Egyelőre veszi a koronavírus által állított akadályokat az építőipar

Címkék: építőipar válság vírus

A csökkenő cégalapítási szám ellenére az építőipar még a bizakodóbb iparágak közé tartozik. Mind a nemzetközi, mind a hazai kilátások csak enyhe termelési visszaesésről és hangulatesésről tanúskodnak.

2020 áprilisában csupán 293 építőipari vállalkozás indult hazánkban, ez ugyan alacsonyabb, mint az elmúlt három évben tapasztalt értékek, de még mindig a 2016-os havi átlag felett van. „Az építőipari adatokban egyértelműen meglátszik a koronavírus okozta gazdasági visszaesés hatása, ugyanakkor a hosszú távú projektek egyelőre lendületben tartják az ágazatot” - mondja Pertics Richárd, az Opten céginformációs szolgáltató elemzője.

Az áprilisi 293 új induló vállalkozás azért is különleges, mert a cégtörlések száma is csupán csak 297 volt a hónapban. A legtöbb ágazatban még „békeidőben” is elfogadhatók lennének ezek az arányok. Ezzel együtt az áprilisi cégalapítási érték 45 százalékkal kevesebb a márciusi értéknél, a visszaesés ebből a szempontból jelentős. Összágazati szinten is hasonló arányú visszaesés tapasztalható, de az építőipari cégalapítási számok rendkívül magas bázisról indultak, így az azonos arányú visszaesés is pozitív mértékben emeli ki a szektort a többi ágazat közül. Az ágazatban működő vállalkozók bizakodására engednek következtetni, hogy a korlátozó intézkedések ellenére sokan járták végig a cégalapítási procedúrát március és április során.

Hasonló eredményeket tükröznek az egyéb iparági mutatók is. A márciusi termelési volumen is csupán 3,4 százalékkal alacsonyabb az előző év azonos időszakánál, de ezt a csökkenést részben már jelezte a 2019. év végi rendelés állomány csökkenése. A szerződésállományt tekintve már kevésbé optimista a helyzet. A március végi szerződésállomány már több mint 16 százalékkal maradt el az egy évvel korábbitól, hosszabb távra nézve ez már komolyabb bizonytalanságot vetít előre.

Az Építési Vállalkozók Országos Szövetségének jelentésében is rövid távon még a pozitív jelenségek dominálnak. Az ágazatban a COVID-19 megbetegedések egyelőre nem akadályozzák a munkát, és a csökkenő rendelésállomány lehetővé teszi a korábbi csúszásban lévő projektek felgyorsítását. A munkahelyüket esetlegesen elvesztő dolgozók más vállalatoknál találnak munkát.

A végrehajtási eljárások száma a moratóriumoknak és az üzleti tolerancia növekedésének köszönhetően rekordalacsony értéken zárt áprilisban. Egy hónap alatt mindössze 83 vállalkozás ellen indult végrehajtás, ami a februári értéknek csupán a 7 százaléka. A felszámolási, végelszámolási és kényszertörlési értékekben egyelőre nincs meglepetés, az április értékek mindegyik megszüntetésre irányuló eljárás esetén illeszkednek az elmúlt egy év adatai közé.

Nemzetközi viszonylatban is elmondható, hogy az építőipar még a szerencsésebb ágazatok közé tartozik. Az Európa Tanács EU-ra vonatkozó ESI hangulatindexe is az építőipart jelöli meg a legkevésbé csökkenő ágazatnak.

Az Opten – Cégfluktuációs Index (az adott időszak alatt törölt és alapított cégek számát viszonyítja az időszak elején rendben működőkéhez) áprilisra vonatkozó értéke átlagosan 10 százalék körül mozgott az építőiparban. Megyei szinten nézve a vizsgált időszak alatt az Opten – CFI Vas, Csongrád és Baranya megyékben érte el a legjobb értékeket, míg a legmagasabb fluktuációt Budapest, Heves és Borsod-Abaúj-Zemplén megye produkálta.

Opten – CFI megyénként az építőiparban, 2020.április

Megye Alapítások Megszűnések Felszámolások* Opten - CFI Vas 3 0 0 4,22% Csongrád 1 5 1 4,77% Baranya 4 4 2 6,23% Békés 2 2 3 6,38% Zala 4 1 0 6,45% Somogy 3 2 0 6,46% Győr-Moson-Sopron 7 5 2 7,02% Komárom-Esztergom 9 1 3 8,30% Tolna 3 3 0 8,53% Veszprém 5 5 0 9,49% Fejér 11 5 5 9,96% Bács-Kiskun 12 3 0 10,09% Nógrád 2 3 1 10,53% Hajdú-Bihar 13 7 0 12,22% Pest 46 54 3 13,47% Szabolcs-Szatmár-Bereg 18 3 3 13,72% Jász-Nagykun-Szolnok 12 1 4 13,83% Heves 8 5 3 15,38% Borsod-Abaúj-Zemplén 23 5 5 16,04% Főváros 107 183 17 23,36% ÖSSZESEN 293 297 52 10,32%

*Újonnan indult eljárások