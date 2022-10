Borban az igazság, a megújulóban a jövő

Az élhető jövő víziójáról szólt Phoenix Contact által 2022. szeptember 7-8-án Tokajban megrendezett első IPARTY konferencia

Címkék: automatizálás energia energiafelhasználás energiafelügyelet energiafogyasztás energiagazdálkodás energiamegtakarítás energiamenedzsment konferencia megújuló energia Schneider Electric

Ehhez mind az öt érzékszervünk kellett: az IPARTY konferencián a legfrissebb energiaipari innovációk és trendek megismeréséhez csak a szemünkre, a fülünkre és a tapintásunkra volt szükség, az esti borkóstoló azonban már a szaglásunkat és az ízlelésünket is igénybe vette. Így zajlott Tokajban az első IPARTY konferencia.

A klímaváltozás miatti szélsőséges időjárás, illetve a gyorsan emelkedő energiaköltségek hatalmas terhet jelentenek mind a háztartások, mind a vállalkozások számára. Mindenki keresi a megtakarítási lehetőségeket, amikre kétféleképpen találhatunk rá: egyrészt a megújuló energiák fokozott használatával, másrészt azzal, hogy pontos képet kapunk arról, hogy hogyan, mikor és hol használjuk az energiát. Az IPARTY konferencia mindkét megközelítéshez megadta a kezdőlöketet a megjelent mintegy 70 műszaki vezetőnek, rendszerintegrátornak, villamosmérnöknek, tervevőnek, illetve létesítménygazdálkodási vezetőnek.

A konferencián összesen kilenc szakmai előadást hallgathatott meg a szakmai közönség, amelyek átfogó képet adtak a 21.századi energiaelőállítás, - tárolás és továbbítás lehetőségeiről:

Pálos Gábor és Hamza Attila, a Phoenix Contact Kft. ügyvezető igazgatója, illetve értékesítési és marketing igazgatója: Milyen választ ad a Phoenix Contact az emberiség előtt álló két legnagyobb kihívásra?

Milyen választ ad a Phoenix Contact az emberiség előtt álló két legnagyobb kihívásra? Varga Zsolt, a Phoenix Contact Kft. termékmenedzsere: Mérd a jelent, nyerd a jövőt! Energia-mérési adatok tárolása a 21. században.

Mérd a jelent, nyerd a jövőt! Energia-mérési adatok tárolása a 21. században. Tatár Dénes, az Axing Kft. ügyvezető igazgatója: Lehetőségek energiahatékonysági projektek támogatására: EKR, vagy TAO?

Lehetőségek energiahatékonysági projektek támogatására: EKR, vagy TAO? Csapó Dániel, a Planergy Solutions Kft. társalapítója: Túl a megújuló energiák gyermekkorán. Akkumulátoros energiatárolás a napenergia szolgálatában.

Túl a megújuló energiák gyermekkorán. Akkumulátoros energiatárolás a napenergia szolgálatában. Hirth Olivér, Kontakt Elektro Kft. ügyvezető igazgatója: A hidrogénben és a tüzelőanyag-cellás alkalmazásokban rejlő lehetőségek.

A hidrogénben és a tüzelőanyag-cellás alkalmazásokban rejlő lehetőségek. Udo Skrabal, a Phoenix Contact Germany Power Systems E-Mobility Product menedzsere: Battery Technology and it’s impact on ESS-systems for renewable Energy and e-mobility applications.

Battery Technology and it’s impact on ESS-systems for renewable Energy and e-mobility applications. Szalai Patrik, a Balasys Kft. pre-sales mérnöke: Milyen „mindset” elsajátítása és stratégia kiépítése szükséges a kritikus rendszereink kibervédelme érdekében?

Milyen „mindset” elsajátítása és stratégia kiépítése szükséges a kritikus rendszereink kibervédelme érdekében? Kiss Ernő, a Magyar Napelem Napkollektor Szövetség elnöke: Napelem piaci helyzetkép Magyarországon, lehetőségek és kihívások.

Napelem piaci helyzetkép Magyarországon, lehetőségek és kihívások. Dominik Stammeier, Phoenix Contact Germany International Business Development Integrated Energy menedzsere: Grid Supporting Energy Generation with Volatile Renewables

Az előadások mindegyike kihangsúlyozta, hogy a megújuló energiaforrások tökéletes megoldást jelenthetnek a dekarbonizációra (A 2030-as globális energiaigény kielégítéséhez például csak a Föld összes szárazföldjének kevesebb, mint 1 százalékára lenne szükség), ha az a fránya „ha” nem lenne ott. Nem mindig süt a Nap vagy fúj a szél, egyetlen megújuló forrás sem tud folyamatosan, kiszámítható mennyiségű energiát termelni, így a túltermelés és a túlfogyasztás hullámhegyeit, hullámvölgyeit valamilyen módon ki kell simítani, vagyis az átmeneti tárolást meg kell oldani. Erre a választ részben Csapó Dániel, a Planergy Solutions Kft. társalapítója adta meg az akkumulátoros energiatárolásról szóló előadásában, részben Hirth Olivér, Kontakt Elektro Kft. ügyvezető igazgatója, aki a hidrogén alkalmazási lehetőségeiről beszélt. Elmondása szerint a hidrogén alapvetően a jövő energiarendszerének hiányzó kirakós darabja lehet, hiszen sokoldalúan felhasználható az iparban, a közlekedésben, a villamosenergia-rendszer kiegyensúlyozásában és a fűtésben egyaránt.

Az IPARTY konferencia a gyakorlati bemutatókat sem nélkülözte: az előadóteremben a szervezők egy mini kiállítósarkot hoztak létre, ezenkívül a résztvevők Magyarország első, felhőből vezérelt napelemparkjában is látogatást tehettek. A Nyíregyháza közelében fekvő, közel 7,5 MWp teljesítményű napelem erőmű egyben egy akkumulátoros demonstrátor projektnek is otthont ad. A naperőmű és az energiatároló rendszer integrációját, automatizálását és távfelügyeletét a Phoenix Contact a Planergy Solutions céggel karöltve valósította meg. A rendszer részét képezi a 67 kWh kapacitású Tesvolt akkumulátor, ami egy 60 kW teljesítményű SMA hibrid invertert tartalmaz.

Az IPARTY konferencia résztvevői Magyarország első, felhőből vezérelt napelemparkjában is látogatást tehettek

A megújuló módon előállított energia költségei így már ma is viszonylag alacsonyak, de az All Electric Society felé vezető úton további lényeges csökkenésre van szükség. A közelmúlt trendjeiből az rajzolódik ki, hogy ezt az ipar nagyrészt saját erőből is megoldja. Magyarország egyik első, a hálózatra visszatápláló napelemes rendszerét 2005. október 8-án délelőtt 10 órakor helyezték üzembe a Szent István Egyetem gödöllői kampuszán. A 40, illetve 105 watt teljesítményű modulokból álló minierőmű 150 m2 összefelületen 9,6 kW összteljesítményt nyújtott.

Akkoriban (2005-ben) a napelemes rendszerek fajlagos ára 2,3 millió forintba került kilowattonként, ami 2010-re 1,3 millió, 2015-re pedig 480 ezer forintra zuhant. Hogy állunk ma? A mi háztartásunkat például 2022 márciusa óta látja el energiával egy 11,34 kW összteljesítményű rendszer, alig több, mint 300 000 Ft/kW egységnyi bekerüléssel – magasabb ÁFA, logisztikai és munkaerő költségek, valamint romló forintárfolyam mellett. A technológiai és üzleti innovációk tovább fogják csökkenteni a költségeket, még ha az elmúlt 17 évhez képest valamivel lassabb ütemben is. A költséghatékonyságot azonban a másik oldalról a fosszilis energiahordozók árának „kilövése” is javítja, ami egy tartósan velünk maradó adottságként fogható fel, és a jövőre nézve már érdemes a jelenlegi energiaárakat alapul venni minden gazdaságossági számításhoz. A klímasemlegesség útja tehát leírható és a múltbéli adatok, valamint a jelenlegi trendek ismeretében némileg extrapolálható is.

Látogatás a tokaji Rákóczi Pincében

Az évente megrendezésre kerülő Phoenix Contact Akadémiából fakadó IPARTY hű maradt a nevéhez és az IPAR forró pontjainak górcső alá vétele mellett felejthetetlen PARTY-t is adott szervezőknek és résztvevőknek egyaránt – ez utóbbiról a kiváló tokaji borok, az éjszakai kaszinózás, valamint a BMW i8 „élményvezetés” gondoskodtak.

Molnár László