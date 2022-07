Eldőlt a kánikula egyik kérdése

A klímát nem veri, de a ventilátor is adhat kicsivel hűvösebbet

Címkék: légkondicionálás légkondícionáló siemens szimuláció szimulációs szoftver ventilátor

Hova kerüljön a jéggel teli palack, a ventilátor elé vagy mögé? –mérnökök vizsgálták, hogyan lehet még hatékonyabbá tenni a ventilátorok alkalmazását. Számítógépes szimulációval döntötték el az örök vitát!

Amikor tombol a kánikula, a legtöbben a légkondícionálót használják, feltéve, hogy rendelkeznek ilyen készülékkel. Ám mihez kezdhetnek azok, akik a lehető legtöbbet szeretnék kihozni a ventilátoraikból?

A számítógépes szimuláció szakértői, a Siemens Simcenter csapata kezdett el azzal foglalkozni, hogyan tehetik környezetbarát, mégis hatékony módon hűvösebbé otthoni munkaállomásaikat. Szimulációval tesztelték, hogyan lehet feldobni egy egyszerű ventilátor teljesítményét.

A ventilátor mögött

Két megoldást is modelleztek: egy jéggé fagyott vizet tartalmazó palackot rögzítettek a ventilátor mögött, illetve előtte, ahogy a képeken is látható. Utóbbi 27%-kal bizonyult hatékonyabbnak a hűtés tekintetében a szimuláció alapján. Ezt követően a csapat a valóságban is kipróbálta az új hűtési technológiát és az egyikük otthon rögzített is egy jégbe fagyott palackot a ventilátorára. Ez kicsivel jobban segített optimalizálni a hőérzetet és némileg enyhítette a melegben tapasztalható tüneteket, könnyebb volt koncentrálni a munkára a ventilátor közelében lehűlt levegőben.

A ventilátor előtt

A kánikula egyik fő kérdése tehát eldőlt: a ventilátor elé érdemes helyezni a jéggel teli palackot.

Ugyanakkor a prototípus-tesztelés során derült ki, hogy a környezeti levegőből lecsapódó párát mindenképpen fel kell fogni valahogy, különben a vízcseppek tócsát képezhetnek a ventilátor közelében. Azaz, csak óvatosan!

Az ipari felhasználásra tervezett Simcenter Flotherm szoftver ismét megmutatta, hogy az olyan hétköznapi esetekben is érdemes lehet bevonni a szimulációt, mint egy otthoni ventilátor felturbózása.

www.siemens.hu