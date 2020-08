Elérhető automatizálás a magyar kkv-k számára

A moduláris rendszerek alkalmazása és a tervezési feladatok csökkentése a kkv-k számára is megtérülő beruházássá teszi a robotizálást

Címkék: automatizálás hegesztés hegesztéstechnika hegesztőrobot ipari robot kis- és középvállalkozások technológiai fejlesztése KKV robot robotika Unitech Industries Kft.

Az olyan előre nem látható helyzetek, mint a jelenlegi koronavírus járvány, arra is rávilágítanak, hogy mennyire fontos az, hogy egy vállalkozás képes legyen nagyon rugalmasan változtatni a termelési költségeit és kapacitását. Hagyományosan az automatizálás jelent megoldást erre az igényre, amit viszont a kis- és középvállalatok jó ideig nem engedhettek meg maguknak a magas bekerülési költségek miatt. Az elmúlt években azonban olyan megoldások jelentek meg ezen piaci szegmens számára, melyekkel a kkv-k is hozzáférhetnek a legmodernebb robotizálási technológiákhoz. Kiss Barnabás, az Unitech Industries Kft. tulajdonosa a kisvállalkozások számára is elérhető robotikáról beszélt a TechMonitor olvasóinak.

Hogyan jutottak el a kertészeti gépek gyártásától a modern robotikáig?

Korábban egyéni vállalkozóként édesapám mezőgazdasági, kertészeti gépek gyártásával, valamint műanyagipari gépek és azok részegységeinek gyártásával foglalkozott. 2008-ban kezdtük meg a közös munkát, és 2011-ben alapítottuk meg az Unitech Industries Kft.-t. A munka kezdetben főként tervezési feladatból és kisebb berendezések építéséből állt. Az egyedi gépek gyártása jó pár éven keresztül meghatározta a fiatal vállalkozás életét, az ügyfelek pedig a műanyagipartól a kompozit-alapanyagok gyártásán át az autóiparig számtalan iparágból képviseltették magukat.

A robotizálás három évvel ezelőtt vált az Unitech fő csapásirányává – nem elhagyva a robotika világával egyre inkább összefonódó célgépgyártást. A gépkiszolgálás, az alkatrész-pozicionálás és a robotizált hegesztéstechnika területein rendelkezünk a legnagyobb tapasztalattal és kompetenciával, és a jövőben tudatosan igyekszünk olyan munkákat felvállalni, ahol ezeket az ügyfelek támogatásában kamatoztatni tudjuk.

Mik jelenleg integrátorként a cég fő erősségei?

A fent elmondottakból is következik, hogy nem iparágakra, hanem sokkal inkább technológiákra specializálódtunk. Az elektronikai iparban például – már csak a méretekből kifolyólag is – kevésbé előnyös a mi szaktudásunk, de ezt nem lehet tudatos szakosodásnak nevezni. A forgácsoló-, élhajlító, prés- vagy éppen szegecselőgépek kiszolgálása és a robotizált hegesztéstechnika a mi valódi világunk. Az ipari automatizálás terén főleg saját részegységeinkből építkezünk, de bármilyen egyedi gép/célgép építéséhez megvan a szakembergárdánk.

A házon belül kifejlesztett automatizálási részegységek mások számára is elérhetők?

Egyre több automatizálási részegységet értékesítünk külön is, vagyis nem csak rendszereket építünk azokból. Ilyen részegységek a munkadarab-pozicionálók hegesztési feladatokhoz, a robotpozicionálók vagy a lineáris pályák, amiből az évek során komplett moduláris rendszereket fejlesztettünk ki. Ezeket a részegységeket más gépgyártók vagy végfelhasználók számára értékesítjük, akik maguk is rendelkeznek tervezési kapacitással, de nem terveznek meg egy gyártócellához külön minden részegységet, hanem kész rendszereket építenek be. Láttuk az erre vonatkozó piaci igényt, ezért kezdtünk bele a saját részegységeink kereskedelmi forgalmazásába.

Hol tartanak a magyarországi kis- és közepes vállalkozások a gyártás automatizálásában?

Számos magyar gyártó cég eljutott már a felismerésig, hogy a termelés bizonyos részét automatizálni kell, de nagy részük továbbra is fél megtenni a kezdő lépéseket. Az elmúlt években, ha olyan megrendelés érkezett, amihez a meglévő kapacitások nem bizonyultak elegendőnek, akkor annak pályázatos gépbeszerzéssel és több gépkezelő alkalmazásával igyekeztek eleget tenni. Mondani sem kell, hogy ez idővel milyen rugalmatlanná tette a vállalkozások működését, és az országos szakemberhiány szinte mindenhol a növekedés gátjává vált. A jövő inkább a meglévő kapacitások nagyobb kihasználása, amihez – a munkatársak képzésén túl – az automatizálás jelenti a kulcsot. Ezt a stratégiai váltást azonban nehéz átlátni, főleg a jelenlegi bizonytalanabb piaci környezetben. Figyelemmel kell lenni arra, hogy milyen feladatokat érdemes automatizálni, és hogyan fejlesszük tovább a teljes értékláncukat ahhoz, hogy ne maradjanak szűk keresztmetszetek, hanem az automatizálás valódi növekedést eredményezzen a termelékenységben. A cégvezetés és az alkalmazottak képzése ugyanúgy a siker elengedhetetlen részét képezik.

Ezek valódi dilemmák, és azt látjuk, hogy az automatizálás terén kezdő vállalkozások sokkal nehezebben teszik meg az első lépést, mint ahogy a robotokat már használó cégek a másodikat vagy akár a sokadikat. A robotizált gépkiszolgálás vagy éppen hegesztés ugyanis már a kisebb magyarországi kkv-k számára is megtérülő beruházásnak számít, bár nem feltétlenül az egy, hanem inkább a két műszakos munkarendben.

Az automatizálás kérdésköre azonban szinte minden gyártó céget érdekel, így csak a kezdő lökés hiányzik ahhoz, hogy ők is szintet lépjenek. Az elhatározást a magunk részéről sztenderd megoldások kifejlesztésével is igyekszünk elősegíteni. Egy gépkiszolgáló vagy hegesztő robotcellát szinte teljes egészében létre tudunk hozni a saját sztenderd megoldásainkból, ami költséghatékonyságot jelent az ügyfél számára is. De számunkra is ez jelenti a versenyelőnyt, hiszen ha minden munkát egyedi feladatként kezelnénk, akkor olykor még a nyugati integrátorokkal szemben is drágábbnak bizonyulnánk. A tervezési munka lerövidítésével viszont kifejezetten versenyképes árakat és határidőket tudunk kínálni. A rugalmasságunk pedig adott, így már eljutottunk arra a szintre, hogy az elismert robotgyártók is ajánlanak minket adott feladatok elvégzésére.

Milyen pluszt képes adni egy független integrátor a gépeket, robotokat gyártó multinacionális cégekhez képest?

Bár a gépkiszolgálásra a nagyobb szerszámgépgyártók már saját robotrendszereket is kínálnak, általánosságban elmondható ezekről, hogy szűkebb funkciók ellátására képesek, mint egy független integrátor által testreszabott megoldás. Ha már olyan igények merülnek fel, hogy ne csak be- és kirakodni kell a munkadarabot, hanem minőség-ellenőrzést, jelölést, sorjázást, mosást stb. is kell végezni, akkor az uniformizált megoldások hamar eljutnak a teljesítőképességük határára. Ezek a robotok jellemzően könnyen programozhatók – például dialógusablakok segítségével –, ami adott esetben előnyös, de ha a sebesség is számít, akkor ezek az egységek már értékes másodperceket veszítenek minden ciklusban egy jobban paraméterezhető rendszerhez képest.

A rendszereinket úgy fejlesztettük ki, hogy mind a gépkiszolgálásban, mind a hegesztéstechnikában bármely robotgyártó termékét képesek legyünk integrálni. A gyakorlatban az ügyfelek az esetek 90%-ában előre meghatározzák, hogy milyen robotot építsünk be, de ez az arány azért ilyen magas, mert jórészt olyan cégeknek dolgozunk, amelyeknél már eddig is volt automatizálás, és ezek a cégek jó eséllyel olyan robotot választanak, amit már megismertek. Ha az automatizálási piac új belépőkkel bővül, akkor a várakozásom szerint egyre többször határozhatjuk meg mi, hogy ilyen robot kerüljön a cellába. A gépkiszolgálást éppen most alakítjuk át oly módon, hogy kollaboratív robotot is képesek legyünk beépíteni. Ezt követi majd a hegesztéstechnika kollaboratív robotos továbbfejlesztése.

Mik a családi vállalkozás jövőbeli céljai?

A termékpalettánkkal a nyugati minőséget céloztuk meg, így középtávon a részegységeket, hosszabb távon pedig már a komplett cellákat is szeretnénk Nyugat-Európában értékesíteni. Az árakat azonban olyan szinten tartjuk majd, hogy az automatizálás már egy kisvállalkozás számára is megtérülő beruházás legyen.

Molnár László