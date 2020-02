Egy ráckevei garázsból az árnyékolástechnika élvonalába

FANUC fröccsgépekkel készülnek az Arter’s Kft. ismert és elismert termékei

Címkék: elektromos fröccsöntőgép Fanuc fröccsöntés műanyag műanyagfröccsöntés műanyaggyártás műanyagipar roboshot

A pest megyei Ráckeve egyik kivezető utcájában, családiházas környéken található az Arter’s Kft., vagy ahogy a legtöbben ismerik: a Viski család telephelye. Az üzem, amely kívülről egészen beleolvad a környék hangulatába, egy garázsból nőtte ki magát, hamarosan pedig még tovább fejlődik – igaz már egy másik telephelyen. A fröccsöntött árnyékolástechnikai alkatrészek gyártásáról, illetve a FANUC fröccsgépek termelésben elfoglalt helyéről Viski Csaba, az alapító Viski Gyula fia mesél.

Családi cég, amelybe mindenki beleadja a magáét

„Már gyermekként is vonzott a gyártás, érdekelt, hogy mi hogyan működik és mivel bőven voltak feladatok, a szüleim minket, gyerekeket is bevontak az egyszerűbb munkákba.” -emlékszik vissza Viski Csaba. „Ez a családi összetartás azóta sem változott. Bár édesapám már inkább a háttérbe vonult, a mai napig részt vesz a cég életében, édesanyám a pénzügyes szerepét látja el, én magam pedig tervezem az új termékeket, dolgozom a gépekkel és intézem a szállítást. A gyermekeim pedig időről időre, hozzám hasonlóan, kiveszik a részüket a feladatokból.” – folytatja.

A nyolcvanas években alapított családi vállalkozás valódi sikertörténet: egy lehetetlennek látszó feladat megoldására jött létre. Egy apró fröccsöntött alkatrész elkészítését vállalta el akkor Viski Gyula, és a kezdeti kudarcok ellenére sem adta fel a próbálkozásokat. Tanfolyamok és részidős képzések elvégzésén keresztül tanult bele a műanyagipari munkákba, megismerte a fröccsöntést és igen hamar az árnyékolástechnikai iparágban találta magát a cég.

„A technikusi végzettségem megszerzése után szerszámkészítőként egy ideig gyakornok voltam, majd visszatértem Ráckevére és a családi cégben kezdtem dolgozni. Munka mellett levelezőn jártam Kecskemétre a GAMF-ra , ahol a műanyagipari mérnök szakirányra toboroznom kellett az embereket, hogy egyáltalán elinduljon. Szerencsére sikerült és nemcsak én, de az összes többi csoporttársam is sikerrel elhelyezkedett a szakmában.” – mesél tanulmányairól Viski Csaba. A tanulással azóta sem állt le, folyamatosan keresi azokat a lehetőségeket, amelyekben tanulhat: legyen szó workshopokról, termékbemutatókról vagy szakmai rendezvényekről.

A fröccsöntés minden lépcsője

Az üzemcsarnokba érve a legújabb technológiát alkalmazó elektromos fröccsöntőgépek mellett a mai napig dolgozik a cég első, csehszlovák gyártmányú gépe is. Ebből jól látszik a folyamatos fejlődés és a fejlesztések eredménye. „Az elmúlt években felgyorsult a növekedésünk. A válság óta két-három évente vásároltunk új gépeket, de az elmúlt pár évben minden évre jut egy-egy beruházás, idén pedig két fröccsöntőgépet is vásároltunk. Mindezt saját erőből, hitel és lízing nélkül.” A legújabb elektromos gépeket pedig a FANUC Hungary Kft-vel közösen választották a cég által tervezett és gyártott termékek elkészítésére, és jelenleg nem is gondolkodnak más gyártó gépein.

A Viski család számára az elektromos és az hibrid fröccsöntés azonban korábban sem volt ismeretlen. A régebbi hidraulikus gépeket újabb és tisztább működésűekre cserélték, majd ahogy Európában terjedni kezdett a hibrid és elektromos fröccsöntési technológia, abba is beruháztak. A szervohajtású hidraulikus gépek felé nyitottak először. A gyártás során elérhető pontosságban és energiahatékonyságban kiválónak bizonyultak ezek a gépek, ám ennek költségeit még magasnak érezték. Vettek két szervomotorral hajtott hidraulikus gépet kedvezőbb áruk és alacsony energiafogyasztásuk miatt, de ezeknek a gépeknek a pontossága és kezelhetősége nem volt megfelelő. Végül a gyártás során elérhető legnagyobb pontosság és energiahatékonyság iránti töretlen elkötelezettség meghozta gyümölcsét és amióta beszerezték az első elektromos FANUC fröccsöntő gépet, Sanyit majd a másodikat FanucÖcsit, ez a géptípus a kedvenc a cégnél.

„Nem akartam elhinni, hogy valóban olyan pontos a mozgása, mint amit állítottak róla. De a tapasztalatok azt mutatják, hogy mégis, akkor is, amikor maximális sebességekkel és terheléssel , hosszú ideig dolgozunk rajta. Mindezt pedig úgy éri el a gyártó, hogy közben egy egyszerű, jól kezelhető és könnyen karbantartható gépről van szó.” – mondja a gépről Viski Csaba. „A FANUC-tól mindig jól felszerelt az összes funkcióval ellátott gépet kapunk. Nincs szükség találgatni megrendeléskor, hogy milyen feláras extrákat kérjünk a gépbe, mert minden Fanuc gép alapáron mindent tud, mindenre fel van készítve. Így elérhető a prégelés, az intelligens szerszámvédelem, a kilökővédelem, a precíziós adagolás és az intelligens záróerő meghatározás is. Ráadásul a magyar képviselet szakemberei minden esetben segítőkészek és gyorsan reagálnak a felmerülő igényeinkre” – teszi hozzá.

„Ha tehetnénk, talán minden gépünket ilyenre cserélnénk most azonnal.”

Az elégedettség legjobb mércéje talán pont az, hogy a legutóbbi, egyre gyorsabb ütemű beruházások során FANUC gépek mellett döntött a kis családi vállalkozás. A fejlesztés motorja pedig az innovaivitás mellett a minőség és a hatékonyság. „Nem elhanyagolható szempont az sem, hogy könnyen automatizálható, robotizálható és megbízható, minőségi gyártásra képes gépekre van szükségünk. Ugyanis az üzemünkben mindössze egy alkalmazottunk van, vele és édesapámmal hárman látjuk el a napi működési feladatokat. Ezt pedig csak úgy tudjuk megvalósítani, hogy a gépeknél csak a szerszámcsere, a programbeállítás és az indítás során van szükség emberi beavatkozásra, a többi folyamatot a gép önállóan végzi és a gyártás során felmerülő kisebb változásokra, amik megváltoztatnák a termék minőségét, a gép önműködően reagál, szükség esetén módosítja az érintett paramétereket. Ez a magas színvonalú gyártásban nálunk elengedhetetlen” – árulja el a cég működéséről Viski Csaba.

A minőség szinonimája az árnyékolástechnikában

„A szakemberek ismernek minket, és mivel a szállításkor személyesen találkozom velük, van lehetőségünk egyeztetni a fejlesztési lehetőségekről, új ötletekről. Ezért is tudunk évente akár négy-öt új terméket piacra dobni. Ez pedig biztosíték arra, hogy a szoros versenyben is elismertek maradjunk.” – mesél a fejlesztési folyamatról Viski Csaba, majd hozzáteszi: „a fejlesztés mentett meg minket a válság idején is. Tudtuk, hogy milyen irányba menjünk tovább, kerestük a megoldásra váró problémákat és találtunk olyan területet, amelybe át tudtuk csatornázni a termelési kapacitásunkat is. Ekkor kupakokat gyártottunk a csomagolóipar számára, amivel azóta sem álltunk le és folyamatosan keressük a minél környezetkímélőbb megoldásokat ezen a területen is”

Természetesen egy ilyen örökmozgó tulajdonossal a vállalat egy percre sem áll le a fejlesztésekkel és az ötleteléssel. Jelenleg ugyan zakatol az építőipar, így a Viski termékekre is hatalmas a kereslet – nemcsak Magyarországon, hanem a környező országokban is –, azonban a család már új fejlesztésen, termékpalettán töri a fejét egy új területen a jelenlegi igények kiszolgálása mellett. Ebben a lendületben pedig a FANUC gépek és a FANUC Hungary Kft. hasonlóan dinamikus csapata kitartó partner lesz.

Kun Zsuzsi