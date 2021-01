Ezek a tech-trendek határozzák meg az idei és az elkövetkező éveket

A digitális jövő gyorsabban érkezett meg 2020-ban, mint ahogy azt bárki is megjósolhatta volna. Korábban 2024 környékére várt technológiai trendekkel ezért akár már 2021-ben is találkozhatunk.

„A világjárvány egyértelművé tette, hogy a digitális infrastruktúra kulcsfontosságú tényezővé vált, legyen szó oktatásról, egészségügyről vagy a gazdaság működőképességének megőrzéséről” – mondta Dalos Ottó, a Cisco Magyarország ügyvezető igazgatója. „A digitális átalakulást célzó projektek, amelyek jóváhagyása jellemzően több hónapot vagy akár egy évet is igénybe vehetett, sok esetben hetek alatt zöld jelzést kaptak.”

Első trend: Technológiák, amelyek hozzájárulhatnak a digitális szakadék bezárásához

A 2020-as év történései minden korábbinál világosabbá tették, hogy a hálózati kapcsolat hiánya milyen komoly társadalmi és gazdasági következményekkel jár. A fejlődő országokban a lakosság csupán 35 százaléka rendelkezik internet-hozzáféréssel, a fejlettebb gazdaságoknál ez az arány 80 százalék. Az pedig szinte minden országra igaz, hogy a digitális szakadék legnagyobb mértékben a vidéki közösségeket és a szegény rétegeket sújtja.

A PwC statisztikái szerint, ha a jelenleg offline élő emberek is hozzáférnének az internethez, a globális gazdaság 6,7 billió dollárral növekedne. Mindez 500 millió embert emelne ki a szegénységből.

A vezeték nélküli technológiák következő generációja, az 5G és a Wi-Fi 6, a sebesség és a késleltetés terén is fontos előrelépést jelentenek, és olyan területeket képesek elérni, ahol a vezetékes szolgáltatás kiépítése megfizethetetlenül drága. Az új generációs mobil technológiák kihatnak a távegészségügy, a gyártás és az oktatás jövőjére.

Második trend: Szenzorok, mindenütt

A szenzorok alkalmasak az egészségi állapot és a közérzet nyomon követésére, így a pandémiát követő időszakban is fontos szerepet kaphatnak a magán- és munkahelyi egészség, biztonság és jól-lét megőrzésében.

A Cisco tanulmánya szerint a nagyvállalatok több mint 90 százaléka tervezi, az intelligens munkahelyi technológiák bevezetését. Szenzorokkal ellenőrizhető a helyiségek hőmérséklete, a páratartalom, a levegő és a világítás minősége, de kiszűrhető az is, ha egy adott területen túl sokan tartózkodnak egyszerre. A Wi-Fi és a helymeghatározó technológiák összegyűjtik és feldolgozzák ezeket az adatokat, az olyan együttműködéses platformok pedig, mint a Webex, a releváns információkat azonnal a munkatársak rendelkezésére bocsájtják.

Harmadik trend: Agilitást és rugalmasságot kínáló alkalmazások

A pandémia első hónapjaiban a szervezeteknek gyorsan kellett alkalmazkodniuk és ebben többnyire a felhő alapú technológiákra támaszkodtak.

Ma, közel egy évvel később, az üzleti folyamatokat mozgató alkalmazások a felhőben szétosztva működnek, a munkavállalók mobilabbak, mint valaha, az informatikai rendszerekkel szemben támasztott követelmények pedig jelentősen megnőttek és szigorodtak.

Előretekintve az informatikai csapatoknak még nagyobb agilitásra és rugalmasságra lesz szükségük, ami csak nagyobb fokú automatizációval és átláthatósággal valósítható meg. Az alkalmazásokat kódszinten elemezni képes rendszerek segíthetnek a szakembereknek abban, hogy az esetleges problémákat lokalizálják, illetve az igazán lényeges adatokra koncentrálhassanak.

Negyedik trend: A sokat emlegetett ügyfélélmény

Napjainkban a mobiltelefonos appok szinte mindenre alkalmasak: a vásárlástól kezdve a banki ügyintézésen át a tanulásig és a sporttevékenység monitorozásáig. A technológia ma már arra is lehetőséget ad, hogy a vállalatok még azelőtt képesek legyenek reagálni az ügyfél problémájára, mielőtt bármiféle bejelentés érkezne hozzájuk. A mesterséges intelligencián alapuló személyre szabás és az élmények kombinációja a vevői elégedettséget valódi mély elkötelezettséggé, lelkesedéssé és hűséggé alakíthatja át.

Ötödik trend: Jelszó nélküli jövő

A mobilitás, a távoli munkavégzés és a felhőalapú megoldások növekvő használata új kihívásokat is hozott magával: az ellopott vagy elveszített személyazonosítók továbbra is az adatsértések leggyakoribb okozói, így az IT biztonsági iparágban elindult a gondolkozás a jelszavak nélküli jövőről. Az ezt lehetővé tevő technológiák – például a biometria – hamarosan állandó részeivé válnak a fogyasztók és a vállalkozások életének.

Hatodik trend: Technológia, igény szerint

A vállalatok és intézmények folyton keresik a minden helyzethez alkalmazható technológiai megoldásokat, ám olykor olyan funkciókért is fizetnek, amire a felhasználóknak talán sosem lesz igénye. A fogyasztáson alapuló fizetési modell által nyújtott rugalmasság és a költségmegtakarítás nagyobb flexibilitást és kiszámíthatóságot biztosít a szervezeteknek az IT-kiadások kezelésében. A Cisco CIO és IT döntéshozókkal készített, 2021-es trendekre vonatkozó felmérésében a CIO-k és az IT-döntéshozók 85 százaléka egyetértett abban, hogy ez fontos változás lenne szervezetük számára.