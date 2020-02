Első kézből a forgácsolásról és az automatizálásról

Esztergaközpontok és automatizálási újdonságok szerepeltek az idei első Mazak Nyílt Napok középpontjában.

Címkék: automatizálás eszterga esztergaközpont fémmegmunkálás Hexagon ipari robot ISCAR megmunkálóközpont nyílt nap Prevotex robot Yamazaki Mazak

A 2020. február 19-21. között tartott rendezvényen a fémmegmunkáló vállalkozások mellett a felsőoktatási intézmények hallgatói is szép számmal képviseltették magukat. Az ügyfelekkel folytatott tárgyalások során kiderült, hogy a beruházási szándék továbbra is erős a magyar beszállítói körökben, csak a kedvező piaci impulzusokra várnak a gépvásárlások elindításához.

A nyílt nap sorozaton a több mint 200 szakmai látogató az EMO kiállításon megjelent újdonságokkal – QTG-50 SG esztergaközpont, QUICK TURN 450M L esztergaközpont, illetve egy 20 kg. teherbírású MA 20/400 robottal automatizálható VCN-530C vertikális megmunkálóközpont – is megismerkedhetett a sóskúti Technológiai Központban. Az újdonságok mellett megtekinthető volt még egy TA-12 robotkar QUICK TURN 250MY esztergával, egy QT-COMPACT 200MSL eszterga Halter LoadAssistant® robottal kiegészítve, egy VARIAXIS i-500 5-tengelyes megmunkálóközpont, valamint egy VTC-530C Siemens vezérlővel ellátott megmunkálóközpont is.

„Az üzleti partnereink sorát ez alkalommal 60-80 diák egészítette ki, akik négy műszaki felsőoktatási intézményből érkeztek hozzánk. Mindig is a terveink között szerepelt, hogy a nyílt napokat a műszaki képzés számára is elérhetővé tegyünk, de most különösen nagy igény mutatkozott ez iránt, ennek is köszönhető ez a nagy szám – mondta dr. Feminger Gábor, a Yamazaki Mazak Magyarországi Fióktelepének ügyvezető igazgatója. – A tanulók egy némileg rövidebb elméleti előadást hallgattak meg a gépújdonságokról, a tesztvágásokon pedig ugyanúgy részt vettek. Minden kiállított gép, sőt még a bemutatóteremben most nem szereplő lézerrendszerek iránt is volt érdeklődés, csakúgy, mint az automatizálási és digitalizálási megoldásaink iránt. Az autóipar mellett orvostechnikai, energiaipari, olajipari beszállítók, valamint általános CNC-forgácsoló vállalkozások látogattak el hozzánk. Az autóipari beszállítókkal folytatott megbeszélések nagy része még mindig csak tapogatózó jellegű volt, vagyis felmérték a lehetőségeket és elég sok ajánlatkérést is rögzítettünk, de nem gondolom, hogy ezekből gyors üzletkötés lesz. Idén még két nyílt nap sorozatot tervezünk, de ez függ a piaci körülményektől – például a koronavírus járvány fejleményeitől – is.”

Az EMO kiállításon bemutatott QTG-50 SG esztergaközpont

A programsorozat most sem lett volna teljes a társkiállítók és szakmai partnerek jelenléte nélkül. A Halter LoadAssistant® robotrendszerrel már több szakmai rendezvényen nagy sikert aratott Prevotex Hungary, a Technológiai Központot demo mérősarokkal felszerelő Hexagon Metrology Kft., a korszerű szerszámbefogó rendszereket felvonultató Protool Kft, valamint a VCN-530C gép felszerszámozását biztosító Iscar Hungary Kft. révén a látogatók a fémmegmunkálás folyamatának perifériáival is megismerkedhettek.

Társkiállítói vélemények

Török Péter, mérnök üzletkötő, Iscar Hungary Kft.

Az alumínium megmunkálást végző VCN-530C függőleges megmunkálóközpontba épített Nakanishi orsó az alapból 18 ezres fordulatszámot akár 80 ezerre is képes emelni. Ez a kisebb méretű fúró- és gravírozószerszámok esetében szükséges. Az Iscar – az elektromobilitás terjedésétől nem függetlenül – nagy figyelmet fordít az alumínium forgácsolás folyamatainak fejlesztésére, így nem meglepő, hogy a VCN-530C gépet is Iscar maró- és gravírozószerszámokkal szerelték fel az adott alkalmazáshoz. Olyan látogató is érdeklődött a megoldásunk iránt, aki az elektronikai iparból érkezett, forgácsolással tehát eddig nem is foglalkozott, de a gép és a szerszám kombinációja talán még számára is hasznos lehet.

Márkus Péter, alkalmazásmérnök, Hexagon Metrology Kft.

A múlt héten telepítettük a TI GO SF koordináta mérőgépet a Technológiai Központban és arra készülünk, hogy huzamosabb ideig itt is marad, így a gép gyakorlatilag egy demo sarokként fog működni a továbbiakban. A mérőgépet kifejezetten gyártócsarnokbeli használatra tervezték, hajtásrendszere golyóscsapágyas és a kerekek révén akár könnyen át is helyezhető az üzemen belül. Alap mérési bizonytalansága 2,2 + L/300 mikron, egy 300 mm hosszú munkadarab esetében tehát a pontatlanság 3,2 µm. Ez meglehetősen magasnak számít, hiszen a konstrukciót nem csak a maximális pontosságra, hanem a várható működési körülményekre is fel kellett készíteni.

