé szerszámszállításra várnia. Kis- és nagyvállalati ügyfelek egyaránt közvetlenül az automatáinkból tudják kivenni a szükséges szerszámokat.

A „Tool Supply 24/7” elnevezésű szolgáltatással a CERATIZIT teljesen automatizált háttérfolyamattá tudja átalakítani a beszerzést az ügyfelei számára. A szerszámkiadó rendszer legújabb generációja – a Tool-O-Mat 840 – és a Tool Supply 24/7 egyedi megoldásai garantálják, hogy egyetlen gyártó se maradjon szerszám nélkül. A folyamatokat kifinomult szoftverek irányítják, amelyek azonnali értesítést küldenek számunkra, ha fogyóban van valamelyik szerszám az ügyfelünknél. A CERATIZIT munkatársa rövid időn belül elindul, hogy felöltse a szerszámkiadó rendszert. A folyamat teljesen automatikus, semmilyen beavatkozást nem igényel az ügyféltől. A CERATIZIT magára vállalja a teljes beszerzési folyamatot a napi készletgazdálkodástól kezdve a szállítási költségen keresztül egészen az árufeltöltésig, és garantálja a szükséges szerszámok 100%-os rendelkezésre állását. A Tool-O-Mat 840 rendkívül tágas: akár 840 terméket is képes tárolni.

A rendszer bizományos készletet tartalmaz, amely kiadásig a CERATIZIT tulajdonát képezi. Az ügyfélnek tehát semmilyen beszerzési vagy raktározási költséget nem kell viselnie, és nem kell szerszámok rendelésével foglalkoznia.

Említette az alkalmazottaknak és az ügyfeleknek biztosított műszaki képzést. Hol zajlik ez, és hogyan szervezik meg?

Nemzetközi vállalatcsoport tagjaként jó képzési háttérrel rendelkezünk, és Európa-szerte tudunk oktatást szervezni műszaki központjainkban – Kemptenben (Németország), Reuttéban (Ausztria) és Velké Meziříčíben (Csehország). Természetesen Budapesten, illetve Magyarország egyéb területein is tudunk képzést biztosítani az ügyfeleink részére. Úgy gondolom azonban, hogy a reuttei és kempteni telephelyünk látogatása – ahol a szerszámaink gyártása is megtekinthető, a keményfémportól a késztermékig – mindenki számára érdekes, és egyúttal betekintést ad vállalatunk működésébe.

A COVID-19 miatt nehéz helyzetben van az ipari ágazat, de a rossznak is meglehet a haszna. Milyen változásokat hozott önöknek a koronavírus-járvány?

Kétségtelen, hogy 2020 mindenkinek nagyon más volt, mint a korábbi évek. Úgy gondolom, sokan számítottunk valamiféle válságra, de senki nem várt olyasmit, mint ami a COVID hatására történt: területi korlátozások, kormányzati bezárások stb. A koronavírus miatt kialakult helyzet természetesen ránk is kihatott, mint minden vállalatra a piacon. Ennek ellenére a válság kezdete óta 100%-os kapacitással működünk. Semmilyen állami támogatást nem vettünk igénybe. Sikerült egyben tartanunk a csapatunkat, és biztosak voltunk benne, hogy ilyen kihívások között is rugalmasan tudunk alkalmazkodni. Lényegében egyik napról a másikra „átköltöztettük” a vállalatközpontunkat otthoni irodákba, anélkül, hogy ez negatívan hatott volna az ügyfélszolgálatunk minőségére.

Világszínvonalú logisztikai folyamatainknak és kempteni raktárunknak köszönhetően – ahol továbbra is készleten tartjuk termékeink 99%-át – a korlátozások ellenére fenn tudtuk tartani az ügyfeleinknek tett ígéretet, miszerint a 19 óráig leadott rendeléseket a következő munkanapon kiszállítjuk. Ezzel együtt is visszaestek a rendeléseink az ügyfeleinknél kialakult helyzet következtében, különösen a repüléstechnikai és a gépjárműipari ágazatban. Az ügyfelek hozzáállása is változott: óvatosabbak lettek, tartanak a fertőzés esetén bekövetkező esetleges bezárástól, emiatt korlátozzák az üzleti utazásokat és a közvetlen érintkezést a beszállítókkal, illetve különféle biztonsági intézkedéseket vezettek be. Igyekszünk minden eshetőségre felkészülni. Online webináriumot, képzéseket és egyéb tevékenységeket indítottunk, amelyeken ügyfeleink is részt tudnak venni, így kapcsolatban tudunk maradni velük, és meg tudjuk osztani velük a híreket, újdonságokat és műszaki ismereteket. Egy élő adást sugárzó online rendezvényt is szerveztünk „It’s Tool Time” címmel – elsőként ezen a területen. A rendezvényen élőben kapcsoltuk kempteni és párizsi telephelyünket, és beszélgetést tartottunk a fejlesztőinkkel és a termékmenedzsereinkkel, amelyen regisztrált ügyfelek és a sajtó képviselői is részt vehettek.

Mire számíthatnak az ügyfeleik a következő hónapokban?

Nagyon fontosnak tartjuk a találkozást az ügyfeleinkkel. Továbbra is készek vagyunk a személyes látogatásokra. Bízunk benne, hogy hamarosan visszatérhetünk a személyes műszaki képzések, a szakmai utak és a road show-k szervezéséhez. Számos tervünk van erre vonatkozóan, és reméljük, hogy mindet meg tudjuk valósítani.

A CERATIZIT csapata a koronavírus-válság alatt is keményen dolgozott és dolgozik új termékek és innovatív megoldások fejlesztésén, hogy a szerszámok és megoldások lehető legnagyobb választékát tudjuk kínálni ügyfeleinknek a forgácsolás területén. A portfóliónk újdonságait januárban megjelent UP2DATE kiegészítő katalógusunkban mutattuk be, új főkatalógusunk pedig júliusban érkezett.

A végére egy könnyedebb téma: úgy hallom, a CERATIZIT sok munkatársa nemcsak kiváló technikus, hanem lelkes kerékpáros is. Miért ezt a sportot választották?

A CERATIZIT és a kerékpársport kapcsolata a szerszámainkra és a gyártókra vezethető vissza, akik a termékeink segítségével állítják elő a biciklik különböző alkatrészeit.

A kerékpározás emellett jól tükrözi a vállalati értékeinket is, amelyeket a CERATIZIT teljes csapata elfogad:

Küzdőszellem: soha ne add fel, hozd ki a legjobbat magadból a kihívásokkal szemben!

Csapatszellem: közös munka egy célért, egymást támogatva.

Sportszerűség: tiszteld a riválisaidat, versenyezz tisztességgel, és légy kegyes győztesként és vesztesként is!

Ezeket az értékeket követve a kerékpározás az egyik legnagyobb kihívást jelentő sport, mivel harciasságot igényel, de a versenytársak nagy fokú tiszteletével. A kerékpározásban – különösen versenyszinten – tudni kell a csapattársak és a riválisok fejével gondolkodni. A kerékpárok alkatrészeinek gyártásában alkalmazott új technológiák új forgácsolási megoldásokat is igényelnek, ami komoly kihívást jelent a CERATIZIT számára.

