Digitalizálási kisokos 5. rész – A siker borítékolva!

A gyorsaság és a pontos pozicionálás révén egyedi küldemények készíthetők minden címzett számára – a termékindividualizáció tehát már egy olyan ókori találmányt is képes átformálni, mint a posta

Címkék: Beckhoff Automation digitális nyomdagép digitalizálás hajtástechnika nyomdaipar PLC

A postára utaló jelzések már a Bibliában is olvashatók, de a hírek közvetítésének a lehetősége – annak magas költsége miatt – évezredeken át nagyrészt csak a hadászat és az államigazgatás számára volt nyitott. A mai modern borítékgyártás alapjai 1845-ben jöttek létre az első borítékgyártó gép megépítésével. A 21. században a gyors ütemű digitalizáció a levélküldés szinte minden célját megkérdőjelezte, így az szinte kizárólag a számlák, hivatalos levelek szintjére szorult vissza, amiknek ritkán örülünk, így a levélküldés és -olvasás romantikája is eltűnt. De vajon örökre? Visszahozhatnak valamit az egyedi, a mi életünkre, érzéseinkre szabott borítékok a levelezés letűnt aranykorából? Erről is beszélt Szabó Zoltán, a Varioprinting Kft. ügyvezető igazgatója a TechMonitor olvasóinak.

Mikor csöppentek bele a nyomdaipar világába?

Az általam alapított cég 15 éve foglalkozik ipari nyomtatók fejlesztésével. Az amerikai Memjet céggel 2010 óta dolgozunk szo­ros együttműködésben. Az ő technológiájukra építve fejlesztettünk nyomtatókat szerte Európában olyan ügyfelek számára, akik már tudták, hogy milyen alkalmazásra van szükségük, de nem akartak ahhoz egy teljes mérnöki csapatot és tudást felépíteni.

A cég azóta kinőtt a gyerekkorból, ennek folyománya, hogy a termékfejlesztéssel már külön mérnöki csapat foglalkozik nálunk, másrészt megértünk arra is, hogy saját terméket hozzunk létre. Nem teljesen szűz kézzel nyúltunk bele ebbe a területbe, hiszen 5-6 évvel ezelőtt már építettünk robotcellákat és egyéb célgépeket.

Hogyan jutottak arra a következtetésre, hogy saját gépet kell fejleszteniük?

A borítékolásra használt nagy gépek általában azt csinálják, hogy a tartalmat ívesítik, összehajtogatják, belehelyezik a borítékba, és le is zárják azt. Az ebbe a műveleti sorba beépülő Ophrys Iricolor boríték-felülnyomón­kat 2019-ben fejlesztettük ki. Ahelyett, hogy a különböző drága technológiákkal nyomott borítékokat töltenénk be előre a borítékológépbe, elegendő mindössze fehér borítékokat belehelyezni, az Ophrys Iricolor ugyanis képes azokat azonosítani, és tetszőleges grafikát rájuk nyomtatni. Ennek előnye a rugalmasság egészen az individualizált borítékokig, vagyis akár minden címzett egyedileg készített küldeményt is kaphat.

Ez egy olyan iparág, ahol a testreszabott üzenetek nagymértékben növelik a küldemények hatékonyságát, ezért már külföldön is több forgalmazó jelentkezett, akik szívesen foglalkoznának az általunk kifejlesztett rendszerrel. Bár rengetegen hangsúlyozzák az online jelenlét egyeduralmát, nem szabad megfeledkezni arról, hogy az online térben hatalmas zajt kell túlkiabálni. Ezért egyre több tanulmány jut arra a következtetésre, hogy a hagyományos kommunikációs eszközök létjogosultsága nem szűnt meg, de az kétségtelen, hogy másképp kell használni azokat, mint nagyszüleink korában.

Minden jóslat a Gutenberg-galaxis zsugorodásáról, eltűnéséről szól. Nem tartottak attól, hogy egy eltűnőfélben lévő piacra lépnek be?

Kétségtelen, hogy a papíralapú levélírás és -küldés piaca folyamatosan zsugorodik, de ezen belül a tintasugaras (inkjet) technológia mégis képes teret hódítani – a hagyományos, pl. ofszet nyomdai eljárások kárára. Létezik tehát az a piaci potenciál, amire építhetjük a termékportfóliónkat. A Magyar Postához tartozó EPDB Nyomtatási Központ Zrt. például évente 240 millió számlalevelet, DM-leveleket és egyéb küldeményt állít elő, nem csoda, ha azonnal öt Ophrys Iricolor gépet vásároltak és állítottak üzembe.

Milyen alkatrészek, műveletek számítanak kulcsfontosságúnak egy boríték-felülnyomó gép helyes működésében és piaci sikerében?

Az Ophrys Iricolor lelke a szervohajtás, ami lehetővé teszi, hogy nagyon nagy pontosság és gyorsaság mellett legyünk képesek beállni azokra a magasságokra, amik a borítékok beltartalmától függenek. A nyomtatófejeknek ugyanis mindig a megfelelő távolságra kell állniuk a papír felületétől. Lézerszenzorral állapítjuk meg a papír vastagságát a mikrométeres tartományban, így mire a boríték a nyomtatóműbe kerül, addigra a szervohajtások mindent a megfelelő pozícióba állítanak. Nemcsak a nyomtatási minőség számít, hanem az is, hogy a nyomtatófejek mindig biztonságban legyenek.

Korábban már több helyen láttuk, hogy a gépgyártók Beckhoff-komponenseket használnak a saját berendezéseikben, így az Ophrys Iricolor műszaki hátterének kigondolásakor több iparági szakértővel beszéltem, és magam is átnéztem a Beckhoff termékválasztékát. Meggyőzőek voltak a látottak-hallottak, ezért 2018 végén fel is vettük a kapcsolatot egymással. A szervohajtásokon kívül a PC-modult, az interfészkártyákat és a biztonsági PLC-t is használjuk, a tervezés folyamatát pedig a Motion Designer szoftver segítette. Együtt dolgoztuk ki a hajtásrendszer, az elektronika és a vezérlés részleteit, ennek köszönhetően készülhetett el rövid időn belül a prototípus, aminek olyan kevés gyermekbetegsége volt, hogy azóta már a nemzetközi piacra is kiléphettünk vele.

A szervohajtások minden létező igényt kielégítenek. A gépek tesztelése során akár százszor is visszaállunk ugyanabba a pozícióba, és elmondhatom, hogy a visszaállási pontosság valóban a mikronos tartományban mozog. A biztonsági PLC működéséről is csak a legjobbakat mondhatom el. A gépet időnként ki kell nyitni – takarítás vagy elakadás miatt –, és ilyenkor nagyon nem lenne kívánatos, hogy egy 100 kilós mechanika odacsípje valakinek az ujját. Az Ophrys Iricolor teljes biztonsági rendszerét a biztonsági PLC-re alapoztuk, ami maradéktalanul be is váltotta a hozzá fűzött reményeket.

Mi lehet a következő lépés, és hol számítanak a jövőben a Beckhoff-megoldásokra?

Az együtt gondolkodás a gép megépítése után sem állt le, most például azt vizsgáljuk, hogy a Beckhoff Vision miként lehet képes kiváltani a nálánál sokkal drágább, a papír vastagságát ellenőrző mérőrendszereket. Ezenkívül már elkészültek a nyomtatóink következő generációjára vonatkozó tervek, amik a jelenleginél jóval szélesebb nyomtatási tartománnyal rendelkeznek majd, így akár nagy méretű, egyedi kartonlapokat is nyomtathatunk majd velük. Ezekben is mindenképpen számítunk a Beckhoff termékekre és a velük járó műszaki tanácsadásra.

Vége

Molnár László

Kapcsolódó cikkek:

Digitalizálási kisokos 4. rész

Digitalizálási kisokos 3. rész

Digitalizálási kisokos 2. rész

Digitalizálási kisokos 1. rész