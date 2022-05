DMG MORI HEITEC – szoftverfejlesztés a szerszámgépgyártás mellé

Címkék: digitalizálás DMG MORI DMG MORI HEITEC Digital Kft. forgácsolás szerszámgép szerszámgépipar

Hogyan kapcsolódik egymáshoz a szoftverfejlesztés és a gépipar világa? Hogyan ülteti egy asztalhoz egy vállalat a gépész- és villamosmérnököket az IT fejlesztőkkel? Milyen lehetőségeket teremt ez? Milyen hatással vannak erre napjaink digitalizációs trendjei? Ezekre a kérdésekre kerestük a választ interjúnkban, ahol Dr. Várady Péter, a DMG MORI HEITEC Digital Kft. és a HEITEC Hungary Kft. ügyvezetője beszélt az általuk fejlesztett alkalmazásokról, a cég terveiről és a szoftverek és szerszámgépek összefonódásáról is.

A kezdetek

A nemzetközi HEITEC cégcsoport közel 40 éves múltra tekint vissza, annak idején klasszikus mérnöki irodaként indult az automatizálástechnikai megoldások területén, de már széles körű kompetenciákkal rendelkezik az elektronika, a gyártó- és minőségellenőrző rendszerek és a digitalizáció területén is. A ma már 1000 fő feletti munkatárssal rendelkező, máig családi tulajdonban lévő cégcsoport központja a németországi Erlangen, de emellett mintegy további 10 német telephellyel és leányvállalatokkal rendelkezik Ausztriában, Szlovákiában, Romániában, Törökországban, Kínában, továbbá bő 4 év óta immár Magyarországon is.

A DMG MORI HEITEC Digital Kft. budapesti irodája

„Korábban egy ipari IT fejlesztő cégnél kezdtem szoftverfejlesztőként, ahol később ágazatvezető lettem, majd az ottani utolsó 10 évemet mint ennek a szoftvefejlesztő cégnek a cég ügyvezetője töltöttem el – mondja Dr. Várady Péter. Sokat tanultam ez idő alatt, részese voltam organikus fejlődésnek, akvizícióknak és mindannak, ami hozzátartozik a KKV-ból nagyvállalattá történő átalakulásnak. 2018-ban csatlakoztam a HEITEC-hez ügyvezetőként, amely Magyarországon is gyors növekedésnek indult és ma már egy széles kompetenciákkal bíró mérnöki vállalattá vált, hiszen elektronikával, szoftverekkel, gépészeti tervezéssel és digitalizációs megoldásokkal is foglalkozunk.”

Tárgyalóterem a HEITEC budapesti irodájában

A HEITEC és DMG MORI közös vállalata

A németországi HEITEC-nek már korábban is volt kapcsolata a DMG MORI-val, hiszen a CELOS fejlesztésén közösen dolgoztak. Magyarországon a HEITEC 2019-ben kezdett el a CELOS rendszertesztelésén dolgozni, egy tesztlabor létrehozásával.

„Akkoriban még az 5-ös verziót teszteltük, most már a 6-os van a piacon. 6 fős csapatunk volt, ami fél évre rá megduplázódott. 2019 végén kaptam a hírt, hogy a HEITEC és a DMG MORI tárgyal egy közös fejlesztőközpont alapításáról, így jött létre a DMG MORI HEITEC Digital Kft., amiben a HEITEC-nek picivel több a tulajdonrésze, megőrizve így a középvállalati rugalmasságot.” – mondja Várady

Dr. Várady Péter, a DMG MORI HEITEC Digital Kft. ügyvezetője

Jelenleg egy integrált digitalizációs platform fejlesztésén dolgoznak, mely szolgáltatásaival lefedi az egész gyártási életciklust, és a CELOS legújabb verzióján túl magában foglal a DMG MORI portfóliójába vagy érdekkörébe tartozó számos különböző megoldást, ilyen például a WERKBLIQ, az ISTOS, az UP2PARTS, a PAYZR, a CONNECTIVITY és az ADAMOS STORE is. A Németországban már felépített fejlesztőcsapatok mellett a magyarországi központ 2020-ban indult el, ami két év alatt közel 150 főre bővült. A növekedés itt nem áll meg, ami nem csak létszámban vagy a megbízások számában mérhető, hanem az itt végezett munka egyre nagyobb hozzáadott értéket képvisel, hiszen a budapesti fejlesztőmérnökök egyre nagyobb felelősséggel járó feladatokat kapnak.

Széles skálájú tevékenységkör és munkaerő

A DMG MORI HEITEC küldetése a szoftverfejlesztés, ezen belül az integrált digitalizációs megoldások és szolgáltatások fejlesztése a szerszámgépipar számára. Az új termékek mellett a korábban különböző földrajzi helyeken készülő szoftvermegoldások egységes szemléletű továbbfejlesztését ma már a budapesti kompetenciaközpont támogatja, gyorsabbá és hatékonyabbá téve így a munkát.

„Egyre nehezebb jó szakembert találni a fejlesztésekhez, ez Németországban sincs máshogy. Különösen az IT területén van szükség egyre több szakemberre. Mi itt Magyarországon vonzó munkahelyet kínálunk a fejlesztőmérnököknek, hiszen világszínvonalú, az iparág jövőjét meghatározó termékek készülnek nálunk, azt is mondhatnám: igazi mérnöki alkotások. Emellett pedig igyekszünk a lehető legrugalmasabb munkakörülményeket biztosítani a kollégáinknak.” – számol be róla Várady.

CELOS vezérlők a tesztefeladatok elvégzéséhez a budapesti iroda laborjában

Szoftverfejlesztés gépgyártó múlttal

Felmerül a kérdés, hogyan illeszkedik a DMG MORI fő profilja, a szerszámgépgyártás mellé a szoftverfejlesztés és a digitalizáció? A DMG MORI felismerte már több éve, hogy a digitalizáció a következő mérföldkő az ipar világában, amire kiemelten nagy figyelmet fordít, hiszen hatalmas potenciál rejlik a szerszámgépek körüli világ digitalizációjában. Ennek a támogatására fogott össze a HEITEC és a DMG MORI, hogy közösen készítsenek digitalizációs megoldásokat az ipar számára.

„Sokat hallani róla, hogy zajlik a negyedik ipari forradalom, amit a digitalizáció hozott létre: új üzleti modellek, hatékonyságnövelés a fókusz. A DMG MORI pedig rendelkezik egy nagyon jó digitalizációs stratégiával, aminek az célja, hogy átvezesse az egész szerszámgépipart a digitális korba. Itt a DMG MORI HEITEC -nél már bő két éve olyan szoftveres megoldásokon, szolgáltatásokon dolgozunk, amik lefedik a gyártás teljes életciklusát, egészen a megrendelések kezelésétől a gyártástervezésen át a szervizelésig, karbantartásig. Sok esetben ráadásul akár más gyártók gépei is integrálhatóak ezekbe a megoldásokba.” – emeli ki Várady

A kereslet és kínálat egyensúlya

„Az ügyfélkapcsolatoknak a döntő része a DMG MORI-nál van, ahogy a termékmenedzsment is. Ugyanakkor mi is egyre több visszajelzést kapunk az ügyfelektől, látjuk a helyi piacot. Tavaly nyáron kezdtük el értékesíteni a régióban a részben itt készülő termékeket és digitális szolgáltatásokat, valamint most indítjuk el a terméktámogatási és integrációs szolgáltatásunkat is. Két digitális értékesítő kollegánk van, akik szorosan együttműködnek a környező országokban lévő gépértékesítő kollegákkal.”

A piac és a fejlesztés tehát szoros kapcsolatban van, a visszacsatolás is kifejezetten jó. Mivel házon belül van a fejlesztés és az értékesítés, így számos szinergia, tudásátadás zajlik a két funkció között, amire a DMG MORI-nál is felfigyeltek, így egyre nagyobb bizalmat szavaznak meg a magyarországi fejlesztőközpontnak.

Globális csapat

„Ez egy nagy ívű pálya, az értékesítésnek még az elején vagyunk. Az elvárásaink és reményeink is azok, hogy exponenciális felfutás előtt állunk a következő 3-5 évben. Jelenleg egy 3-4 fős csapatunk van az értékesítés és terméktámogatás terén, reményeink szerint egy éven belül ez akár megduplázódhat.” – mondja Várady

A cég közreműködésével fejlesztett termékeket nyilván nem csak regionálisan, de globálisan is értékesíti a DMG MORI. Az értékesítési csatornák kiépítése mellett folyamatosan fejlődik a globális termékfejlesztés is, így a DMG MORI HEITEC termék- és szoftverfejlesztése egy nemzetközi projekt csapatmunkájába illeszkedik.

Az IT szektorra gyakorolt hatás

A DMG MORI szoftverfejlesztése saját példából is táplálkozik: a fejlesztett termékeket saját üzemei is használják, így elsőkézből érkeznek visszajelzések a szoftverfejlesztés irányába. Az ügyfélkör fejlesztési igényei, javaslatai a DMG MORI értékesítői hálózatán érkeznek vissza a fejlesztés irányába, melyeket a termékmenedzserek összesítenek és építenek be a fejlesztésbe.

A DMG MORI mindig híres volt arról, hogy folyamatosan törekszik az ipari innovációra. A digitalizációs stratégiájával most ismét zászlóshajóként megy előre, fejlesztve a gyártás körüli világot és létrehozva a digitális gyár koncepcióját. Fejlesztéseivel lefedi a teljes gyártási ciklust, melynél még nem állhat meg a fejlődés, új funkcionalitások, új megoldások kellenek majd, a piacról érkező ügyféligények alapján.

Digitalizáció magyarországi viszonylatban

„A kis- és közepes méretű gyártó cégek digitalizációs törekvéseit nehezebb kiszolgálni, de egyre több kisebb cég látja, hogy érdemes ebbe az irányba haladni, hiszen már rövid távon is meg tudnak térülni ezek a beruházások. Ezeknek az alkalmazásoknak az a fő céljuk, hogy a meglévő géppark hatékonyságát növeljék, vagy akár új üzleti lehetőségeket teremtsenek. Egyre nagyobb a nyitottság eziránt. Persze a COVID miatt az elmúlt évben sok beruházást visszafogtak, illetve azelőtt meg már voltak jelei egy autóipari recessziónak is. De az ügyfelek most újra nyitottabbak a digitális megoldások felé.”

A digitalizációs fejlesztések, beruházások esetén érthető, hogy amit egy multinacionális cég megengedhet magának, azt egy 20-30 fős kisüzem nem feltétlenül. A DMG MORI ezt a kihívást is felismerte, amikor a stratégiáját kidolgozta, ezért jól skálázhatóvá, méretezhetővé alakította termékeit, így a valós ügyféligényekre, gépszámra lehet szabni a megoldásokat, akár havidíjas előfizetéses rendszerben. Nagy hangsúlyt fektet a DMG MORI ezen felül arra, hogy az általa kínált megoldások gyártófüggetlenek legyenek, így jóval szélesebbre körbe juttathatja el megoldásait. A WERKBLiQ szervizalkalmazás, az ISTOS gyártástervező alkalmazás, és a gyártóhelyeket támogató TULIP rendszer is élen jár ebben.

Jövőbiztos fejlesztések

„A szoftverfejlesztői bázisunk kiépült, kiváló szakembereket tudtunk felvenni, akiknek a tudására tudjuk alapozni a jövőbeli fejlődést” – számol be Dr. Várady Péter. Idén és jövőre is 15-20%-os további létszámbővülést tervezünk. Azonban a szoftverfejlesztőknek együtt kell dolgozni a gépészmérnökökkel, villamosmérnökökkel meg kell érteniük a gyártást, egy szerszámgép működését. Ez nem megy egyik napról a másikra. Éppen ezért oktatásokkal, gyárlátogatásokkal támogatjuk a kollegáknak a tudás megszerzését.”

A DMG MORI HEITEC nagy hangsúlyt fektet a kollégák képzésére, arra, hogy az informatikusok is megismerkedjenek a szerszámgépekkel. Céljuk, hogy az összes fejlesztő élőben is lássa azt, amin dolgoznak. A vállalat a cégcsoport egyik legmodernebb, legdigitalizáltabb gyárába a FAMOT-ba, szakmai tréninget, illetve gyárlátogatást biztosít a kollégáknak, így megismerhetik a gyártást, láthatják működés közben a saját maguk által fejlesztett termékeket.

„Saját fejlesztéseink bemutatására tervben van egy virtuális showroom kialakítása, egy digitális gyár létrehozása is. Most ezen dolgozunk a DMG MORI-s kollégákkal, hogy teljes körűen bemutathatóak legyenek a szoftvermegoldások és a köztük húzódó kapcsolatok.”

A jövő kapcsán kiemelkedően fontos a biztonság és a megbízhatóság, amely a szoftverfejlesztés terén igazi kulcskérdésnek mondható. Olyan korban élünk, ahol a kiberbűnözés egyre fenyegetőbb, így alapkövetelmény az adatbiztonság.

„A DMG MORI HEITEC a cég alapítása után már fél évvel ISO 27001-es minősítést szerzett, amire kevés vállalat képes ilyen rövid időn belül. Fontos, hogy biztonságban legyenek nem csak az ügyfelek adatai, hanem a termékfejlesztés minden vonatkozása.” emelte ki Várady.

Iparfüggetlen vagy gépiparnak szóló megoldások?

A DMG MORI HEITEC megoldásai elsősorban a gépipart szolgálják ki, de léteznek kifejezetten iparágsemleges szoftverek is, mint például az általuk érékesített TULIP. A szoftver egy rugalmas applikáció építő platform, amelynek segítségével növelhető a folyamatbiztonság, egyszerűen gyűjthetőek az adatok és visszakövethetővé válik a termelés; csupa olyan ismérv, amit minden iparág hasznosítani tud.

„A DMG MORI saját folyamataiba is integrálja a TULIP rendszert, illetve különálló megoldásként is értékesítik azt. Mi is foglalkozunk a TULIP értékesítésével, illetve vannaj saját applikációs mérnökeink hozzá, így a TULIP mentén hamar el fogunk jutni nem kifejezetten szerszámgépes cégekhez is” – mondta Várady. Kiemelném még a WERKBLiQ-et, pont azért, mert gyártófüggetlen. Ez egy olyan szervizes, karbantartási platform, amivel meg lehet célozni komplett gyárakat, üzemeket, ahol heterogén a gépstruktúra. Nem csak szerszámgépes iparágban lehet használni, hanem más területen is lehet ezt a szolgáltatást honosítani. Nagyon sokféleképpen konfigurálható.”

Mit hoz a jövő?

Fontos, hogy az itt dolgozó fejlesztőmérnökök minél jobban kötődjenek a céghez és az itt készülő termékekhez. Ez folyamatos munkát igényel, hiszen a kollégák szaktudása a cég legfontosabb értéke. Ezért is fordítanak figyelmet a folyamatos szakmai fejlődésre és kihívásokra, valamint a munkakörnyezetre és a lehető legnagyobb rugalmasságra.

„Ahogy már említettem, a DMG MORI célja a teljes iparág digitális átformálása. Összességében már most annyi minden van a DMG MORI digitalizációs portfóliójában, hogy tényleg azt gondolom, megkerülhetetlenné vált ezen a téren is, ezáltal pedig a DMG MORI HEITEC-nél folyó fejlesztések is.”

