Digitalizálás 360 fokban 3. rész

Mesterséges intelligencia a gyárban. Hogyan változtatja meg a folyamatok fejlesztése, a mesterséges intelligenciával támogatott döntéstámogatás az ipart és a vállalatvezetési gyakorlatot?

Címkék: adat adatelemzés adatgyűjtő digitalizálás ipar 4.0 mesterséges intelligencia Schneider Electric

Míg egy ember fél-egy másodperc alatt hoz meg egy döntést, addig a mikroprocesszoroknak ehhez csak néhány nanomásodpercre van szükségük, emellett a gépek által hozott döntések sokkal szélesebb, közel valós idejű adathalmazokon alapulnak. A várakozások szerint az IT-szolgáltatásokat az emberek helyett egyre inkább a gépekre szabják majd, mert így alacsonyabb költségek mellett jobb és gyorsabb döntések születhetnek. A mesterséges intelligencia stratégia megléte ma már alapfeltétele a versenyben maradásnak. De nem elég arról dönteni, hogy szükségünk van mesterséges intelligenciával ellátott megoldásokra, stratégiát is kell alkotni annak bevezetésére. Ennek lehetőségeiről Baksai Bianka, a Schneider Electric Zrt. ipari automatizálási termékmenedzsere és Erdei Gábor, a cég szoftverértékesítési üzletfejlesztési menedzsere beszélt a TechMonitor olvasóinak.

A Schneider Electric a mesterséges intelligencia (MI) alkalmazásának egyik úttörője. Az MI mely felhasználási területeinek fejlesztésére koncentrál a cég elsősorban?

Baksai Bianka: A mai komplex és versengő üzleti környezetben a legtöbb haladó és felelősségteljes szervezet két dologban egyetért. Először is, közös jövőnk biztosítása érdekében mindannyiunk felelőssége, hogy fellépjünk az éghajlatváltozás elleni küzdelemben. Másodszor, nincs más választásunk – digitális technológiákat és adatokat kell használnunk az innovációhoz.

Ennek érdekében arra fókuszálunk, hogy megoldásaink segítségével partnereink számára úgy tegyük hatékonyabbá a termelést, hogy az egyben a környezeti, fenntarthatósági problémák megoldását is támogassa. Ez a gyakorlatban úgy néz ki, hogy a gyártás során keletkezett adatok alapján előrejelzéseket adjunk, amelyek elősegítik az üzemeltetési és karbantartási területek fejlesztését.

Hogyan aránylik egymáshoz az MI és az Ipar 4.0?

Erdei Gábor: Az Ipar 4.0 az üzleti átalakulás legnagyobb eszköze, amely jelentős előnyökkel járhat az azt alkalmazó szervezetek számára. Az Ipar 4.0 körül azonban számos mítosz kering, amelyek miatt a vállalatok lassan döntenek a digitális átalakulás előrehaladása mellett. Mi ezeket a döntési folyamatokat úgy támogatjuk, hogy az üzemeltetési adatokat IT-szintre emeljük, ezáltal közel valós időben láthatjuk a gyárunk állapotát. Szintén valós időben tudjuk követni a KPI-okat (teljesítménymutatókat), így a vállalaton belül több területet tudunk bevonni a hatékonyságnövelésre, ezáltal pedig agilisan gyorsíthatjuk a döntéshozatalt a változó piaci igényeknek megfelelően.

Hogyan segíti a mesterséges intelligencia a döntéstámogatást?

Baksai Bianka: Az első kulcstényező az edge control vezérlők új generációjának megjelenése, amelyek minden eddiginél hatékonyabbak és költséghatékonyabbak. Alkalmazásuk által az adatmennyiség is sokszorozódik, amelynek értelmezése és feldolgozása MI nélkül elképzelhetetlenné válik.

Azt is látjuk, hogy a legtöbb felhőalapú platformot natív, nyílt keretrendszereken és könyvtárakon alapuló gépi tanulási képességekkel bővítik, amelyek gyakorlatilag bárki számára lehetővé teszik, hogy minimális erőfeszítéssel vagy korábbi tapasztalattal MI-alapú alkalmazást fejleszthessen. Mindezek a képességek, ha helyesen használják őket, képesek drasztikusan átalakítani a vállalatok működését.

A Schneider Electricnél őszintén hiszünk abban, hogy a mesterséges intelligencia és a gépi tanulás óriási lehetőségeket rejt magában a mai kor kihívásainak leküzdésében, amely technológiákat mi is beépítjük az általunk kínált szoftvermegoldásokba, mint például az AVEVA Insightba. Az MI és a gépi tanulás az, ami automatizált módon feldolgozza az adatokat, és javaslatokat tesz a beavatkozásra.

Hogyan működik az AVEVA Insight?

Erdei Gábor: Az AVEVA Insight a termelésből jövő valós idejű nyers adatokat használja fel, és mesterséges intelligenciával, illetve gépi tanulással kiegészítve különböző feladatok megvalósítására – akár egy svájci bicska – rugalmasan alkalmazható. Vizualizál, kontextusban kezeli az adatokat, akár térképen is megjeleníti őket, így segíti felhasználóit a döntéshozatalban. Mindez a mai kor igényeinek megfelelően akár távoli eléréssel, felhőben is megvalósítható. Így a vállalatok mentesülnek a bonyolult IT-rendszerek üzemeltetésétől, és azonnal élvezhetik a digitális és agilis működés előnyeit. Legyen szó akár élelmiszeripari gyártóegységekről, alkatrészgyártásról, gyógyszergyártásról vagy közüzemi szolgáltatásról, olaj- és gázipari üzemekről.

Ajánlatos ma egy gyártó cég számára adattudósok alkalmazása vagy megbízása?

Erdei Gábor: Az adatelemzők szerepe kiemelten fontos az adatvezérelt gyártástechnológiában. Tapasztalataink szerint azoknál a vállalatoknál, ahol a digitalizáció még nem kezdődött meg vagy csak gyerekcipőben jár, ott az idejük túlnyomó részét az adatok gyűjtésével töltik. Célunk az, hogy szoftveres megoldásinkkal automatizálttá tegyük az adatok gyűjtését és elérését, hogy ezzel is megkönnyítsük a gyártás során keletkezett adatok feldolgozását, értelmezését és a döntéstámogatást.

Mi az ügyfelek hozzáállása a mesterséges intelligenciához? Tartanak tőle, vagy éppen ellenkezőleg, keresik a lehetőséget a használatára?

Baksai Bianka: Az MI-alapokon működő vállalkozás gondolata mint célkitűzés már fellelhető a piacon. Bár még viszonylag új a vállalati eszköztárban, az elmondható, hogy az MI már túllépett az elméleti tudományon, hiszen már most gyakorlati megoldásokat kínál. Mindenekelőtt viszont érdemes tisztázni a mesterséges intelligencia mivoltát. A mesterséges intelligencia nem pont arra hivatott, mint azt egyesek gondolják, például az emberek teljes helyettesítésére. Ugyanakkor sokkal többre képes, mint azt mások hiszik. Például kiváló előrejelzéseket és optimalizálási lehetőségeket kínál.

Az MI ereje abban rejlik, hogy képes segíteni a szervezeteket a döntéstámogatásban, azaz olyan intelligensebb döntések meghozatalában, amelyek szigorú tényekre és hatalmas mennyiségű adatra támaszkodnak. Az adatok megfelelő feldolgozása, értelmezése és felhasználása páratlan betekintést nyújt azokra a területekre, amelyek az energiadilemma megoldásának részét képezik. Ilyen például a működési hatékonyság, a villamosítás és a digitalizáció. Megoldásainkkal kézzelfoghatóvá tudjuk tenni partnereink számára a digitalizáció és az Ipar 4.0 előnyeit, ezáltal lebontjuk a korábban említett mítoszokat.

Az MI fő felhasználási területei az előrejelző (prediktív) karbantartás, a folyamatok önálló optimalizálása, továbbá a folyamatok rendellenességeinek automatikus detektálása. Hallhatnánk erről a három területről részletesebben?

Erdei Gábor: Mesterséges intelligenciát és gépi tanulást használunk az úgynevezett prediktív, vagyis a meghibásodást megelőző karbantartás (AVEVA Insight vagy AVEVA Predictive Analytics megoldással) és a folyamatok optimalizálásának elősegítésére. Szoftvereink valós működési környezetben is bizonyítottak a különböző alkalmazási területeken, legyen az gyártás vagy akár vegyipar. A mesterséges intelligencia a rendellenességek előrejelzésére kitűnően használható, ezáltal a felhasználók a gyártás szűk keresztmetszeteit is azonosítani tudják, termelékenységi javulást érhetnek el, illetve a nem kívánt leállások számát és időtartamát is csökkenthetik.

A gyártáson kívül miben segíthet még a mesterséges intelligencia?

Baksai Bianka: A mesterséges intelligencia meghatározza a jövő partnerkapcsolatait, hiszen senki sem újít egyedül. A mesterséges intelligencia adta lehetőségek megfelelő kihasználásához szükséges lendület megszerzéséhez ökoszisztéma-alapú megközelítésre van szükség. Emiatt a hatékonyságra összpontosító szoftverek és elemzések a partnerkapcsolatok kulcsfontosságú alapköveivé válnak. Az ilyen együttműködések lehetővé teszik a szervezetek digitális összefogását. A csatlakoztatott infrastruktúra, a fenntarthatósági kötelezettségvállalások, a megújulóenergia-felhasználás és a digitális innováció mind egy jobb, tisztább és zöldebb holnap elérését támogatják.

A mesterséges intelligencia megjelenése változtathat a vállalatvezetési gyakorlaton is? „Demokratikusabb” lehet a vállalatvezetés azzal, hogy az adatok nem egy-egy ember asztalán gyűlnek?

Erdei Gábor: A gyártásból érkező adatok gyűjtése és automatikus feldolgozása lehetővé teszi az ún. „egy igazság gyakorlatát” (single source of truth), mert azonos adatbázisból dolgozik minden munkavállaló. Tehát az adatok hozzáférhetősége bővül, a döntés-előkészítés átalakul, hiszen az elemzés gyorsabb és egyszerűbb. Ezáltal a KPI-ok követése átláthatóbbá és transzparensebbé válik. A döntéshozatallal járó felelősségvállalás ugyanakkor elkerülhetetlen. A bemutatott rendszerek segítségével valós képet kaphatunk a gyártási képességeinkről, ezáltal a döntési kockázatok is minimalizálhatók.

Folytatjuk

Következik: Ember-gép kapcsolatok, a digitális ökoszisztéma létrehozása.

Molnár László

Kapcsolódó cikkek:

Digitalizálás 360 fokban 1. rész

Digitalizálás 360 fokban 2. rész