Beszerzés pluszokkal

Milyen különleges képességekkel rendelkezhet egy alkatrész-disztribútor?

Az egymást követő válságok miatt sok iparcég az alkatrészgyártók és a végfelhasználók közötti út lerövidítésében, vagyis a közvetlen beszerzésben látja a megoldást, hiszen így elvileg a legkedvezőbb beszerzési feltételek harcolhatók ki. Az alkatrész-disztribúció szerepe ebből kiindulva leértékelődni látszik, amire a gigavállalatok (pl. Amazon) térhódítása is rátett egy lapáttal. Ha egy szakmai alapon működő alkatrész-disztribútor nem akar a megszűnés szélére sodródni, akkor nem elég hagyományos disztribúciós feladatokat ellátnia, hanem nagyobb hozzáadott értéket kell adnia az ügyfeleknek. Dezső Roland, a Distrelec Gesellschaft Gm.b.H. közép-kelet-európai üzletfejlesztési vezetője a Distrelec ezen képességeiről is beszélt a TechMonitor olvasóinak.

Mióta dolgozol a Distrelecnél?

Dezső Roland: 2018 januárjában csatlakoztam a Distrelechez a közép-kelet-európai csapat vezetőjeként. Ez a régió a Distrelecnél Magyarországon kívül Csehországot, Szlovákiát és Romániát fedi le, amit a területi képviselőket is beleszámítva tizenketten szolgálunk ki.

Négy országra 12 ember nem tűnik soknak.

Néha valóban kevesen vagyunk, főleg, ha a régió ipari potenciálját és az ügyféligényeket vesszük számításba. Ha rajtam múlna, akkor többen lennénk, de a nemzetközi vállalatok logikájába nagyon óvatosan fér bele a létszámbővítés még akkor is, ha azt a piaci helyzet egyébként lehetővé tenné, sőt indokolná. Ezzel együtt a létszámunk – ha lassan is – bővült az évek folyamán, de tény, hogy vannak ügyfelek, akikhez nem jutunk el személyesen.

Az említett forgalom mekkora része származik Magyarországról?

A világjárvány előtt ez 50% volt, vagyis Magyarország egyedül hozott akkora forgalmat, mint a másik három ország összesen. Most már talán nincs meg az 50%, de a közelében vagyunk. Bár Csehország és Románia megelőz minket ipari potenciálban, de a Distrelec rendkívül jól beágyazott a magyar piacon, máshol kevésbé stabilak a kiépített kapcsolatok. Hatalmas potenciált látunk például Romániában, de egyelőre csak a felszínt kapargatjuk az országban.

Mitől lesz sikeres az elektronikai disztribútor egy piacon?

Meglehetősen éles a verseny az úgynevezett katalógusdisztribútorok között. Nem mi vagyunk a legnagyobb piaci szereplő, de rendkívül jó az ügyfélszolgálatunk; ha például e-mailt kapunk, akkor nem órák, hanem szinte percek alatt érkezik meg a válaszunk. Továbbá a régiós országokban mindenhol rendelkezünk olyan személyes értékesítő kollégákkal, akik műszaki tudásuk révén nagy hozzáadott értéket tudnak képviselni, amikor ügyfelekkel találkoznak. Számunkra igen fontos, hogy megoldásorientáltak legyünk, ezért akár tesztre is tudunk termékeket biztosítani, vagy beszállítóinkkal közös látogatást szervezni egy adott műszaki applikációhoz. Van külön beszerzésünk, amivel más cégek nem foglalkoznak. A ServicePlus szolgáltatás értékhatárhoz kötött, de ha a keresett termék felül van ezen a határon, akkor nagy terhet veszünk le a beszerzés válláról, hiszen mi keressük meg a gyártót, mi rendeljük be a terméket, és általánosságban mi intézzük a teljes folyamatot. Még ennél is nagyobb költségmegtakarítás tud lenni egy ügyfél számára, hogy a szoftverfrissítéseket is tudja rajtunk keresztül intézni, ami számos esetben még az új termék megvásárlását is feleslegessé teszi. Ezeket mind napi szinten intézzük Magyarországon.

A 24 órás kiszállítási időnk is gyors, de ez manapság már alapnak számít. A termékválasztékunk kielégítő, de nem a legátfogóbb. Ezen a téren még lenne hova fejlődnünk, és itt nem minél több beszállító termékskálájának felvételét értem, hanem egyes piacvezető gyártók minél több termékének elérhetővé tételét. Ezzel együtt az ügyfélszolgálaton múlik a java, mert aki terméket keres vagy problémával szembesül, annak nincs ideje várni a válaszra. Nálunk mindig van kit hívni, magyar nyelven is elérhetők vagyunk, és mindig megtaláljuk a megfelelő megoldást.

Mennyire digitalizált a beszerzés, milyen súlya van a webáruházaknak?

A négy országból Magyarországon van a legnagyobb súlya az e-shopoknak. Nem akkora a százalékos arány, mint Németországban, de mivel számtalan német cég van idehaza jelen leányvállalatokkal, ez az arány folyamatosan növekszik. Ha megtörténik a digitális integráció, az mindkét félnek jó: sem az ügyfélnek, sem pedig nekünk nem kell árajánlatkérésekkel bíbelődni, és a beszerzési folyamat mindössze pár kattintásból áll. Ez a módszer jellemzően a nagyobb cégek körében elterjedt, a kisebbek számára más kapcsolattartási csatornákat működtetünk.

A koronavírus-járvány milyen hatással volt az elektronikai disztribútorokra?

2020 nem hozott forgalomnövekedést, sőt, nagyjából 10 százalékkal visszaesett az árbevételünk, hiszen szinte mindenki kivárt a beszerzésekkel, nem is beszélve a gyárleállások hatásáról. Azóta viszont meredeken emelkedik felfelé a forgalmunk, hiszen a digitalizálás általános térhódítása a beszerzési folyamatokat sem kerülte el, ami egy elektronikai disztribútor számára kedvező tendencia.

Az elmúlt két évben tapasztalható alkatrészhiány nálunk is éreztette a hatását, hiszen a gyártók elsősorban a végfelhasználókat igyekeztek kiszolgálni, csak utánuk következtek a sorban a disztribútorok. Az általam látott leghosszabb szállítási idő 77 hét volt. A mi munkánk ezzel nehezebbé vált, hiszen amire lehetett – és az esetek döntő többségében lehetett – helyettesítő terméket találni, azt meg kellett találnunk, és fel kellett vennünk a kínálatba.

A Distrelec indirekt termékekre specializálódott, vagyis nem tömegtermékekre, amiket az iparcégek úgyis a gyártótól szereznek be közvetlenül. Az ilyen termékek esetében nem mindig lehetséges az előre tervezés, de ha igen, akkor az ügyfél lead nekünk egy listát, és amikor indul a projekt, akkor ott lesznek az asztalán a szükséges alkatrészek.

Molnár László