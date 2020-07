Egy gyártó, egy vezérlés, egy eredményes kapcsolat

A Fitting-Ker Kft. a Mazakot választotta

Autóipari és vasúti alkatrészek, fékrendszerek, pneumatikai eszközök, erőművek számára készült alkatrészek és számos más termék kerül legyártásra a Fitting-Ker Kft. gyártóüzemében. Szerszámgép-felhozatalukban domináns a Mazak modellek száma, a gyárban jelenleg 23 Mazak gép, köztük 16 CNC-eszterga és 7 megmunkálóközpont működik, mint például QUICK TURN SMART és QUICK TURN NEXUS modellek, HYPER QUADREX vagy HCN 4000-II. A két cég közötti együttműködés 14 éve, 2006 óta tart.

A mai Fitting-Ker Kft.-t megalapozó kezdeti, egészen 1967-ig visszamenő esztergálási tevékenység a 80-as években rohamos növekedésnek indult, 1991-ben érte el mai céges formáját. A szakképzett munkaerő, a modern géppark és komplex termelési folyamataik olyan rugalmasságot tesznek lehetővé a cég számára, amely biztosítja – még a folyamatosan változó piaci feltételek mellett is – a kivételes minőségű termékek gyártását. A több mint 100 főt alkalmazó vállalat jelenleg 16 CNC-esztergával és 7 CNC-megmunkálóközponttal rendelkezik, mintegy 2 300 000 euró értékben.

Az alapítók induláskor azzal a döntéssel vágtak neki beruházásaiknak, hogy nemcsak egyszerű gépvásárlást, hanem lehetőleg rögtön egy előre megfontolt és alaposan kidolgozott teljes gépbeszerezési stratégiát szeretnének kivitelezni. A cél egy egységes termelési környezet kialakítása, egy integrált vezérlőbázissal rendelkező géppark fejlesztésének elindítása volt. Első gépbeszerzésük tárgya egy Mazak QUICK TURN NEXUS 100 esztergaközpont volt, amely rendkívüli termelékenységével és megbízhatóságával meggyőzte a cégvezetést arról, hogy a Mazak ideális partner a kívánt termelési környezet kialakításához. A 2006-ban már magyarországi irodával rendelkező, akkor még budaörsi székhelyű Yamazaki Mazak a világszinten elismert japán precizitásnak és technológiai fejlesztéseknek köszönhetően kivételes minőségű szerszámgépek mellett gördülékeny háttértámogatást is biztosít.

„Már a kezdetektől azzal a konkrét beszerzési stratégiával indultunk, hogy egy gépgyártót és egy vezérléstípust alkalmazunk. A Mazakot választottuk” – mondta Takács Levente, a Fitting-Ker ügyvezetője. A cég számos iparág számára gyárt alkatrészeket, különös tekintettel a vasútiparra, így termékeik között például vasúti fékrendszer alkatrészek is megtalálhatóak. „A 4-5 tengelyes megmunkálást igénylő fém alkatrészek gyártására specializálódtunk, amelyekhez egyedi gyártástervet dolgozunk ki az ügyfelek által biztosított rajzok alapján. Változatosak a megrendelések; 20-30 darabos szériáktól több ezer darabos sorozatokat is gyártunk” – folytatta Takács Levente.

A folyamatosan fejlődő Mazak-technológia lehetővé teszi a gyors átállást, amely ilyen nagy termékpaletta esetén kifejezetten fontos. A Smooth CNC technológia a korábbiakhoz képest még egyszerűbbé teszi az új alkatrészek gyártásához szükséges programok elkészítését.

A 2006 óta tartó kapcsolat a Fitting és a Mazak között a kölcsönös bizalmon és a magas színvonalú technikai és értékesítési támogatáson alapul. „Mérnökeink sokat dolgoznak együtt a mazakos kollégákkal. Gyakran végzünk tesztvágásokat a Mazak sóskúti Technológiai Központjában is. Nemrég egy összetett előzetes koncepciót sikerült késztermékké fejlesztenünk a Mazak alkalmazástechnológusai segítségével. A magyar Mazak rendkívül jó szerviz- és alkatrészellátással rendelkezik, ami számunkra különösen fontos tényező.”

A Fitting-Ker egy új, QUICK TURN SMART 100S-sel integrált robot gyártócella bevezetésekor is számíthatott a Mazak támogatására. „Magasabb szintre akartunk lépni a high-tech megmunkálás területén, főleg az automatizálásban. A QUICK TURN SMART tökéletesen megfelelt erre a célra mind munkatérméret, mind szerszámtár szempontjából.”

A két cég között továbbra is folyamatos az együttműködés; legutóbb 2019 első felében került beszerzésre egy új, kis méretű alkatrészek nagy sebességű megmunkálására alkalmas HCN-4000 vízszintes megmunkálóközpont, a jövőbeli beruházásokról pedig jelenleg is zajlanak az egyeztetések. Kölcsönösen bízunk benne, hogy az eddigi sokéves munkakapcsolat a jövőben is hasonlóan sikeres marad.

