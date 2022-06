Biztonságban a gép mellett

A Siemens biztonságtechnikai tematikájú kamionja az Ipar Napjai kiállításon is megállt. És ha már megállt, újdonságokat is hozott magával

Mindenki többet és gyorsabban akar termelni. E két szempont érdekében nagyobb terhelést, megnövekedett sebességet, több hőtermelést vállalunk, amik együttesen gyakoribb gépmeghibásodásokat és magasabb baleseti kockázatot eredményeznének. Közismert azonban, hogy a gyártási környezetben mind az üzemeltetők védelme, mind a létesítmények hatékonysága szempontjából kulcsfontosságú a biztonság kérdése. A megoldás a gépek és rendszerek rendszeres karbantartása mellett a biztonságspecifikus gépelemek beépítése. Takács László, a Siemens Zrt. kapcsolástechnikával és gépgyártással foglalkozó értékesítési specialistája és Farkas Szabolcs villamos hajtásokkal foglalkozó műszaki támogató mérnök a Siemens bemutató kamionjában beszélt a német óriáscég biztonságtechnikai fejlesztésiről.

Mennyire hiányoztak az iparnak a személyes találkozások?

Takács László: A koronavírus-járvány hónapjaiban intenzív online kommunikációt és kapcsolattartást végeztünk, de ez nem vethető össze a személyes megbeszélések élményével és eredményességével. Úgy látom, hogy az ügyfeleink hasonlóan nagyra értékelik a személyes találkozásokat. Ennek most egyik kiemelkedő alkalma, hogy az Ipar Napjain mutatjuk be gördülő bemutatótermünket. A biztonságtechnikai terület mindenki számára kikerülhetetlen, hiszen mind a gépgyártókat, mind az üzemeltetőket jogszabályok kötelezik arra, hogy a berendezéseik óvják a munkavállalók egészségét és testi épségét. A kamionban pedig a legegyszerűbbtől a felső kategóriás megoldásig minden alkalmazásba betekinthetnek az érdeklődök.

A biztonságtechnika idehaza is az őt megillető helyen van?

Takács László: A biztonságtechnika szerencsére nemcsak a Siemens, hanem a gépgyártók és -üzemeltetők számára is rendkívül fontos. Az idevonatkozó nemzetközi előírások nem adnak felmentést egyetlen ország vagy ágazat számára sem, ezért a biztonsági koncepció már a tervezési szakasz szerves részévé vált. Minden berendezés építését egy kockázatelemzéssel kezdik, amelynek során azonosítják a kockázati tényezőt, és meghatározzák, hogy szükség van-e ezek esetében külön intézkedésekre. A cél mindig a kockázat megszüntetése, illetve elfogadható szintre csökkentése.

Mitől függ a kockázat mértéke?

Takács László: Nagyban függ a berendezés alkalmazási céljától. Egy fűrészgép esetében például még a laikus is meg tudja határozni a fő veszélyforrásokat, de szakértő kell ahhoz, hogy olyan szenzorrendszert építsen be a gépbe, amik működtetik a biztonsági köröket. Minden biztonsági kör három fő részből – egy érzékelési, egy kiértékelési, illetve egy végrehajtási szakaszból – áll. Az érzékelést a kamionban bemutatott végálláskapcsolókkal, ajtózárakkal, vészleállító kapcsolókkal demonstráltuk, de jutott hely a kiértékelési szakasz biztonsági PLC-i és reléi, valamint a végrehajtási szakasz mozgás- és motorvezérlői, illetve hajtásrendszerei számára is.

A digitalizálás milyen mértékben képes helyettesíteni a mechanikai védelmet?

Takács László: A mechanikai védőelemekre továbbra is szükség van. Természetesen ma már vannak olyan megoldások, pl. a fényfüggönyök, amik használatával elhagyható egy-egy kerítés vagy burkolatelem, de egy az egyben nem váltható ki a mechanikai védelem.

Gördülő bemutatóterem

Milyen újdonságokkal találkozhattak a Siemens-kamion látogatói?

Takács László: A biztonsági mágneskapcsolóink teljesen egyedinek mondhatók a piacon, ugyanis közvetlenül működtethetők egy-egy PLC fail-safe-kimenetről, így nem kell egyidejűleg több mágneskapcsolót használni, ami a hagyományos biztonsági köröknél megszokott tervezési eljárás volt. A fejlesztésünkkel egyetlen mágneskapcsolóval is elérhető a SIL2/Pl c, illetve azok soros kapcsolásával a SIL3/Pl e biztonsági szint. Hasonlóan új fejlesztés a biztonsági lágyindító, mely beépített biztonságinyomaték-lekapcsolás (Safe Torque Off, STO) funkcióval rendelkezik. A készüléken található egy fail-safe bemenet az STO funkció aktiválására, illetve egy fail-safe relés kimenet a feedback kör számára. A lágyindító fail-safe bemenetére közvetlenül csatlakoztatott vészleállító gomb alkalmazásával már biztosított a SIL1/Pl c szint, biztonsági relével és mágneskapcsolóval kiegészítve pedig SIL3/Pl e szintet tudunk elérni.

Farkas Szabolcs: Hajtástechnikai oldalról az egyes hajtások biztonsági funkcióit mutattuk be a kamionban. A safety hajtások különlegessége, hogy nincs szükség hozzájuk külön kiértékelő biztonsági relére, hanem az érzékelőket közvetlenül a hajtás bemenetére is be lehet kötni, így lokálisan is megvalósítható egy kisebb biztonsági rendszer. Aki pedig nagyobb rendszerben gondolkodik és többek között safety PLC-t is használ, akkor a terepi kommunikáció segítségével a PROFIsafe biztonsági kommunikációt is használhatja. Ilyenkor az érzékelő jele a PROFIsafe-en keresztül érkezik a hajtásba, amely végrehajtja a kívánt megállítási vagy lassítási feladatot.

A biztonságtechnika mindenki számára kikerülhetetlen

Milyen egyéb biztonsági hajtásrendszer található a kamionban?

Farkas Szabolcs: Az új SIMATIC Drive Controller hajtásrendszer egyetlen eszközben kombinálja a vezérlőt a mozgásvezérléssel és a hajtásvezérlővel. Egy SIMATIC S7-1500 TF CPU-t, egy SINAMICS S120 nagy teljesítményű mozgásvezérlőt és egy gyors I/O modult tartalmaz, így bármilyen mechanikát – akár egy robotkart – képes működtetni egy koordinátatérben. A rendszer alapból biztonságinak számít, a koordinátatérben tehát definiálhatunk olyan zónákat, ahova a robot nem, vagy csak lassított sebességgel mehet be. A TIA Portál rengeteg előre elkészített mechanika sematikus modelljét tartalmazza – például átrakógépeket, robotkarokat stb. –, amiket a felhasználónak csak a saját gépéhez kell igazítania. De a megoldás ezen túlmenően is számtalan alkalmazásban felhasználható, csak a tervezők fantáziája jelenthet korlátot.

A hajtásokra hajlamosak vagyunk úgy gondolni, mint szekrényekben alkalmazható eszközökre, pedig vannak terepi modellek is. Jó példa ezekre a SINAMICS G115D frekvenciaváltó, egy magasabb IP-védettségi szinttel rendelkező terepi kihelyezett hajtás, amit kifejezetten automata raktárrendszerek intralogisztikai feladataihoz vagy élelmiszeripari, esetleg bányaipari szállítószalagok mozgatására ajánlunk, ahol robusztusabb körülmények között kell villanymotorokat működtetni.

Hol hallhatnak a magyar gépgyártók az itt bemutatott biztonsági eszközökről, ezek használatáról?

Takács László: Számos lehetőséget kínálunk. Ilyenek az általunk tartott képzések, tanfolyamok, webinárok és workshopok, valamint az Innovation Tour rendezvénysorozatunk során is megmutatjuk a legérdekesebb megoldásokat. Emellett cégekhez kihelyezett oktatást, demonstrációt is tartunk.

