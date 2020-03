Bepillantás a világ legnagyobb fémipari házi kiállítására 4. rész

8 000 szakmai látogató ismerhette meg a jövő gyártástechnológiáját a DMG MORI pfronteni Házi Kiállításán

A koronavírus miatti biztonsági intézkedések miatt a legóvatosabb becslések szerint is több száz érdeklődő végül nem utazott el a Házi Kiállításra, de így is mintegy 8 000 szakmai látogató ismerhette meg a kiállított 45 csúcstechnológiás gépet és 15 automatizálási megoldást – köztük négy világpremiert.

Világpremier: LASERTEC 400 Shape – nagy méretű (XXL) öntőformák lézeres megmunkálása

Az új LASERTEC 400 Shape egy nagy munkaterű, 5 tengelyes lézeres megmunkálógéppel egészíti ki a DMG MORI portfólióját. A legnagyobb megmunkálható munkadarab mérete 3 350 × 1 350 × 1 000 mm, tömege pedig akár 20 000 kg is lehet. Az újonnan kifejlesztett lézeres megmunkálófej –100° és +135° között állítható be, elfordulási szögtartománya ±200°, ezért alkalmas alászúrások kimunkálására. Az ergonomikus, termoszimmetrikusan kialakított portálkonstrukció maximális pontosságot és kiváló textúrázási minőséget biztosít. Az új csúcsmodell akár háromszoros megmunkálási sebességgel képes dolgozni azonos felületminőséget elérve, a nagy teljesítményű textúrázásnak köszönhetően. A LASERTEC 400 Shape használatával lehetővé válik, hogy végtelen számú textúrát állítunk elő azonos minőségben, kielégítve olyan követelményeket, mint a karcállóság, a vízlepergető képesség vagy az előírt csillogási fok.

Az új LASERTEC 400 Shape egy nagy munkaterű, 5 tengelyes lézeres megmunkálógéppel egészíti ki a DMG MORI portfólióját. A legnagyobb megmunkálható munkadarab mérete 3 350 × 1 350 × 1 000 mm, tömege akár 20 000 kg is lehet.

Additív gyártás: a rajztól a késztermékig

Az additív megmunkálásra egyre több szereplő tekint úttörő eljárásként. Ezért a technológiával szemben támasztott igények is megváltoznak. A DMG MORI ezt következetesen figyelembe veszi a LASERTEC 3D hybrid, a LASERTEC 3D és a LASERTEC SLM családok továbbfejlesztése során. A fő fejlesztési irány a szerszámgépek rendelkezésre állásának, termelékenységének növelése, az alkatrészek minőségének, valamint a munkavédelem fejlesztése. Pfronten egyik legfontosabb látványosságaként az új LASERTEC 125 3D hybrid került előtérbe, amelyet először a 2019-es formnext kiállításon mutattak be Frankfurtban. A legújabb modellel a felhasználók nagy méretű munkadarabokat és öntőformákat is be tudnak fogni. A monoBLOCK család masszív alapjaira épül, ezért a legnagyobb megmunkálható munkadarab mérete ø 1 250 × 745 mm, tömege akár 2 000 kg is lehet. A merev konstrukció és a LASERTEC 125 3D hybrid nagy dinamikája az összetett, 3D megmunkálást igénylő munkadarabok pontos, megbízható, ugyanakkor költséghatékony készre munkálását teszi lehetővé. A lézeres felrakó hegesztés egyik legfontosabb előnye, hogy – a CNC-vezérlés mellett – gyorsan lehet két alapanyag között váltani. Az egyik felületen kemény, kopásálló, míg más felületen korrózióálló réteg alakítható ki a környezeti hatások ellen.

Szakértelem a teljes gyártási folyamaton keresztül – a rajztól a késztermékig: Pfronten egyik legfontosabb látványosságaként az új LASERTEC 125 3D hybrid került előtérbe

Vonzó finanszírozási megoldások

A konjunktúra éveit követően számos ügyfél szembesül a bizonytalan gazdasági helyzettel. A DMG MORI egy öt pontból álló, átfogó programmal biztosítja ügyfelei számára a továbbképzések, a szervizszolgáltatások és a technológia magas színvonalon tartását. Az intézkedések tökéletesen kiegészítik egymást, és ugyanabból a forrásból származnak. Az Európában elérhető program tartalma: szerszámgép-visszavásárlási lehetőség nagyobb pénzforgalommal, kockázatmentes finanszírozási lehetőségek a DMG MORI Finanszírozási Központtól, továbbképzések a DMG MORI Akadémiától, DMG MORI Full-Service csomag a zavartalan termeléshez, illetve a szerszámgépek felújítása a DMG MORI Használt Szerszámgépek üzletágától, mint az új gépek beszerzésének költséghatékony alternatívája.

