Bepillantás a világ legnagyobb fémipari házi kiállítására 3. rész

8 000 szakmai látogató ismerhette meg a jövő gyártástechnológiáját a DMG MORI pfronteni Házi Kiállításán

A koronavírus miatti biztonsági intézkedések miatt a legóvatosabb becslések szerint is több száz érdeklődő végül nem utazott el a Házi Kiállításra, de így is mintegy 8 000 szakmai látogató ismerhette meg a kiállított 45 csúcstechnológiás gépet és 15 automatizálási megoldást – köztük négy világpremiert.

15 integrált automatizálási megoldás

A jövőben a DMG MORI minden, a portfóliójában szereplő szerszámgépet automatizálási megoldásokkal együtt kínál majd, hogy kielégítse a folyamatosan növekvő igényeket. Gyors – akár három számjegyű százalékos értékben vett – növekedés várható. A DMG MORI 15 automatizálási megoldást mutatott be a Nyílt Napokon, beleértve az új PH CELL-t egy DMU 65 monoBLOCK megmunkálóközponton, egy DMC 90U duoBLOCK megmunkálóközpontot PH-AGV 50-nel kiegészítve és egy CTX beta 1250 TC esztergagépet Robo2Go Visionnal kiegészítve.

A PH-AGV 50 (vezető nélküli vontató- és szállítógép) egy autonóm rendszer a palettakezelés automatizálására. Az új megoldás rugalmas automatizálási platformot kínál korlátlan hozzáféréshez a géphez. Az ember-gép együttműködést egy intelligens, biztonsági koncepció teszi lehetővé. A rugalmas robotika továbbfejlesztésének számító Robo2Go Vision szabványos Euro-raklapok közvetlen beadagolását teszi lehetővé, az új 3D kamerának köszönhetően pedig megbízható érzékelést garantál, így nincs szükség különleges munkadarab-tárolókra, és a munkadarabokat sem szükséges átpakolni.

A DMC 65 H monoBLOCK egyedülálló koncepciója egyesíti az 5 tengelyes, függőleges tengelyű marógépekre jellemző rugalmasságot és ergonómiát a vízszintes tengelyű marógépek termelékenységével és folyamatbiztonságával

Világpremier: DMC 65 H monoBLOCK – az univerzális vízszintes megmunkálás forradalmasítója

A DMG MORI a DMC 65 H monoBLOCK-kal új megvilágításba helyezi a vízszintes tengelyű megmunkálást. Az egyedülálló koncepció szerinti gépkonstrució egyesíti az 5 tengelyes, függőleges tengelyű marógépekre jellemző rugalmasságot és ergonómiát a vízszintes tengelyű marógépek termelékenységével és folyamatbiztonságával. Az optimális forgácselvezetésnek köszönhetően a világpremieren bemutatott gép rendkívül alkalmas repülőgép-alkatrészek folyamatbiztos megmunkálására. Az öntőformák gyártásával foglalkozók számára rendkívül hasznos, hogy egyetlen gépen akár 550 mm mélységű mélyfuratok is kimunkálhatók. A szerződéses gyártók számára pedig különösen előnyös az ötletes munkatér és a mindkét oldalra szerelhető billenő körasztal. Mindez a gépet nagy méretű, akár 600 kg tömegű és 5 tengelyes megmunkálást igénylő munkadarabok készre munkálására is alkalmassá teszi. A termoszimmetrikus konstrukcióból adódó merev gépágy (beleértve a 3 pontos megtámasztást) maximális, tartós pontosságot biztosít.

Az új, akár 40 férőhelyes PH CELL palettakezelő rendszert egy DMU 65 monoBLOCK szerszámgépen keresztül mutatta be a DMG MORI. A rendszer alapterület-igénye 10,7 m².

Világpremier: PH CELL – moduláris automatizáció akár 40 palettáig

Az új PH CELL palettakezelő rendszert egy DMU 65 monoBLOCK szerszámgépen keresztül mutatta be a DMG MORI. A rendszer alapterület-igénye 10,7 m². A paletta oldalsó betöltése a szerszámgépbe optimális ergonómiát és hozzáférést biztosít a munkatérhez. A palettakezelő rendszer moduláris felépítésű, ezért a lehető legnagyobb rugalmasságot biztosítja. Az alapkivitelt az egypolcos rendszer jelenti, amely 12 db 500 × 500 mm méretű palettát képes befogadni, 3-4 polcra elosztva pedig akár 16 db 400 × 400 mm vagy 20 db 320 × 320 mm méretű palettát is el lehet osztani. A rendszer egy második polcmodullal is kiegészíthető, ebben az esetben akár 40 db paletta tárolására van lehetőség. A második polcmodul felszerelésének nincs további helyigénye. Az elkülönített, opcionálisan forgatható betöltőállomás ergonomikus betöltést tesz lehetővé megmunkálás közben. A PH Cell egy kedvező árú, a DMG MORI VERTICO által tervezett automatizációs egység. A meghatározott csatlakozófelületnek és az építőkockaelvnek köszönhetően rendkívül gyorsan a termelésbe állítható.

