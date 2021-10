Egy asztalnál a gyártásautomatizálás óriásai!

Szeptember 20–24. között Törökbálintban gyűltek össze a gyártásautomatizálás specialistái

Címkék: automatizálás Fanuc ipari robot kollaboratív robot Lenze megfogó robot robotika Schunk Turck

Ismét személyesen. Alighanem sokak fejében fordult meg ez a gondolat, amikor átlépték a FANUC székházának küszöbét, és a kihalt bemutatóterem és a fertőtlenítőpontok helyett élettel teli csarnokot láttak, ahol minden kiállított gyártásautomatizálási megoldást kisebb-nagyobb embercsoportok vettek körül. A FANUC, a Lenze, az Euchner, a Turck és a Schunk által szervezett Automatizálási Napok már a „régi szép időket” idézték, a beruházási kedv pedig szintén bizakodásra ad okot.

Az egyhetes rendezvényen az öt gyártásautomatizálási óriás – a FANUC, a Lenze, a Schunk, a Turck és az Euchner – közös erővel mutatták be a robotika, a biztonság- és szenzortechnika, a megfogás-, illetve a hajtástechnika legújabb trendjeit és megoldásait. Az első, kizárólag oktatási intézmények részére szervezett napot követő négy szakmai nap gerincét az interaktív panelbeszélgetések adták, melyek során egy teljes gyártósort bontottak részfolyamatokra, megvitatva a folyamatban rejlő optimalizálási lehetőségeket (decentralizált automatizálás, nyomon követés, állapotfigyelés, 2D és 3D minőség-ellenőrzés, hajtástechnológiák, távoli elérés és adatgyűjtés, robotizáció, megfogástechnika stb.).

A bemutatóteremben interaktív és szemléletes példák demonstrálták a gyakorlatban is a panelbeszélgetésben említett témákat. A FANUC többtucatnyi bemutatóeszközén, robotján, szerszámgépén és automatizált rendszerén túl a Lenze, az Euchner, a Turck és a Schunk is csatarendbe állította saját megoldásait, így valódi kiállítási hangulatot teremtettek az ingerszegény hónapokban.

A gyártásautomatizálás óriásainak véleményei

Mezei Tamás, a FANUC Hungary Kft. ügyvezető igazgatója

Mezei Tamás, a FANUC Hungary Kft. ügyvezető igazgatója

Ez egy várva várt, és az eredmények tükrében már elmondhatom, hogy hiánypótló rendezvény volt. Egy komplett gyártósori tematikát bemutatva szólítottuk meg azokat a célgépépítőket, mérnökirodákat és végfelhasználókat, amelyek érdeklődnek a gyártásautomatizálás legújabb vívmányai iránt. A szimulált élelmiszeripari gyártósor a csomagolt áruig követte végig a termék útját, és szegmensekre lebontva néztük meg, hogy az öt cég milyen megoldásokat tud ajánlani az adott művelethez. Ezek a megoldások természetesen egyéb iparágakban is hasonlóan hatékonyan tudnak működni.

A továbbra is jelen lévő bizonytalanságok miatt nehéz konkrét várakozásokat megfogalmazni egy-egy rendezvényre. Alapvetően naponta 50 főt szerettünk volna Törökbálintra csábítani, de a regisztrációk alakulása messze felülmúlta a várakozásainkat. Az egy oktatási és a négy szakmai nappal összességében több mint 300 szakmabelit értünk el, a kis mérnökirodáktól a legnagyobb multinacionális cégek vezető beosztású munkatársaiig.

A robotos gépkiszolgálást demonstráló alkalmazásban a robot nem megfogót használt, hanem a satut helyezte be a gépbe a munkadarabbal együtt, majd a másik szerszámgéphez egy másik satut emelt fel

A termékválasztékunkból szinte mindent felsorakoztattunk a fröccsöntőgépeken kívül, amiket most nem éreztünk relevánsnak. Felvonultattuk azonban a marógépeinket, a huzalszikra-forgácsolóinkat, a gépkiszolgáló robotokat, a pick&place alkalmazásokat, valamint a kollaboratív robotmodelleket, mindent kiegészítve a legmodernebb perifériákkal és tartozékokkal. A tavaly bemutatott CRX kollaboratív robotunkkal sokan még nem találkozhattak élőben, így azt sokan igyekeztek személyesen is megtapasztalni. A kapunk mindig nyitva áll, ezért aki lemaradt a rendezvényről, annak csak keresni kell minket a saját gyártástechnológiai kérdéseivel, mi igyekszünk majd megválaszolni azokat.

Vitányi Róbert, a Schunk Intec Kft. cégvezetője

Vitányi Róbert, a Schunk Intec Kft. cégvezetője

A pandémia ideje alatt mi is, és a vevők is inkább távol tartottuk magunkat a nyilvános szakmai rendezvényektől, ezért az Automatizálási Napok volt idén az első szakmai rendezvény, amin részt vettünk. Valószínű, hogy korábban nem is lett volna értelme megrendezni egy hasonlóan nagyszabású találkozót, mert a cégek által lefektetett szabályok miatt jó eséllyel nem jött volna össze elegendő érdeklődő. Az Automatizálási Napok ötlete is még a pandémia előtt fogant, de csak most volt érdemes leporolni a tavalyi terveket. Így is sok kétség volt bennünk a szervezés során, de a regisztráció megnyitásakor minden bizonytalanságunk elszállt.

A panelbeszélgetés témája mindennap ugyanaz volt: egy szimulált élelmiszeripari gyártósoron mentünk végig, és az öt automatizálási szakértő elmondta, hogy az egyes műveletek milyen részegységekkel, rendszerekkel automatizálhatók és optimalizálhatók. Bár a Schunk erősebb a gépipar és a gépgyártás terén, a széles termékválasztéknak köszönhetően egy élelmiszeripari alkalmazásban is be tudtuk mutatni a szinergiákat. A bemutatóteremben pedig a FANUC új CRX robotjához kapcsolódó termékeinket állítottuk ki. A robotos gépkiszolgálást demonstrálta két másik alkalmazás, köztük egy különleges projekt, ahol a robot nem megfogót használ, hanem a satut helyezi be a gépbe a munkadarabbal együtt, majd a másik szerszámgéphez egy másik satut emel fel. A kollaboratív megfogók iránt is megjelent már a valós piaci igény – mindeddig a kollaboratív robotokra is jórészt hagyományos megfogókat szereltek –, így ez a termékcsaládunk is komoly hangsúlyt kapott az Automatizálási Napok ideje alatt.

Nagy József, a Lenze Hajtástechnika Kft. kereskedelmi vezetője

Nagy József, a Lenze Hajtástechnika Kft. kereskedelmi vezetője

Igyekeztünk személyes látogatásokkal tartani a kapcsolatot a vevőkörrel, de számunkra is ez volt idén az első alkalom, hogy nagyobb szabású rendezvény keretein belül találkozhattunk az ügyfelekkel. Azt mindenki megértette, hogy szükség van a személyes találkozásokra, azok nélkül ugyanis megáll nemcsak az ipar, de az élet is. A nyitottság az érdeklődésben és a regisztrációs számokban is visszatükröződött.

Az első, oktatási napra a legtöbb látogató technikumokból és oktatási központokból érkezett, az egyetemek – a most alkalmazott „vetésforgó rendszer” miatt – nem tudnak egyszerre nagyobb delegációkat küldeni. Ezen a napon így is 80 vendégünk volt. Az első két szakmai napra pedig szinte azonnal le is kellett állítanunk a regisztrációs lehetőséget, annyian érdeklődtek a rendezvény iránt. Mi viszont szerettük volna elkerülni, hogy túl sokan zsúfolódjanak össze egy olyan kis helyen, mint egy előadóterem. Ezért az eredetileg tervezett két gépgyártói és két végfelhasználói nap koncepcióját elvetettük, és a négy szakmai nap mindegyike tartalmazott gyártói és üzemeltetői szempontokat egyaránt.

Lenze automatizálási portfólió

Öt olyan gyártásautomatizálási óriás képviselőit ültettük egy asztalhoz, akik a saját kompetenciáikat képesek voltak egymásba szőve prezentálni. Így bár a célközönségünk ugyanaz, nem vagyunk egymás versenytársai. Az előadásokon bemutatott termékek pedig a gyártás ezen szakaszában iparágtól függetlenül minden alkalmazásban használhatók.

Molnár László