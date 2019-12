Biztos kötés

Vannak hegesztéstechnikai szakmai rendezvények és van a Messer Innovációs Fórum.

Szakmai rendezvényeket a megalapítása óta szervez az ipari és hegesztési gázokat gyártó Messer, de öt évvel ezelőtt ez a kezdeményezés kinőtte eredeti kereteit. Egy olyan Innovációs Fórum indult útjára, ami az adott év legelőremutatóbb előadásait gyűjti egy csokorba és adja át ezt a tudásanyagot a gyakorló mérnököknek. Az Innovációs Fórum küldetése a hazai és nemzetközi kutatási projektek bemutatása, illetve a szakvásárokon tapasztalt trendek ismertetése. A 2019. november 28-án rendezett idei Fórum rekordot döntött a 187 jelen lévő hegesztés- és lézertechnikai résztvevővel.

A 2019-es, A Fémmegmunkálás Új Dimenziói címmel meghirdetett Innovációs Fórum abban is újdonságot hozott, hogy az eddig kettő helyett idén már három szekcióba osztották be az előadásokat, sorrendben a védőgázas hegesztés, a lézertechnika, valamint a 3D fémnyomtatás területére. Ez a felosztás lehetővé tette azt is, hogy a csak egy terület iránt érdeklődő vendégek csak az adott szekcióra üljenek be. Az immár hagyományosnak is tekinthető Innovációs Fórum minden évben kisebb kiállítással egészül ki, amelynek célja, hogy az előadásokon hallott elméleti információkat adott esetben a gyakorlatban is meg lehessen ismerni, ha pedig ez nem lehetséges, akkor részletesebben is át lehessen beszélni a témakört az előadáshoz tartozó szakértőkkel.

„Olyan innovációkat akartunk bemutatni, amelyek gyakorlati szempontból is hasznosak lehetnek a magyar piacon – jelentette ki Halász Gábor, a Messer Hungarogáz Kft. IWE hegesztő szakmérnöke. – Idehaza komoly probléma, hogy kevés hegesztő és még kevesebb jó hegesztő marad az országban. A szakma tehát elindult az automatizálás irányába – tavaly ennek megfelelően a robotok kerültek az előadások középpontjába.” Idén az orbitális hegesztés, az alumínium szekrénytartó szerkezetek hegesztési eljárásai, valamint a duplex acélokkal kapcsolatos tapasztalatok követték egymást sorban az első szekcióban – csupa olyan témakör, amivel a hazai szakma is találkozik, de mélyrehatóan még nem ismer. A reakciókat látva azonban mégis azt lehet mondani, hogy az első szekciót záró munkavédelmi előadás mozgatta meg a legtöbb résztvevő fantáziáját. Ebben nem kis szerepe lehetett annak, hogy az előadó dr. Kővágó Csaba az Állatorvosi Egyetemről érkezett – ritka jelenség egy hegesztéstechnikai összejövetelen. Az általuk végzett vizsgálat kimutatta, hogy a hegesztési folyamatban felszabaduló 1, vagy akár 0,1 mikron méretű, erősen rákkeltő nehézfém részecskék (pl. króm(VI)-oxid) néhány óra alatt a kísérleti egerek minden szervében megjelentek. A hallgatóság több tagja számára az előadás tudatosította a hegesztőpajzs közelében keletkező gázok és melléktermékek elszívásának fontosságát.

A második szekcióba tartozó lézersugaras előadások a lézerimpulzusok hatásairól, az elektromobilitásban mindinkább előtérbe kerülő réz hegeszthetőségéről, valamint az alumínium ötvözetek és kompozit anyagok lézersugaras megmunkálásáról szóltak. Az additív gyártási eljárásoknak szentelt harmadik szekciót a Varinex Zrt. stratégiai igazgatója, Falk György, a hasonló szakmai rendezvények állandó előadója nyitotta, akinek 3D nyomtatási újdonságokról szóló előadását az additív gyártás technológiai paramétereinek a minőségre és a költségekre gyakorolt hatását vizsgáló BME-előadás követte, végezetül pedig Halász Gábor ismertette az idei Formnext szakkiállítás újdonságait. Az előadások konklúziója szerint egyre közelebb kerülünk a 3D nyomtatott alkatrészek költséghatékony tömeggyártásához. Az idehaza működő mintegy 30 fémnyomtató egyelőre csak csepp a tengerben, de a kínálat bővülése a hazai additív gyártás felfutását is eredményezheti. A németországi Messer központban több új ígéretes gázkeverék hatását vizsgálják jelenleg is az additív eljárásokban. A kísérleti eredményekről Halász Gábor a 2020-as Innovációs Fórumon fog beszámolni.

A Fórum sikerét jelzi, hogy a szervező cég már jövőre is lefoglalta a szálloda konferenciatermét. A 2020-as program természetesen még nem állt össze, hiszen a koncepció értelmében az adott év legérdekesebb előadásaiból áll majd össze az aktuális kínálat, de a kutatóintézetek és a cégek innovációs erőfeszítéseit ismerve nem nagy kockázat kijelenteni, hogy a jövő évi Fórum sem hagy majd sok kívánnivalót maga után.

Molnár László